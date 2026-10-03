Berbicara kepada para wartawan setelah pertandingan, Doue mengungkapkan kekecewaannya karena gagal meraih tiga poin di hadapan pendukung tuan rumah. Namun, winger berusia 21 tahun itu mengungkapkan bahwa Zidane meyakinkan skuad di ruang ganti bahwa penerapan taktik mereka tetap sudah benar.

Doue menegaskan bahwa para pemain sepenuhnya berkomitmen untuk menerapkan filosofi sang pelatih kepala.

"Tentu saja, kami sedikit kecewa dengan hasil ini," kata Doue kepada TF1. "Kami benar-benar ingin menang malam ini di sini, di Stade de France, di depan para suporter kami. Namun, kami tidak akan mengabaikan hal-hal positif. Kami menerapkan instruksi dari pelatih dalam banyak aspek. Kami berada di jalur yang tepat, seperti yang dia katakan di ruang ganti."