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'Kami benar-benar dihajar' - David Raum dan Willi Orban kecam penampilan RB Leipzig setelah kekalahan mengejutkan dari Como di Liga Champions
Pendatang baru Italia mengejutkan Jerman
Como menandai debut bersejarah mereka di kompetisi Eropa setelah penantian 119 tahun dengan menyapu bersih Leipzig 4-1 dalam laga pembuka fase liga Liga Champions. Gol-gol babak pertama dari Martin Baturina dan Tasos Douvikas memberi tuan rumah keunggulan meyakinkan dua gol sebelum Assane Diao dan Maximo Perrone memastikan kemenangan berkesan di tepi Danau Como. Gol hiburan Andrija Maksimovic tidak banyak membantu tim tamu terhindar dari malam yang memalukan di Lombardy.
- STEINSIEK.CH
Raum menyesalkan penampilan yang buruk sekali
Kapten Leipzig, Raum, berbicara blak-blakan dalam penilaiannya terhadap penerapan taktik dan mentalitas timnya, dengan mengakui bahwa mereka masih jauh di bawah standar elite Eropa.
Merefleksikan kekalahan telak itu setelah pertandingan, bek kiri berusia 28 tahun tersebut mengatakan: "Rasanya benar-benar sangat buruk, kami benar-benar dihajar hari ini. Babak pertama sangat buruk. Babak kedua mungkin sedikit lebih baik. Secara keseluruhan, itu bukan penampilan yang bagus dari kami. Kami harus belajar dari ini. Kami harus segera berkumpul, kami sebenarnya punya rencana yang jelas. Tetapi kami lagi-lagi tidak cukup berani atau cerdas saat menguasai bola. Kami punya peluang untuk bermain. Tetapi tidak cukup tajam, hari ini memang semuanya serba kurang."
Orban akui kegagalan taktis
Partner Orban di jantung pertahanan juga sama terus terangnya saat mengakui supremasi mutlak para debutan Serie A asuhan Cesc Fabregas, yang telah menikmati dukungan signifikan di bawah kepemilikan Djarum Group sejak 2019.
Mengakui bahwa pengaturan taktik tim tamu berantakan, bek berusia 33 tahun itu menjelaskan: "Kami punya rencana permainan yang cukup bagus, tetapi dengan cepat menjadi jelas bahwa kami tidak bisa mengendalikan permainan Como. Laga ini sangat menyakitkan hari ini. Como menunjukkan kepada kami apa artinya aktif dengan bola, mengambil keputusan saat menguasai bola, dan memainkan umpan-umpan bagus di sepertiga akhir. Kami harus mempelajari itu dari lawan kami hari ini; kredit untuk mereka. Pada akhirnya, rencana permainan kami tidak berhasil."
- Getty Images Sport
Respons cepat diperlukan berikutnya
Leipzig harus segera mengatasi kerentanan di lini pertahanan mereka jelang menjamu raksasa Belanda PSV Eindhoven pada matchday kedua di Red Bull Arena pada 13 Oktober. Tim asuhan Martin Demichelis menghadapi ujian krusial terhadap karakter dan ketenangan saat menguasai bola jika mereka ingin menghidupkan kembali harapan untuk mencapai fase gugur. Sementara itu, Como akan bertandang ke Rotterdam untuk menghadapi Feyenoord di De Kuip pada malam berikutnya.
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