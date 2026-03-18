"Kami bisa menyulitkan mereka" - Eddie Howe memperingatkan Barcelona bahwa Newcastle United tidak akan "menyerah" dalam laga penentu Liga Champions
Malam bersejarah di Catalonia
Newcastle bertandang ke Camp Nou untuk pertandingan yang sebelumnya digambarkan Howe sebagai "laga terbesar dalam sejarah klub". Kedudukan kedua tim sangat seimbang setelah hasil imbang 1-1 yang menegangkan di St James' Park, di mana The Magpies hanya berjarak beberapa detik dari kemenangan bersejarah sebelum penalti Lamine Yamal di menit-menit akhir menyelamatkan Barcelona. Meskipun menghadapi tugas berat melawan Blaugrana di kandang lawan — di mana tuan rumah telah lolos dari sepuluh pertandingan sistem gugur terakhir mereka setelah bermain imbang di laga tandang — Newcastle tiba dengan semangat tinggi. Kemenangan 1-0 yang membangkitkan kepercayaan diri atas Chelsea pada akhir pekan lalu telah membuat skuad ini berada dalam performa terbaik musim ini saat mereka berupaya menjadi tim Inggris keempat yang pernah menyingkirkan Barcelona setelah gagal menang di leg pertama.
Howe melontarkan peringatan kepada para raksasa
Menjelang leg kedua, Howe menekankan bahwa para pemainnya kini sudah terbiasa dengan tekanan di kancah sepak bola elit Eropa. "Kita tidak boleh gentar menghadapi besarnya pertandingan ini, dan saya rasa kami tidak akan begitu. Kami memiliki banyak pemain yang sudah berpengalaman di banyak pertandingan; kami sudah terbiasa dengan hal itu," tegas sang manajer.
Setelah penalti Yamal di waktu tambahan menggagalkan kemenangan mereka di St James' Park pada leg pertama, Howe akan menghadapi leg kedua dengan percaya diri dan mengatakan bahwa kemenangan akan menjadi kemenangan terbesar dalam kariernya: "Mungkin memang begitu, ya, tapi itu tidak relevan karena itu adalah hasilnya dan kami sedang dalam fase persiapan. Kami harus memastikan rencana permainan, penerapan taktik, dan performa individu berada di level yang tepat. Kami memiliki pertandingan besar, sangat besar di akhir pekan [melawan Sunderland], jadi saya tidak ingin memberikan tekanan berlebihan pada para pemain. Saya hanya ingin mereka berusaha menampilkan performa terbaik yang mereka bisa.
“Kami memiliki banyak sekali pemain internasional di skuad, jadi saya tidak melihat [kekurangan pemain] sebagai masalah. Kami memiliki cukup pemain yang bisa menyulitkan mereka. Kami akan menikmati pertandingan ini, tapi kami hanya akan benar-benar menikmatinya jika kami tampil baik. Saya pikir kami berada dalam posisi yang baik untuk melakukannya, dan para pemain mungkin sama percaya dirinya seperti di tahap mana pun musim ini.”
Trippier mengenang perjalanan yang luar biasa
Bagi Kieran Trippier, pertandingan ini merupakan puncak dari proyek empat tahun sejak kedatangannya dari Atletico Madrid. Bek veteran yang kontraknya akan berakhir musim panas ini itu menyatakan bahwa malam Liga Champions sebesar ini membenarkan keputusannya untuk bergabung dengan klub saat klub tersebut sedang berjuang menghindari degradasi. “Saya dikritik saat meninggalkan Atletico; saya mendapat banyak komentar negatif karena berbagai alasan, tetapi saya punya alasan sendiri dan [pertandingan] ini sedikit membenarkan keputusan itu,” kata sang bek. “Saya tidak menyesal, saya tidak pernah menyesali keputusan apa pun dalam sepak bola.
“Sejujurnya, saya tidak pernah menyangka kami akan bermain di Liga Champions, dan kini kami sudah dua kali berada di sini. Ada dua final piala. Inilah tempat yang kami inginkan. Ada banyak momen istimewa. Kehadiran sepuluh ribu pendukung Geordies berbicara banyak: mereka telah mendukung kami di saat-saat sulit.”
Dua pertandingan yang menentukan musim ini
Hasil pertandingan di Barcelona akan menentukan momentum untuk salah satu pekan terpenting dalam sejarah modern Newcastle. Segera setelah pertandingan penentu di ajang Eropa ini, The Magpies harus bersiap menghadapi derby Tyne-Wear yang "sangat penting" melawan rival mereka, Sunderland, pada akhir pekan nanti, sehingga Howe harus melakukan penyeimbangan yang rumit terkait kondisi kebugaran para pemainnya.
