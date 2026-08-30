Carrick secara khusus senang dengan respons psikologis skuadnya. Mantan gelandang itu menjelaskan bagaimana menghadapi momen-momen sulit sangat krusial bagi tim mana pun yang ingin sukses. "Kami sebelumnya berbicara tentang upaya untuk bangkit dari pekan lalu, lalu kami mendapat kemunduran kecil, kalau Anda mau menyebutnya begitu, saat tertinggal satu gol," kata Carrick.

"Tetapi menunjukkan sikap pantang menyerah, keyakinan, kepercayaan diri, dan kebersamaan yang ditunjukkan para pemain pada tahap itu, dalam bagian kecil, karena kami masih sangat awal di musim ini, saya pikir itu benar-benar sangat menyenangkan bagi saya. Cara mereka bangkit kembali, itu mungkin hal terbesar yang bisa diambil. Ada banyak sorotan, tetapi mentalitas itu adalah hal yang benar-benar kami andalkan hari ini."