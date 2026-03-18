"Kami bisa menyulitkan mereka" - Eddie Howe memperingatkan Barcelona bahwa Newcastle United tidak akan "menyerah" dalam laga penentu Liga Champions

Menjelang leg kedua, Howe menekankan bahwa para pemainnya kini sudah terbiasa dengan tekanan di kancah sepak bola elit Eropa. "Kita tidak boleh gentar menghadapi besarnya pertandingan ini, dan saya rasa kami tidak akan begitu. Kami memiliki banyak pemain yang sudah berpengalaman di banyak pertandingan; kami sudah terbiasa dengan hal itu," tegas sang manajer.

Setelah penalti Yamal di waktu tambahan menggagalkan kemenangan mereka di St James' Park pada leg pertama, Howe akan menghadapi leg kedua dengan percaya diri dan mengatakan bahwa kemenangan akan menjadi kemenangan terbesar dalam kariernya: "Mungkin memang begitu, ya, tapi itu tidak relevan karena itu adalah hasilnya dan kami sedang dalam fase persiapan. Kami harus memastikan rencana permainan, penerapan taktik, dan performa individu berada di level yang tepat. Kami memiliki pertandingan besar, sangat besar di akhir pekan [melawan Sunderland], jadi saya tidak ingin memberikan tekanan berlebihan pada para pemain. Saya hanya ingin mereka berusaha menampilkan performa terbaik yang mereka bisa.

“Kami memiliki banyak sekali pemain internasional di skuad, jadi saya tidak melihat [kekurangan pemain] sebagai masalah. Kami memiliki cukup pemain yang bisa menyulitkan mereka. Kami akan menikmati pertandingan ini, tapi kami hanya akan benar-benar menikmatinya jika kami tampil baik. Saya pikir kami berada dalam posisi yang baik untuk melakukannya, dan para pemain mungkin sama percaya dirinya seperti di tahap mana pun musim ini.”