AFP
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'Kami benar-benar mengandalkan mentalitas itu' - Michael Carrick gembira saat Manchester United bangkit untuk membantai Ipswich Town
Bangkit usai kekalahan
Berbicara setelah kemenangan impresif atas Ipswich, Carrick memuji cara Manchester United bangkit dari kekalahan pada pekan pembukaan di markas Hull. Menurut Guardian, pelatih kepala itu senang dengan reaksi yang ditunjukkan para pemainnya setelah tertinggal lebih dulu akibat gol cepat Leif Davis.
Fernandes memimpin kebangkitan lewat hat-trick, sementara gol bunuh diri Jacob Greaves dan gol telat Bryan Mbeumo melengkapi torehan tim tuan rumah. Chuka Akpom mencetak gol hiburan pada akhir laga untuk tim tamu, tetapi itu tidak meredam suasana di Old Trafford. Carrick menekankan pentingnya mengatasi kesulitan sejak awal musim.
- Getty Images Sport
Mengandalkan mentalitas yang kuat
Carrick secara khusus senang dengan respons psikologis skuadnya. Mantan gelandang itu menjelaskan bagaimana menghadapi momen-momen sulit sangat krusial bagi tim mana pun yang ingin sukses. "Kami sebelumnya berbicara tentang upaya untuk bangkit dari pekan lalu, lalu kami mendapat kemunduran kecil, kalau Anda mau menyebutnya begitu, saat tertinggal satu gol," kata Carrick.
"Tetapi menunjukkan sikap pantang menyerah, keyakinan, kepercayaan diri, dan kebersamaan yang ditunjukkan para pemain pada tahap itu, dalam bagian kecil, karena kami masih sangat awal di musim ini, saya pikir itu benar-benar sangat menyenangkan bagi saya. Cara mereka bangkit kembali, itu mungkin hal terbesar yang bisa diambil. Ada banyak sorotan, tetapi mentalitas itu adalah hal yang benar-benar kami andalkan hari ini."
Dampak besar Mainoo
Meski mentalitas kolektif memastikan raihan poin, Carrick juga menegaskan kontribusi individu luar biasa dari Kobbie Mainoo. Menjalani starter pertamanya musim ini setelah kembali secara bertahap usai tugas di Piala Dunia, Mainoo mengontrol tempo dengan sempurna.
Carrick mengatakan kepada MUTV: "Menampilkan performa seperti itu hari ini menunjukkan apa yang bisa dilakukan Kobbie. Kami beruntung memiliki unit lini tengah yang sangat bagus, dan kami bisa mengandalkan pemain yang berbeda pada waktu yang berbeda. Saya sangat senang dengan cara dia bermain hari ini." Carrick menambahkan dalam konferensi persnya: "Saya paham Bruno akan mendapat banyak pujian hari ini, dan dia juga layak mendapatkannya, tetapi saya pikir Kobbie sangat luar biasa di lini tengah untuk kami dan menjadi fondasi performa tim."
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Apa berikutnya untuk Manchester United?
Manchester United akan berusaha membangun dari penampilan yang menjadi pernyataan ini saat mereka bersiap untuk pertandingan-pertandingan Premier League berikutnya. Dengan Marcus Rashford kembali ke susunan pemain inti dan Mainoo membuktikan kebugarannya, Carrick memiliki banyak opsi di lini serang dan lini tengah yang bisa dimanfaatkan. United kini harus mempertahankan momentum agresif ini, memastikan skuad menampilkan mentalitas juara yang sama ke depannya.
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