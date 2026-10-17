Dalam konferensi persnya, Enrique menegaskan bahwa timnya harus mengelola situasi pertandingan dengan jauh lebih baik saat unggul nyaman. Ia menyoroti bahaya membiarkan lawan berkualitas tinggi mendapatkan momentum.

“Kami beruntung dalam pertandingan ini,” kata Enrique saat membahas babak kedua yang berlangsung kacau, seperti dikutip Football365. “Jika ingin memenangi pertandingan tandang di level ini, Anda harus tampil lebih konsisten sepanjang pertandingan.

“Jika tidak, mereka bisa bangkit dan mencetak lebih banyak gol daripada Anda. Babak kedua berlangsung kacau karena sangat berbeda dari babak pertama. Saya tidak suka babak kedua yang kacau, saya lebih suka bisa mengendalikan pertandingan.”