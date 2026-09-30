'Kami berhenti' - Joan Laporta mengungkap alasan Barcelona gagal dalam upaya transfer kapten Inter, Lautaro Martinez, pada musim panas

Berbicara kepada Corriere dello Sport, Laporta menjelaskan bagaimana transfer itu gagal terwujud. Ia memuji pemain internasional Argentina tersebut sebelum mengakui kegagalan di hadapan sikap tegas Marotta.

"Dia pemain yang luar biasa; kami tidak ingin membiarkannya lepas dengan cara apa pun," kata Laporta. "Jadi saya menelepon Presiden Marotta dan dia mengatakan bahwa pemain itu tidak dijual."

Meski Laporta mengisyaratkan bahwa Martinez terbuka untuk bergabung dengan Barcelona, ia mengakui bahwa keinginan sang pemain tidak bisa memaksakan transfer yang bertentangan dengan keinginan klub.

"Inter mengatakan kepada kami, 'tidak', jadi kami memberi tahu mereka bahwa, bagaimanapun juga, bukan pemain yang akan memutuskan apakah dia pergi atau tidak, karena Inter ingin mempertahankannya," tambahnya. "Jadi, demi menghormati Beppe Marotta, yang sangat saya hormati, kami berhenti dan itulah akhirnya."



