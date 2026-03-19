Seragam ini secara khusus dipromosikan melalui kampanye video global yang menampilkan cuplikan dari Rio de Janeiro (Brasil), Tokyo (Jepang), dan Amsterdam (Belanda). Hal ini bertujuan untuk menggambarkan meningkatnya popularitas global Bodö/Glimt berkat kesuksesan terbaru mereka di Liga Champions — dengan para penggemar dan pengagum baru di seluruh dunia.

"Kami berasal dari kota nelayan kecil di utara Norwegia, tetapi semakin banyak orang di seluruh dunia yang mengikuti Bodö/Glimt," kata kapten Patrick Berg dalam video tersebut. "Kami bangga mereka kini juga menjadi bagian dari kami."

Bodö/Glimt secara mengejutkan berhasil lolos ke babak gugur Liga Champions berkat performa gemilang di akhir fase grup. Dalam tiga pertandingan terakhir, tim Norwegia ini mencatatkan hasil imbang 2-2 di kandang Borussia Dortmund, diikuti oleh kemenangan sensasional atas Manchester City (3-1) dan di kandang Atletico Madrid (2-1). Dengan demikian, mereka berhasil naik ke peringkat ke-23 dan lolos ke babak playoff.

Di babak playoff, Bodö/Glimt kembali menciptakan kejutan dengan menyingkirkan Inter Milan, finalis tahun lalu, dari kompetisi melalui dua kemenangan (3-1 dan 2-1). Di babak 16 besar, setelah kemenangan 3-0 di leg pertama melawan Sporting Lisbon, segalanya tampak mengarah pada lolos ke babak delapan besar Eropa - namun leg kedua di Portugal pada Selasa berakhir dengan kekalahan 0-5 setelah perpanjangan waktu, sehingga Jens Petter Hauge dan kawan-kawan akhirnya tersingkir.

Meskipun demikian, Bodö/Glimt telah menorehkan sejarah. Jersey baru ini dirancang untuk musim 2026 yang baru saja dimulai, yang di Norwegia, berbeda dengan kebanyakan liga Eropa lainnya, digelar sepanjang tahun kalender. Bodö/Glimt belum turun ke lapangan karena kesibukan di kancah internasional dan tidak bertanding pada pembukaan liga akhir pekan lalu. Pertandingan liga pertama bagi tim yang lolos ke babak 16 besar Liga Champions ini akan digelar pada awal April melawan Kristiansund BK.



