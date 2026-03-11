AFP
Diterjemahkan oleh
"Kami belum siap" - Mikel Arteta mengkritik para pemain Arsenal karena "kurangnya rasa urgensi" saat Bayer Leverkusen membalas dendam dengan gol dari tendangan bebas
Arteta menyesali kelengahan pertahanan yang mahal.
Berbicara dalam konferensi pers pasca pertandingan, Arteta mengungkapkan kekecewaannya setelah Arsenal ditahan imbang 1-1 oleh Bayer Leverkusen dalam leg pertama babak 16 besar Liga Champions. Tim tamu melihat Robert Andrich mencetak gol dari tendangan sudut tak lama setelah babak pertama berakhir, mendorong manajer untuk menyoroti kelemahan timnya yang fatal akibat kurangnya konsentrasi - kelemahan yang justru sering dimanfaatkan timnya dalam situasi tendangan bebas.
Menyoroti kelemahan pertahanan, dia tidak menahan diri dalam membahas persiapan. "Ada dua sisi dari hal itu. Satu adalah elemen lawan yang memanfaatkan kelemahan itu, dan kurangnya konsentrasi atau urgensi dalam kedua situasi, dan yang lain adalah kami, karena kami tahu, kami menunjukkan kepada mereka tiga klip dari akhir pekan lalu dalam tiga cara berbeda, dan kami tidak siap untuk itu, dan kami tertangkap basah."
- Getty Images Sport
Havertz kembali dengan penuh emosi.
Meskipun mengalami kesulitan dalam sebagian besar babak kedua, tim tamu menemukan harapan melalui Havertz melawan mantan klubnya. Penyerang Jerman itu dengan percaya diri mengeksekusi penalti yang dimenangkan oleh pemain pengganti Noni Madueke, memastikan segalanya masih terbuka saat kedua tim bertemu lagi di London Utara pekan depan.
Manajer merasa senang dengan ketenangan penyerang tersebut pada malam yang spesial. "Ya, betapa tenangnya dia mengambilnya, dan ya, sepak bola adalah permainan yang aneh dan membawa cerita-cerita spesial. Kembalinya dia ke sini setelah begitu lama, menjadi bagian dari klub ini, dan mencetak gol penting di sini, menurut saya itu momen besar," kata Arteta, sebelum menambahkan: "Saya suka bahwa secara emosional, kami memahami apa yang harus kami lakukan."
Saka menggantikan sebagai ancaman dinamis.
Alis terangkat ketika Bukayo Saka diganti saat tim sedang berusaha mencetak gol penyeimbang, tetapi perubahan taktik berani itu membuahkan hasil ketika Madueke memenangkan tendangan penalti penentu. Manajer membela keputusan tersebut, menegaskan bahwa ancaman serangan yang berbeda diperlukan untuk menembus blok pertahanan Leverkusen yang kokoh di menit-menit akhir.
Menjelaskan alasan di balik pergantian pemain, Arteta memuji dampak langsung yang diberikan oleh winger tersebut. "Saya merasa kita membutuhkan sesuatu yang lain, dan Noni telah berkontribusi dan menjadi ancaman nyata, jadi saya memutuskan untuk melakukan pergantian," jelasnya. "Tidak ada yang mengejutkan karena itu adalah kualitas terbesarnya. Dia sangat berani dalam melakukannya, dan Noni adalah ancaman nyata. Memiliki pemain dengan kemampuan seperti itu saat dibutuhkan dan masuk dengan cara yang dia lakukan, itu adalah pujian besar baginya."
- Getty Images Sport
Hilangnya semangat kreatif
Selama paruh pertama, tim Inggris menguasai bola namun kesulitan menemukan umpan akhir yang menentukan. Arteta mengakui bahwa para pemain serangnya harus secara drastis meningkatkan efisiensi mereka untuk maju, sambil menyoroti absennya kapten Martin Odegaard.
"Martin memiliki kualitas yang berbeda, tetapi kami memiliki pemain dengan banyak talenta. Pelaksanaan banyak aksi jelas harus berada di level yang lebih tinggi," katanya. "Anda ingin menciptakan ancaman yang lebih besar di dan sekitar kotak penalti, dan hari ini, dalam banyak kesempatan, hal itu tidak terjadi. Itu bagian dari sepak bola. Anda harus bereaksi setelah itu, dan terutama karena itu adalah sesuatu yang kami lakukan setelah merebut kembali bola, kami membiarkan terlalu banyak ruang."
Iklan