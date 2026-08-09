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'Kami bisa fokus ke liga' - Robert Sanchez melayangkan peringatan Chelsea kepada Arsenal dan Manchester City
Absen dari kompetisi Eropa jadi berkah bagi Chelsea
Sanchez menantikan "hal-hal besar" dari Chelsea tahun ini, karena mereka bisa fokus pada Premier League tanpa gangguan kompetisi Eropa. Musim lalu menjadi kampanye yang mengecewakan di Stamford Bridge, dengan Chelsea finis di peringkat ke-10 Premier League dan gagal tampil di kompetisi Eropa apa pun pada musim ini.
Kiper Chelsea itu vokal soal bagaimana beban kerja yang berkurang dapat menguntungkan persiapan dan pemulihan tim. "Saya pikir tahun ini positif," katanya. "Bisa jadi hal yang baik bahwa kami tidak punya turnamen Eropa, karena kami bisa fokus ke liga. Itu bagus untuk kami sebagai tim dan sebagai skuad karena kami mendapatkan waktu itu, satu pertandingan per pekan, dan saya merasa kami bisa melakukan hal-hal besar tahun ini."
Ia menambahkan: "Kami punya manajer baru, dan kami masih berusaha memahami rencana permainannya, apa yang dia inginkan dari kami. Hal terpenting [di pramusim] adalah semua orang mendapatkan menit bermain dan memberikan usaha yang baik. Anak-anak sudah melakukannya."
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Revolusi taktik Alonso
Di bawah kepemimpinan Alonso, Chelsea mengadopsi pendekatan yang lebih terukur dalam perkembangan mereka. Latar belakang sang manajer sebagai gelandang kelas dunia tampaknya mulai menular kepada skuad, dengan fokus pada ketenangan dan disiplin taktik.
Sanchez mencatat bahwa bos baru itu mengambil pendekatan metodis dalam menerapkan visinya. "Dia [Alonso] tidak terburu-buru dalam hal apa pun. Dia memeriksa setiap pertandingan, setiap area yang kami lakukan, dan kami perlahan-lahan mengintegrasikan hal-hal baru. Hari demi hari, kami belajar lebih banyak, dan semoga kami menjadi lebih baik dari pertandingan ke pertandingan.
Mantan penjaga gawang Brighton itu mengatakan manajer baru telah membuatnya penuh percaya diri menjelang musim baru. "Saya merasa luar biasa," katanya. "Xabi telah memberi saya seluruh kepercayaan diri di dunia. Dia memungkinkan saya untuk tampil. Saya tahu apa yang dia ingin saya lakukan. Dia memahami kekuatan setiap individu. Dia memahami kekuatan saya. Dia akan memungkinkan saya melakukan apa yang paling saya kuasai musim ini.
Menanggapi sorotan terhadap posisi penjaga gawang
Terlepas dari optimisme dari sang pemain sendiri, suara-suara dari luar tetap kritis terhadap penampilannya. Mantan bintang Premier League Shay Given baru-baru ini mengkritik performa pemain Spanyol itu yang tidak konsisten, dengan menyebut Chelsea mungkin perlu mencari opsi lain untuk mengamankan lini pertahanan mereka.
Given secara khusus menyoroti bahwa Sanchez memiliki kecenderungan melakukan kesalahan mencolok meski talenta yang dimilikinya jelas terlihat. Pengamat itu mencatat bahwa sang kiper bisa melakukan beberapa penyelamatan luar biasa, hanya untuk kemudian mengambil keputusan ceroboh di tepi kotak penalti. Perilaku yang dianggap erratic ini yang coba dibenahi Chelsea di bawah rezim pelatih baru.
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Perkembangan pramusim dan ambisi juara
Persiapan pramusim Chelsea berlanjut pada Minggu dengan hasil imbang 3-3 melawan tim Malaysia, Johor Darul Ta’zim, yang membuat Liam Delap mencetak dua gol dari titik penalti. Chelsea mengalahkan AC Milan 3-0 dalam laga persahabatan pada Sabtu, sehingga Alonso menurunkan tim yang sepenuhnya berbeda saat menghadapi tim Malaysia tersebut untuk memastikan seluruh kedalaman skuadnya mendapatkan kebugaran bertanding yang memadai.
Laga-laga ini menjadi ajang uji coba untuk penyesuaian taktik yang sedang diperkenalkan Alonso. Ragam hasil dan performa menyoroti proses adaptasi yang masih berlangsung, tetapi suasana di dalam tim tetap sangat positif.
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