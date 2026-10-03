ZUMA Press Wire
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'Kami berada di jalur yang benar!' - Desire Doue mengungkap pesan ruang ganti Zinedine Zidane
Kecemerlangan Olise teredam saat Prancis bermain imbang dengan Italia
Penyerang Prancis Michael Olise menghadirkan momen kualitas individu untuk membawa Prancis unggul dalam hasil imbang 1-1 UEFA Nations League melawan Italia di Paris. Winger Bayern Munich itu melepaskan sepakan melengkung yang indah melewati Gianluigi Donnarumma pada menit ke-55 untuk memecah kebuntuan.
Namun, gol penyama kedudukan Alessandro Bastoni pada menit ke-68 menggagalkan kemenangan tim asuhan Zinedine Zidane di hadapan Stade de France yang penuh sesak.
Prancis menampilkan talenta baru di lini serang, termasuk penyerang Paris Saint-Germain Desire Doue.
- Flash Press Agency
Doue mengungkap kata-kata penyemangat Zidane di ruang ganti usai pertandingan
Berbicara kepada para wartawan setelah pertandingan, Doue mengungkapkan kekecewaannya karena gagal meraih tiga poin di hadapan pendukung tuan rumah. Namun, winger berusia 21 tahun itu mengungkapkan bahwa Zidane meyakinkan skuad di ruang ganti bahwa penerapan taktik mereka tetap sudah benar.
Doue menegaskan bahwa para pemain sepenuhnya berkomitmen untuk menerapkan filosofi sang pelatih kepala.
"Tentu saja, kami sedikit kecewa dengan hasil ini," kata Doue kepada TF1. "Kami benar-benar ingin menang malam ini di sini, di Stade de France, di depan para suporter kami. Namun, kami tidak akan mengabaikan hal-hal positif. Kami menerapkan instruksi dari pelatih dalam banyak aspek. Kami berada di jalur yang tepat, seperti yang dia katakan di ruang ganti."
Serangan muda Prancis menunjukkan perkembangan taktis meski bermain imbang
Prancis mendominasi penguasaan wilayah dengan 65 persen penguasaan bola, berulang kali membongkar blok pertahanan rendah Italia. Olise dan Doue terus menimbulkan masalah di sisi sayap, menjalankan skema pressing intensitas tinggi racikan Zidane.
Meski Dayot Upamecano mendapat kartu merah di akhir laga, Prancis tetap tenang untuk mempertahankan rekor delapan pertandingan tak terkalahkan mereka di fase grup Nations League.
Doue menegaskan bahwa kemajuan kolektif adalah yang paling penting dalam fase pembangunan kembali ini.
- Getty Images Sport
Prancis fokus pada penebusan langsung dalam duel Paris pada Senin
Doue dan Olise mengalihkan fokus mereka ke laga kandang kedua pada Senin di Stade de France saat Prancis memburu kemenangan pertama mereka di jeda internasional ini. Dua penyerang muda itu berusaha mengubah permainan positif menjadi raihan poin maksimal.
Italia meninggalkan Paris dengan puas atas upaya defensif mereka.
Prancis ingin meraih kemenangan yang menegaskan pernyataan pada Senin.
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