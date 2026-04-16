"Kami bisa mengalahkan SIAPAPUN!" - Harry Kane memperingatkan PSG menjelang laga semifinal Liga Champions

Harry Kane telah memperingatkan lawan mereka di semifinal Liga Champions, Paris Saint-Germain, bahwa Bayern Munich sedang mencapai performa puncaknya pada waktu yang tepat. Setelah kemenangan dramatis 4-3 atas Real Madrid di Allianz Arena, yang memastikan kemenangan agregat 6-4, sang striker yakin tim asuhan Vincent Kompany tak gentar menghadapi siapa pun di babak empat besar.

Berbicara setelah peluit akhir dibunyikan, Kane mengungkapkan semangat yang sangat tinggi di ruang ganti. "Ketika Anda mengalahkan tim seperti Madrid, terutama di babak-babak akhir Liga Champions, itu akan memberi Anda kepercayaan diri," kata Kane kepada TNT Sports. "Tapi kami telah membicarakan hal ini sepanjang tahun, berada di tahap ini dan berada di semua kompetisi... inilah saatnya untuk terus maju. Kami merasa bisa mengalahkan siapa pun saat berada di performa terbaik kami, dan kami akan membutuhkannya di babak berikutnya karena PSG adalah salah satu tim terbaik di Eropa."