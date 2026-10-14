Striker Bayern, Kane, juga menyebut lawannya sebagai "pemain cerdik yang gemar mencari pelanggaran, berguling-guling, dan mengulur waktu" seusai pertandingan. Meski sempat harus menuju bangku cadangan untuk mendapatkan obat pereda nyeri setelah benturan pada tulang rusuk memperparah cedera lamanya, seperti yang ia konfirmasi kepada VG, sang pemain sayap tetap tersenyum saat berbicara kepada wartawan di zona campuran.

Mengakui keberhasilannya membuat Olise dan pemain-pemain bintang Bayern lainnya kesal, Tripic mengatakan kepada wartawan: "Dia tidak banyak berbuat. Dia mungkin agak kesal, dan kami berhasil memancing emosinya. Saya dimarahi oleh kebanyakan orang. Saya tidak berani masuk ke ruang ganti Bayern untuk meminta jersei."

Menanggapi komentar Kane soal siasat yang digunakan untuk mengatasi kesenjangan kualitas, Tripic menambahkan: "Menyenangkan Kane menyebut nama saya. Dia sendiri sangat piawai melakukan itu dan tahu kelicikan yang diperlukan. Jika kami membiarkan Bayern bermain nyaman, kesenjangan kualitasnya terlalu besar. Kami tidak akan mempermudah mereka, dan kami berhasil melakukannya tanpa melewati batas."

Memuji keberanian kaptennya dalam menularkan energi positif kepada seluruh skuad, pelatih kepala Viking, Bjarte Lunde Aarsheim, mengatakan dalam konferensi pers: "Dia sangat penting bagi kami. Kami punya kapten yang tak kenal takut, memimpin dengan memberi contoh, dan mampu membuat salah satu tim terbaik di dunia kesal.

"Energi itu menyebar ke seluruh tim. Jika ingin sukses di level ini, Anda perlu memiliki kelicikan sampai taraf tertentu. Menurut saya, itu menunjukkan bahwa Anda tak kenal takut dan ingin membuktikan seberapa bagus diri Anda."