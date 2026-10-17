AFP
Diterjemahkan oleh
“Kami beruntung!”: Luis Enrique murka kepada para bintang PSG meski meraih kemenangan gemilang di Liga Champions
Bos PSG lontarkan peringatan
Enrique memperingatkan timnya bahwa mereka "beruntung" dalam kemenangan 4-2 atas Manchester City di Liga Champions. Meski unggul tiga gol sebelum turun minum, sang pelatih tidak puas dengan penampilan timnya setelah pertandingan dilanjutkan.
Berbicara dua hari setelah kemenangan itu, pelatih asal Spanyol tersebut menolak membiarkan hasil positif menutupi penurunan konsentrasi timnya pada babak kedua. Ia menegaskan bahwa menjaga kendali permainan tetap penting saat bersaing di level tertinggi sepak bola Eropa.
- AFP
Tuntutan akan kendali
Dalam konferensi persnya, Enrique menegaskan bahwa timnya harus mengelola situasi pertandingan dengan jauh lebih baik saat unggul nyaman. Ia menyoroti bahaya membiarkan lawan berkualitas tinggi mendapatkan momentum.
“Kami beruntung dalam pertandingan ini,” kata Enrique saat membahas babak kedua yang berlangsung kacau, seperti dikutip Football365. “Jika ingin memenangi pertandingan tandang di level ini, Anda harus tampil lebih konsisten sepanjang pertandingan.
“Jika tidak, mereka bisa bangkit dan mencetak lebih banyak gol daripada Anda. Babak kedua berlangsung kacau karena sangat berbeda dari babak pertama. Saya tidak suka babak kedua yang kacau, saya lebih suka bisa mengendalikan pertandingan.”
Keberanian di tengah kegilaan
Meski mengkritik keras penampilan pada babak kedua, Enrique memuji keberanian yang ditunjukkan timnya pada babak pertama. Ia secara khusus menyoroti “aksi luar biasa” yang menghasilkan gol pembuka, ketika timnya membangun serangan dari belakang di bawah tekanan hebat.
“Jika saya harus menyoroti satu hal dari pertandingan ini atau dari tiga tahun terakhir, itu adalah kemampuan para pemain untuk selalu tampil agresif dan berani, terutama saat bermain tandang,” ujarnya, seraya menegaskan bahwa timnya “tidak pernah merasa takut.”
- AFP
Apa selanjutnya bagi PSG?
Kemenangan atas Manchester City menempatkan PSG di puncak klasemen Liga Champions dengan enam poin dari dua pertandingan. PSG kini bersiap menghadapi Strasbourg dalam laga Ligue 1 berikutnya. Tim asuhan Enrique saat ini berada di peringkat keenam klasemen liga Prancis setelah mengumpulkan 11 poin dari enam pertandingan.
Ikuti GOAL di Google
SUKA CERITA INI?
Tambahkan GOAL.com sebagai sumber pilihan di Google untuk melihat lebih banyak liputan kami