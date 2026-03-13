Goal.com
"Kami belum selesai!" - Thomas Muller bertekad untuk menginspirasi Vancouver Whitecaps meraih comeback sensasional setelah kekalahan telak di babak knockout Champions Cup

Meskipun Vancouver Whitecaps kalah 3-0 dari Seattle Sounders dalam CONCACAF Champions Cup, Thomas Muller tetap berkomitmen pada ambisi kontinental mereka. Tim Kanada tersebut kesulitan menghentikan rival mereka dari MLS, dan legenda Bayern Munich itu bermain penuh selama 90 menit. Untuk mencapai perempat final, mereka menghadapi tantangan besar di leg kedua.

  • Leg pertama yang mengerikan di Seattle

    Pada malam Kamis, tim Seattle yang tampil klinis menghancurkan ambisi Vancouver untuk meraih kejayaan di level kontinental. Pada leg pertama babak 16 besar yang penuh tekanan ini, Vancouver kesulitan menemukan ritme permainan mereka melawan rival mereka. Paul Arriola menjadi bintang bagi tuan rumah, mencetak gol di kedua babak, sebelum Paul Rothrock menambah gol ketiga pada menit ke-70 untuk memperkuat dominasi Seattle. Muller, yang telah menjadi pusat kreativitas utama Vancouver sejak kedatangannya, hampir saja mencetak gol tandang penting di waktu tambahan, namun tendangan volinya yang kuat membentur mistar gawang.

  • Thomas Muller Vancouver Getty

    'raumdeuter' menolak untuk menyerah.

    Meskipun tertinggal tiga gol, pemenang Piala Dunia berusia 36 tahun itu segera mengangkat semangat rekan-rekannya setelah kekalahan. Berbicara kepada OneSoccer, Muller mengungkapkan bahwa pertandingan belum berakhir. 

    "Kami belum selesai," tegas pemain veteran Jerman itu. "Skor 3-0 adalah hasil yang sangat sulit, tapi bukan tidak mungkin. Itulah sikap kami menjelang leg kedua. Ini baru babak pertama dalam pertandingan ini, dan kami akan berusaha membalas di pekan depan."

  • Formulir domestik memberikan secercah harapan.

    Optimisme di kubu Whitecaps memiliki dasar yang kuat; tim Jesper Sorensen tampil sangat baik di Major League Soccer, saat ini berada di peringkat kedua di Konferensi Barat setelah meraih tiga kemenangan berturut-turut. Muller memainkan peran kunci dalam kesuksesan ini, telah mencetak dua gol dan memberikan kepemimpinan veteran yang esensial untuk perjalanan jauh di babak playoff. Vancouver yakin bahwa jika mereka dapat mempertahankan intensitas liga mereka, meraih keajaiban tetap menjadi kemungkinan.

  • Germany v Hungary: UEFA Nations League - League Path Group 3Getty Images Sport

    Jadwal yang melelahkan dan reuni Jerman

    The Whitecaps menghadapi pekan krusial yang akan menguji kedalaman skuad mereka hingga batas maksimal. Sebelum mereka dapat fokus pada leg kedua melawan Seattle pada 19 Maret, mereka harus melewati laga kandang yang rumit melawan Minnesota United pada Minggu ini. Mempertahankan momentum di MLS sangat penting, namun semua mata akan tertuju pada laga piala balasan, di mana pengalaman Muller dalam laga-laga Eropa bertekanan tinggi akan menjadi kunci. Di luar drama piala, "Derby Jerman" yang sangat dinantikan akan berlangsung pada 22 Maret, saat Muller bersiap menghadapi mantan bintang RB Leipzig, Timo Werner, dan San Jose Earthquakes dalam pertandingan yang menyoroti pengaruh Eropa yang semakin besar di sepak bola Amerika Utara.

