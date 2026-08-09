Sanchez menantikan "hal-hal besar" dari Chelsea tahun ini, karena mereka bisa fokus pada Premier League tanpa gangguan kompetisi Eropa. Musim lalu menjadi kampanye yang mengecewakan di Stamford Bridge, dengan Chelsea finis di peringkat ke-10 Premier League dan gagal tampil di kompetisi Eropa apa pun pada musim ini.

Kiper Chelsea itu vokal soal bagaimana beban kerja yang berkurang dapat menguntungkan persiapan dan pemulihan tim. "Saya pikir tahun ini positif," katanya. "Bisa jadi hal yang baik bahwa kami tidak punya turnamen Eropa, karena kami bisa fokus ke liga. Itu bagus untuk kami sebagai tim dan sebagai skuad karena kami mendapatkan waktu itu, satu pertandingan per pekan, dan saya merasa kami bisa melakukan hal-hal besar tahun ini."

Ia menambahkan: "Kami punya manajer baru, dan kami masih berusaha memahami rencana permainannya, apa yang dia inginkan dari kami. Hal terpenting [di pramusim] adalah semua orang mendapatkan menit bermain dan memberikan usaha yang baik. Anak-anak sudah melakukannya."