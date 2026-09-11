Kapten Leipzig, Raum, berbicara blak-blakan dalam penilaiannya terhadap penerapan taktik dan mentalitas timnya, dengan mengakui bahwa mereka masih jauh di bawah standar elite Eropa.

Merefleksikan kekalahan telak itu setelah pertandingan, bek kiri berusia 28 tahun tersebut mengatakan: "Rasanya benar-benar sangat buruk, kami benar-benar dihajar hari ini. Babak pertama sangat buruk. Babak kedua mungkin sedikit lebih baik. Secara keseluruhan, itu bukan penampilan yang bagus dari kami. Kami harus belajar dari ini. Kami harus segera berkumpul, kami sebenarnya punya rencana yang jelas. Tetapi kami lagi-lagi tidak cukup berani atau cerdas saat menguasai bola. Kami punya peluang untuk bermain. Tetapi tidak cukup tajam, hari ini memang semuanya serba kurang."