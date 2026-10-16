Berbicara kepada situs resmi Arsenal, Calafiori mengenang pengalaman yang terasa sulit dipercaya saat memastikan gelar juara bertepatan dengan momen penting dalam hidupnya. “Sulit menjelaskannya, tetapi rasanya sangat memuaskan dan juga melegakan bagi seluruh klub dan keluarga Arsenal,” katanya. “Semua pemain berkumpul malam itu di tempat latihan untuk menonton pertandingan Manchester City melawan Bournemouth.

“Kami semua merayakannya bersama. Sungguh luar biasa. Itu hari terbaik dalam hidup saya, sudah pasti, karena hari itu juga ulang tahun saya. Rasanya gila.”

Pemain berusia 24 tahun itu juga mengenang dengan hangat sebuah keberhasilan tak terduga sebelumnya yang turut membentuk mentalitas juaranya. “Saya memenangi beberapa trofi, bahkan sebelum bermain untuk Roma, tim profesional pertama saya,” lanjutnya. “Ada satu yang selalu saya ingat. Mungkin tidak begitu penting, tetapi bagi saya itu penting. Saat berusia 13 atau 14 tahun, saya sudah bermain untuk Roma, tetapi saya juga bermain untuk sekolah saya. Kami mengikuti turnamen besar melawan sekolah-sekolah lain di Roma, mencapai final, lalu memenangi turnamen bergengsi itu.

“Saya masih sangat bersyukur karena punya kenangan indah dari sana. Rekan-rekan setim saya juga teman-teman sekelas saya. Tim kami campuran, dengan seorang anak perempuan juga bermain bersama kami, dan saya rasa kami tidak diunggulkan untuk menang. Namun, kami tampil sangat baik. Itu tidak mudah, tetapi kami bersatu menjadi tim yang sangat solid dan berhasil menang.”



