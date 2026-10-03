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"Kami bisa saja mencetak lebih banyak gol!" - Youri Tielemans mengirim pesan setelah menjadi kapten Belgia menuju kemenangan
Tielemans pimpin Belgia meraih kemenangan kandang meyakinkan di Liege
Kapten Belgia Youri Tielemans mengungkapkan rasa bangganya setelah memimpin negaranya meraih kemenangan 3-0 atas Turki di UEFA Nations League di Stadion Maurice Dufrasne. Dua gol dari Kevin De Bruyne dan sebuah sundulan klinis dari Romelu Lukaku memastikan kemenangan meyakinkan bagi tuan rumah.
Hasil ini membuat Belgia mengoleksi enam poin di Grup A dan tetap kokoh dalam persaingan bersama pemuncak grup, Prancis.
Tielemans menjadi sosok sentral dalam mengendalikan tempo sepanjang laga yang terbuka.
- Photo News
Kapten menyoroti ruang terbuka di lini tengah dan peluang yang terbuang
Berbicara setelah pertandingan, Tielemans mencatat bahwa gaya bermain terbuka Turki sangat menguntungkan Belgia, dengan menyisakan ruang yang sangat luas di area tengah. Meski senang dengan kemenangan ini, gelandang Manchester United itu meminta timnya untuk lebih tajam lagi dalam situasi menyerang.
Belgia menciptakan banyak peluang, dengan Dodi Lukebakio dua kali membentur tiang gawang sebelum Lukaku mencetak gol ketiga.
Tielemans yakin timnya bisa memperbaiki eksekusi mereka di sepertiga akhir lapangan.
"Menang di kandang adalah target kami," kata Tielemans. "Ini adalah pertandingan yang terbuka, tetapi kami memanfaatkan peluang kami dan seharusnya bisa mencetak lebih banyak gol lagi. Mereka bermain sangat terbuka, meninggalkan banyak ruang di lini tengah. Di sepertiga akhir, kami masih perlu membuat keputusan yang lebih baik."
Fleksibilitas taktis mendorong dominasi lini tengah Belgia
Tielemans berkolaborasi efektif dengan De Bruyne untuk mengendalikan permainan dan memanfaatkan garis pertahanan tinggi Turki. Lini tengah Belgia secara konsisten mampu menembus struktur pressing tim tamu, sehingga melahirkan serangan transisi berbahaya.
Organisasi pertahanan Belgia yang disiplin memastikan penguasaan bola Turki tidak menghasilkan gol.
Tielemans memuji kemampuan tim untuk memaksimalkan situasi dalam pertandingan.
- ANP
Belgia menatap laga-laga tersisa di Grup A
Tielemans dan rekan-rekannya mengalihkan fokus ke tahap berikutnya di fase grup Nations League saat mereka berupaya menyalip Prancis di puncak klasemen. Sang kapten tetap yakin bahwa Belgia sedang membangun momentum tim yang kuat.
Turki tetap berada di dasar Grup A sambil memburu poin pertama mereka.
Belgia berupaya melanjutkan kesuksesan mereka di Liege dalam laga-laga internasional berikutnya.
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