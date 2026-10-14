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‘Kami berhasil memancing emosinya’: Bagaimana kapten Viking Zlatko Tripic ‘bermain seperti bajingan’ hingga Michael Olise mendapat kartu merah dan para bintang Bayern Munich murka
Kapten Norwegia mengorkestrasi kekacauan di seantero benua
Kapten tuan rumah Tripic berhasil memancing emosi raksasa Bavaria itu, yang berujung pada kartu merah konyol bagi Olise dalam laga sengit enam gol di Lyse Arena. Ulah Tripic membuat kandidat peraih Ballon d'Or itu menerima dua kartu kuning secara beruntun pada menit ke-73 setelah melempar bola tepat ke wajahnya. Selain ulahnya di lapangan sintetis Jattavagen, pemain sayap itu juga berperan penting dalam serangan. Ia memberikan umpan untuk gol pembuka Gianni Stensness saat pertandingan baru berjalan 70 detik, lalu menyiapkan gol penyama kedudukan Herman Haugen pada menit ke-90.
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Tim tamu geram menyesali provokasi yang merugikan
Keunggulan dua gol tuan rumah, yang dibangun lewat gol Stensness dan gol Peter Christiansen dari serangan balik, sempat dibalikkan oleh dua gol Harry Kane, yang mencetak rekor dengan mencetak gol dalam sembilan penampilan beruntun di Liga Champions, serta satu gol Luis Diaz. Namun, provokasi cerdik kapten lawan, yang lolos tanpa menerima satu kartu pun sepanjang pertandingan, berhasil membuyarkan konsentrasi skuad Bayern Munich.
Menyoroti keberhasilan taktik psikologis lawan setelah pertandingan, direktur olahraga Bayern Max Eberl mengatakan kepada Sky Sport Germany: "Dia [Tripic] bermain seperti bajingan di lapangan. Dia ingin memenangkan pertandingan dan kami terpancing provokasinya. Dia mendapatkan persis apa yang dia inginkan."
Kesal atas perselisihan fisik dengan sang kapten serta kepemimpinan wasit pada malam itu, gelandang Bayern Konrad Laimer menambahkan, seperti dikutip Bild: "Saya merasa dia memukul kepala saya dengan tangannya. Dan saya pikir: itu jelas layak diganjar kartu. Namun, wasit meniup peluit sesuka hatinya, meski itu persoalan lain."
Veteran tak kenal takut menerima pendekatan sinis
Striker Bayern, Kane, juga menyebut lawannya sebagai "pemain cerdik yang gemar mencari pelanggaran, berguling-guling, dan mengulur waktu" seusai pertandingan. Meski sempat harus menuju bangku cadangan untuk mendapatkan obat pereda nyeri setelah benturan pada tulang rusuk memperparah cedera lamanya, seperti yang ia konfirmasi kepada VG, sang pemain sayap tetap tersenyum saat berbicara kepada wartawan di zona campuran.
Mengakui keberhasilannya membuat Olise dan pemain-pemain bintang Bayern lainnya kesal, Tripic mengatakan kepada wartawan: "Dia tidak banyak berbuat. Dia mungkin agak kesal, dan kami berhasil memancing emosinya. Saya dimarahi oleh kebanyakan orang. Saya tidak berani masuk ke ruang ganti Bayern untuk meminta jersei."
Menanggapi komentar Kane soal siasat yang digunakan untuk mengatasi kesenjangan kualitas, Tripic menambahkan: "Menyenangkan Kane menyebut nama saya. Dia sendiri sangat piawai melakukan itu dan tahu kelicikan yang diperlukan. Jika kami membiarkan Bayern bermain nyaman, kesenjangan kualitasnya terlalu besar. Kami tidak akan mempermudah mereka, dan kami berhasil melakukannya tanpa melewati batas."
Memuji keberanian kaptennya dalam menularkan energi positif kepada seluruh skuad, pelatih kepala Viking, Bjarte Lunde Aarsheim, mengatakan dalam konferensi pers: "Dia sangat penting bagi kami. Kami punya kapten yang tak kenal takut, memimpin dengan memberi contoh, dan mampu membuat salah satu tim terbaik di dunia kesal.
"Energi itu menyebar ke seluruh tim. Jika ingin sukses di level ini, Anda perlu memiliki kelicikan sampai taraf tertentu. Menurut saya, itu menunjukkan bahwa Anda tak kenal takut dan ingin membuktikan seberapa bagus diri Anda."
- AFP
Masalah skorsing menguji kedalaman skuad Bayern Munich
Kegagalan mempertahankan kemenangan pada menit-menit akhir memaksa raksasa Jerman itu segera membenahi ketenangan skuadnya sebelum kembali berlaga di kompetisi domestik akhir pekan ini. Skorsing Olise juga menjadi pukulan besar bagi rotasi lini serang Bayern menjelang pertandingan fase liga berikutnya melawan Arsenal pada Rabu depan.
Sementara itu, tim medis Viking akan memantau dengan saksama cedera tulang rusuk Tripic untuk memastikan kapten mereka tetap fit memimpin timnya setelah menorehkan namanya dalam salah satu malam paling bersejarah bagi klub.
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