Berbicara setelah pertandingan, Tielemans mencatat bahwa gaya bermain terbuka Turki sangat menguntungkan Belgia, dengan menyisakan ruang yang sangat luas di area tengah. Meski senang dengan kemenangan ini, gelandang Manchester United itu meminta timnya untuk lebih tajam lagi dalam situasi menyerang.

Belgia menciptakan banyak peluang, dengan Dodi Lukebakio dua kali membentur tiang gawang sebelum Lukaku mencetak gol ketiga.

Tielemans yakin timnya bisa memperbaiki eksekusi mereka di sepertiga akhir lapangan.

"Menang di kandang adalah target kami," kata Tielemans. "Ini adalah pertandingan yang terbuka, tetapi kami memanfaatkan peluang kami dan seharusnya bisa mencetak lebih banyak gol lagi. Mereka bermain sangat terbuka, meninggalkan banyak ruang di lini tengah. Di sepertiga akhir, kami masih perlu membuat keputusan yang lebih baik."