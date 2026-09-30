Getty Images Sport
Diterjemahkan oleh
'Kami berhenti' - Joan Laporta mengungkap alasan Barcelona gagal dalam upaya transfer kapten Inter, Lautaro Martinez, pada musim panas
Pencarian Barcelona untuk penyerang
Barcelona memasuki bursa transfer musim panas dengan mencari penerus jangka panjang untuk Robert Lewandowski. Setelah menemui komplikasi dalam potensi kesepakatan untuk Julian Alvarez, klub Catalan itu mengalihkan fokus mereka kepada Martinez. Direktur olahraga Deco memulai kontak awal, yang membuka jalan bagi pendekatan formal.
Laporta kemudian mengambil alih langsung negosiasi tersebut. Presiden Barcelona itu menghubungi langsung ketua Inter, Beppe Marotta, untuk membahas kesepakatan bagi penyerang berusia 29 tahun itu. Namun, juara Italia itu langsung memblokir langkah tersebut dan menegaskan bahwa kapten mereka sama sekali tidak dijual.
- Getty Images
Laporta menghormati sikap tegas Inter
Berbicara kepada Corriere dello Sport, Laporta menjelaskan bagaimana transfer itu gagal terwujud. Ia memuji pemain internasional Argentina tersebut sebelum mengakui kegagalan di hadapan sikap tegas Marotta.
"Dia pemain yang luar biasa; kami tidak ingin membiarkannya lepas dengan cara apa pun," kata Laporta. "Jadi saya menelepon Presiden Marotta dan dia mengatakan bahwa pemain itu tidak dijual."
Meski Laporta mengisyaratkan bahwa Martinez terbuka untuk bergabung dengan Barcelona, ia mengakui bahwa keinginan sang pemain tidak bisa memaksakan transfer yang bertentangan dengan keinginan klub.
"Inter mengatakan kepada kami, 'tidak', jadi kami memberi tahu mereka bahwa, bagaimanapun juga, bukan pemain yang akan memutuskan apakah dia pergi atau tidak, karena Inter ingin mempertahankannya," tambahnya. "Jadi, demi menghormati Beppe Marotta, yang sangat saya hormati, kami berhenti dan itulah akhirnya."
Martinez mengonfirmasi minat nyata Barcelona
Perburuan yang gagal itu menyoroti upaya Barcelona yang terus berlanjut untuk menyegarkan opsi mereka di lini serang. Meski sangat mengagumi Martinez, Barcelona pada akhirnya menghormati posisi Inter dan menghentikan pengejaran demi menjaga hubungan mereka dengan raksasa Italia itu.
Martinez kemudian mengonfirmasi minat Barca saat berbicara di Gran Gala del Calcio. Penyerang itu mengakui bahwa kepindahan ke Camp Nou merupakan kemungkinan nyata sebelum ia memutuskan untuk mengikat masa depannya bersama Inter.
"Rumor tentang Barcelona itu benar, tetapi pada akhirnya saya ingin tetap di sini bersama rekan-rekan setim dan para penggemar saya," ungkap Martinez. "Bagi saya, Inter adalah kebanggaan, kebahagiaan, dan keinginan untuk terus melangkah. Saya telah memilih untuk tetap di sini sekali lagi, saya ingin melakukan hal-hal hebat di Inter."
- Getty Images Sport
Raphinha berkembang pesat dalam peran darurat sebagai penyerang tengah
Dengan Martinez tetap berkomitmen penuh kepada Inter dan Lewandowski sudah meninggalkan Camp Nou, Barcelona terpaksa mencari solusi internal. Kedalaman lini serang mereka terkuras parah setelah Ferran Torres kemudian pindah ke Paris Saint-Germain.
Beruntung bagi Hansi Flick, seorang pahlawan tak terduga telah muncul. Raphinha dimainkan sebagai striker darurat dengan dampak yang sangat mematikan, dengan pemain Brasil itu mencetak 14 gol luar biasa hanya dalam delapan penampilan musim ini. Sementara itu, Martinez akan melanjutkan perburuannya untuk meraih trofi tambahan dengan memimpin lini depan juara Italia tersebut.
Ikuti GOAL di Google
SUKA CERITA INI?
Tambahkan GOAL.com sebagai sumber pilihan di Google untuk melihat lebih banyak liputan kami