"Kami bermain dengan cara yang salah!" - Jurgen Klopp mempertanyakan taktik Jerman dan memberikan peringatan terkait Piala Dunia setelah kekalahan mengejutkan dari Ekuador

Penampilan tim tersebut sama sekali tidak memuaskan analis televisi Klopp saat ia menganalisis pertandingan pasca-pertandingan. Berbicara di MagentaTV, Klopp sangat tegas: "Kami memilih metode yang salah di lapangan ini; kami memainkan gaya sepak bola yang salah melawan lawan yang agresif. Sejak menit ke-12, permainan kami tidak memiliki kedalaman, dan kami bertahan dalam formasi blok rendah seolah-olah hanya ingin mencobanya.

"Ada begitu banyak hal yang tidak baik dalam pertandingan hari ini. Tampaknya kami tidak akan bisa melaju dengan mudah ke babak-babak berikutnya. Kami harus memadukan kualitas kami dengan mentalitas yang luar biasa."

Ketika ditanya apakah mentalitas itu hilang, Klopp menjawab dengan blak-blakan: "Tentu saja itu hilang."