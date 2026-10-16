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“Kami benar-benar tidak ingin melakukannya”: Riccardo Calafiori ungkap mengapa para pemain Arsenal sempat mempertimbangkan untuk tidak mengikuti parade trofi Liga Primer Inggris, meski ia menyebutnya “hari terbaik dalam hidup saya”
Akhir yang manis sekaligus pahit bagi musim yang tak terlupakan
Arsenal memastikan gelar Liga Primer Inggris 2025-26 secara dramatis. Skuad mereka berkumpul di tempat latihan untuk menyaksikan Manchester City menghadapi Bournemouth, dengan mengetahui bahwa hasil yang menguntungkan Bournemouth akan secara matematis memastikan gelar juara bagi Arsenal. City akhirnya kehilangan poin, memicu perayaan meriah di kalangan anak asuh Mikel Arteta.
Namun, tak lama kemudian, perjalanan mereka berakhir dengan kekecewaan mendalam di Hungaria. Arsenal kalah secara menyakitkan dari Paris Saint-Germain lewat adu penalti di final Liga Champions, sehingga impian mereka mengangkat trofi paling didambakan di Eropa pun pupus.
Parade dengan bus beratap terbuka yang telah dijadwalkan di London utara menanti tim hanya beberapa jam setelah kekecewaan mereka di Eropa. Jeda yang begitu singkat membuat para pemain kelelahan secara emosional saat menaiki penerbangan kembali ke Inggris.
- AFP
Mengenang kembali keberhasilan meraih gelar pada hari ulang tahun
Berbicara kepada situs resmi Arsenal, Calafiori mengenang pengalaman yang terasa sulit dipercaya saat memastikan gelar juara bertepatan dengan momen penting dalam hidupnya. “Sulit menjelaskannya, tetapi rasanya sangat memuaskan dan juga melegakan bagi seluruh klub dan keluarga Arsenal,” katanya. “Semua pemain berkumpul malam itu di tempat latihan untuk menonton pertandingan Manchester City melawan Bournemouth.
“Kami semua merayakannya bersama. Sungguh luar biasa. Itu hari terbaik dalam hidup saya, sudah pasti, karena hari itu juga ulang tahun saya. Rasanya gila.”
Pemain berusia 24 tahun itu juga mengenang dengan hangat sebuah keberhasilan tak terduga sebelumnya yang turut membentuk mentalitas juaranya. “Saya memenangi beberapa trofi, bahkan sebelum bermain untuk Roma, tim profesional pertama saya,” lanjutnya. “Ada satu yang selalu saya ingat. Mungkin tidak begitu penting, tetapi bagi saya itu penting. Saat berusia 13 atau 14 tahun, saya sudah bermain untuk Roma, tetapi saya juga bermain untuk sekolah saya. Kami mengikuti turnamen besar melawan sekolah-sekolah lain di Roma, mencapai final, lalu memenangi turnamen bergengsi itu.
“Saya masih sangat bersyukur karena punya kenangan indah dari sana. Rekan-rekan setim saya juga teman-teman sekelas saya. Tim kami campuran, dengan seorang anak perempuan juga bermain bersama kami, dan saya rasa kami tidak diunggulkan untuk menang. Namun, kami tampil sangat baik. Itu tidak mudah, tetapi kami bersatu menjadi tim yang sangat solid dan berhasil menang.”
Bangkit dari kekecewaan di Eropa untuk merayakan
Euforia keberhasilan mereka di kompetisi domestik sangat berkurang akibat pahitnya kegagalan mereka di Eropa saat menghadapi PSG. Pagi setelah final, merayakan keberhasilan itu terasa mustahil bagi para pemain Arsenal yang masih terpukul.
"Bahkan parade perayaannya pun terasa agak sulit, karena itu berlangsung pagi setelah kami kalah di final Liga Champions. Beberapa dari kami berbincang di pesawat dalam perjalanan pulang dari Hongaria dan mengatakan bahwa kami benar-benar tidak ingin melakukannya," tambah Calafiori.
"Namun, ketika melihat begitu banyak orang hadir, kami sampai tak percaya! Pada akhirnya, menggelar parade itu adalah keputusan yang tepat, karena musim ini tetap luar biasa bagi kami. Kekalahan di final Liga Champions itu tidak boleh menentukan cara kami memandang musim ini. Kami harus melihat gambaran besarnya, dan musim ini sungguh luar biasa."
- Getty Images Sport
Menatap perburuan gelar juara berikutnya
Calafiori mengawali musim ketiganya di Emirates Stadium dengan gemilang. Bek serbabisa itu baru-baru ini mencatatkan dua pencapaian penting: gol kandang pertamanya untuk Arsenal dan gol pertamanya bersama timnas Italia.
Saat Arsenal berupaya mempertahankan gelar Premier League dan menebus kegagalan mereka di kompetisi Eropa, pengaruh Calafiori yang kian besar akan sangat penting. Arsenal kini harus menunjukkan lagi ketangguhan yang mereka perlihatkan dalam parade yang terasa manis sekaligus pahit itu saat memulai musim berat lainnya di berbagai kompetisi.
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