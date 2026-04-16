Diterjemahkan oleh
"Kami bisa mengalahkan SIAPAPUN!" - Harry Kane memperingatkan PSG menjelang laga semifinal Liga Champions
Harry Kane telah memperingatkan lawan mereka di semifinal Liga Champions, Paris Saint-Germain, bahwa Bayern Munich sedang mencapai performa puncaknya pada waktu yang tepat. Setelah kemenangan dramatis 4-3 atas Real Madrid di Allianz Arena, yang memastikan kemenangan agregat 6-4, sang striker yakin tim asuhan Vincent Kompany tak gentar menghadapi siapa pun di babak empat besar.
Berbicara setelah peluit akhir dibunyikan, Kane mengungkapkan semangat yang sangat tinggi di ruang ganti. "Ketika Anda mengalahkan tim seperti Madrid, terutama di babak-babak akhir Liga Champions, itu akan memberi Anda kepercayaan diri," kata Kane kepada TNT Sports. "Tapi kami telah membicarakan hal ini sepanjang tahun, berada di tahap ini dan berada di semua kompetisi... inilah saatnya untuk terus maju. Kami merasa bisa mengalahkan siapa pun saat berada di performa terbaik kami, dan kami akan membutuhkannya di babak berikutnya karena PSG adalah salah satu tim terbaik di Eropa."
Malam yang memecahkan rekor bagi kapten timnas Inggris
Malam itu menjadi malam bersejarah bagi Kane, yang berkat golnya dalam laga seru berujung tujuh gol tersebut berhasil menjadi pemain pertama sejak Erling Haaland pada musim 2022-23 yang mencetak 50 gol dalam satu musim untuk sebuah klub di lima liga top Eropa. Performa luar biasanya telah menjaga harapan Bayern untuk meraih treble bersejarah tetap hidup saat mereka memasuki fase krusial musim ini.
Pemain berusia 32 tahun ini juga telah membuktikan dirinya sebagai duri yang menyakitkan bagi raksasa Spanyol tersebut. Kane kini telah mencetak gol atau memberikan assist dalam lima penampilan terakhirnya di Liga Champions melawan Real Madrid. Meskipun berada di bawah tekanan, Kane tetap tenang dan membantu Bayern mencapai semifinal ke-22 mereka di kompetisi utama Eropa.
Real Madrid menelan kekalahan di Munich
Arus pertandingan berubah drastis ketika Eduardo Camavinga diusir dari lapangan setelah melakukan dua pelanggaran yang layak mendapat kartu. Kartu kuning pertama pemain asal Prancis itu ia terima akibat pelanggaran terhadap Jamal Musiala, sebelum ia mendapat kartu kuning kedua karena menghalangi permainan dilanjutkan dengan cepat dengan menahan bola. Rasa frustrasi tim tamu memuncak di akhir pertandingan, dengan Arda Guler juga menerima kartu merah langsung karena protes dari bangku cadangan.
"Ada keputusan-keputusan yang merugikan kami sepanjang pertandingan dan aturan adalah aturan," kata Kane mengenai wasit. "Itu jelas kartu kuning, saya pernah mengalami beberapa kali hal seperti itu dalam karier saya yang memengaruhi saya. Wasit harus mengambil keputusan di situ, dan hari ini keputusan itu menguntungkan kami."
Bayern mengincar treble bersejarah
Setelah memastikan lolos ke semifinal, perhatian Bayern untuk sementara beralih kembali ke kompetisi domestik, di mana mereka berada di ambang kejayaan. Tim asal Bavaria ini berpeluang mengamankan gelar Bundesliga akhir pekan ini saat menghadapi Stuttgart, sementara laga semifinal DFB-Pokal melawan Bayer Leverkusen juga sudah menanti di depan mata.
"Kami memiliki peluang untuk memenangkan liga akhir pekan ini, jadi semoga kami bisa mencapainya dan kami memiliki pertandingan semifinal besar di Piala," tambah Kane. "Ada banyak pertandingan besar yang harus diperjuangkan." Jika raksasa Jerman ini bisa mempertahankan momentum ini, Kane mungkin akhirnya bisa meraih trofi besar Eropa yang pantas ia dapatkan berdasarkan statistik individu luar biasanya.