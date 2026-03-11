"Kami belum siap" - Mikel Arteta mengkritik para pemain Arsenal karena "kurangnya rasa urgensi" saat Bayer Leverkusen membalas dendam dengan gol dari tendangan bebas

Berbicara dalam konferensi pers pasca pertandingan, Arteta mengungkapkan kekecewaannya setelah Arsenal ditahan imbang 1-1 oleh Bayer Leverkusen dalam leg pertama babak 16 besar Liga Champions. Tim tamu melihat Robert Andrich mencetak gol dari tendangan sudut tak lama setelah babak pertama berakhir, mendorong manajer untuk menyoroti kelemahan timnya yang fatal akibat kurangnya konsentrasi - kelemahan yang justru sering dimanfaatkan timnya dalam situasi tendangan bebas.

Menyoroti kelemahan pertahanan, dia tidak menahan diri dalam membahas persiapan. "Ada dua sisi dari hal itu. Satu adalah elemen lawan yang memanfaatkan kelemahan itu, dan kurangnya konsentrasi atau urgensi dalam kedua situasi, dan yang lain adalah kami, karena kami tahu, kami menunjukkan kepada mereka tiga klip dari akhir pekan lalu dalam tiga cara berbeda, dan kami tidak siap untuk itu, dan kami tertangkap basah."