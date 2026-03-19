FK Bodö/Glimt, tim yang menjadi sensasi di Liga Champions, telah meluncurkan seragam baru yang sangat istimewa untuk musim yang baru saja dimulai di Norwegia.
Seragam baru ini tidak hanya merayakan ulang tahun ke-110 klub yang didirikan pada tahun 1916, "tetapi juga mencerminkan kehadiran global yang semakin berkembang", setelah Bodø/Glimt secara sensasional berhasil mencapai babak 16 besar pada musim Liga Champions pertamanya, demikian ditulis oleh agensi Empower Sports dalam siaran pers terkait.
Klub papan atas Norwegia ini telah "menulis salah satu kisah yang paling dikagumi dalam sepak bola Eropa", lanjut siaran pers tersebut. Jersey baru ini tentu saja hadir dalam warna klub, yaitu kuning, dan dilengkapi aksen hitam. Seragam ini terinspirasi dari beberapa seragam pada masa-masa awal Bodö/Glimt dan kerah yang mencolok juga merupakan "penghormatan kepada seragam-seragam dari dekade-dekade awal klub serta dari tahun 1990-an dan awal 2000-an".
Bodö/Glimt membuat heboh di Liga Champions: Mereka nyaris lolos ke perempat final
Seragam ini secara khusus dipromosikan melalui kampanye video global yang menampilkan cuplikan dari Rio de Janeiro (Brasil), Tokyo (Jepang), dan Amsterdam (Belanda). Hal ini bertujuan untuk menggambarkan meningkatnya popularitas global Bodö/Glimt berkat kesuksesan terbaru mereka di Liga Champions — dengan para penggemar dan pengagum baru di seluruh dunia.
"Kami berasal dari kota nelayan kecil di utara Norwegia, tetapi semakin banyak orang di seluruh dunia yang mengikuti Bodö/Glimt," kata kapten Patrick Berg dalam video tersebut. "Kami bangga mereka kini juga menjadi bagian dari kami."
Bodö/Glimt secara mengejutkan berhasil lolos ke babak gugur Liga Champions berkat performa gemilang di akhir fase grup. Dalam tiga pertandingan terakhir, tim Norwegia ini mencatatkan hasil imbang 2-2 di kandang Borussia Dortmund, diikuti oleh kemenangan sensasional atas Manchester City (3-1) dan di kandang Atletico Madrid (2-1). Dengan demikian, mereka berhasil naik ke peringkat ke-23 dan lolos ke babak playoff.
Di babak playoff, Bodö/Glimt kembali menciptakan kejutan dengan menyingkirkan Inter Milan, finalis tahun lalu, dari kompetisi melalui dua kemenangan (3-1 dan 2-1). Di babak 16 besar, setelah kemenangan 3-0 di leg pertama melawan Sporting Lisbon, segalanya tampak mengarah pada lolos ke babak delapan besar Eropa - namun leg kedua di Portugal pada Selasa berakhir dengan kekalahan 0-5 setelah perpanjangan waktu, sehingga Jens Petter Hauge dan kawan-kawan akhirnya tersingkir.
Meskipun demikian, Bodö/Glimt telah menorehkan sejarah. Jersey baru ini dirancang untuk musim 2026 yang baru saja dimulai, yang di Norwegia, berbeda dengan kebanyakan liga Eropa lainnya, digelar sepanjang tahun kalender. Bodö/Glimt belum turun ke lapangan karena kesibukan di kancah internasional dan tidak bertanding pada pembukaan liga akhir pekan lalu. Pertandingan liga pertama bagi tim yang lolos ke babak 16 besar Liga Champions ini akan digelar pada awal April melawan Kristiansund BK.
Bodö/Glimt: Semua hasil pada musim Liga Champions ini
Babak
Lawan
Hasil
Kualifikasi
Sturm Graz (Kandang)
5:0
Kualifikasi
Sturm Graz (T)
1:2
Fase liga
Slavia Praha (A)
2:2
Fase liga
Tottenham Hotspur (K)
2:2
Fase Liga
Galatasaray (T)
1:3
Fase liga
AS Monaco (K)
0:1
Fase Liga
Juventus Turin (K)
2:3
Fase liga
Borussia Dortmund (T)
2:2
Fase liga
Manchester City (K)
3:1
Fase Liga
Atletico Madrid (T)
2:1
Babak playoff
Inter Milan (K)
3:1
Babak playoff
Inter Milan (T)
2:1
Babak 16 Besar
Sporting Lisbon (K)
3:0
Babak 16 Besar
Sporting Lisbon (T)
0:5 (perpanjangan waktu)