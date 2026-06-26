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"Kami bermain dengan cara yang salah!" - Jurgen Klopp mempertanyakan taktik Jerman dan memberikan peringatan terkait Piala Dunia setelah kekalahan mengejutkan dari Ekuador
Ekuador mengejutkan tim favorit yang tampil kurang meyakinkan
Meskipun lolos sebagai juara Grup E, tim asuhan Julian Nagelsmann mengalami kenyataan pahit di New Jersey. Leroy Sane memberikan awal yang sempurna bagi Jerman setelah memanfaatkan umpan cerdik dari Florian Wirtz, namun tim Ekuador yang gigih segera membalas melalui Nilson Angulo. Gonzalo Plata kemudian memanfaatkan tendangan sudut di menit-menit akhir untuk memaksimalkan penampilan pasif Jerman di babak kedua, memastikan kemenangan dramatis bagi tim Amerika Selatan tersebut dan membuat raksasa Eropa itu harus menelan kekalahan yang mengecewakan.
- AFP
Klopp mengkritik keras pilihan taktis tersebut
Penampilan tim tersebut sama sekali tidak memuaskan analis televisi Klopp saat ia menganalisis pertandingan pasca-pertandingan. Berbicara di MagentaTV, Klopp sangat tegas: "Kami memilih metode yang salah di lapangan ini; kami memainkan gaya sepak bola yang salah melawan lawan yang agresif. Sejak menit ke-12, permainan kami tidak memiliki kedalaman, dan kami bertahan dalam formasi blok rendah seolah-olah hanya ingin mencobanya.
"Ada begitu banyak hal yang tidak baik dalam pertandingan hari ini. Tampaknya kami tidak akan bisa melaju dengan mudah ke babak-babak berikutnya. Kami harus memadukan kualitas kami dengan mentalitas yang luar biasa."
Ketika ditanya apakah mentalitas itu hilang, Klopp menjawab dengan blak-blakan: "Tentu saja itu hilang."
Undav turut menyuarakan kekhawatiran terkait mentalitas
Kritik terkait kurangnya semangat kompetitif tersebut secara terbuka didukung di lapangan oleh skuad pemain Jerman. Penyerang Deniz Undav mengakui bahwa tim underdog asal Amerika Selatan itu menunjukkan hasrat yang jauh lebih besar untuk memenangkan pertandingan krusial tersebut.
Undav mengatakan: "Saya merasa mereka lebih menginginkannya daripada kami; mereka lebih gigih. Segalanya dipertaruhkan bagi mereka. Kami harus belajar dari ini dan menyadari bahwa kami juga harus mengerahkan segalanya dalam pertandingan seperti ini. Kami ingin menang. Namun di lapangan, terlihat jelas bahwa mereka lebih menginginkannya."
- Getty Images Sport
Uji coba babak gugur semakin dekat
Jerman harus segera menyesuaikan kembali kerangka taktis internal mereka sebelum bertolak ke Boston untuk menghadapi laga babak 32 besar pada Senin depan. Pasukan Nagelsmann telah menunjukkan kelemahan pertahanan yang mencolok serta kurangnya kedalaman serangan, yang akan dengan mudah dimanfaatkan oleh lawan-lawan elit di babak gugur. Kecuali jika tim ini segera menemukan kembali disiplin struktural dan keunggulan psikologis mereka, ambisi Jerman untuk mengangkat trofi akan menghadapi ancaman yang sangat dini di tanah Amerika.