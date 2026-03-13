"Kami belum selesai!" - Thomas Muller bertekad untuk menginspirasi Vancouver Whitecaps meraih comeback sensasional setelah kekalahan telak di babak knockout Champions Cup

Meskipun tertinggal tiga gol, pemenang Piala Dunia berusia 36 tahun itu segera mengangkat semangat rekan-rekannya setelah kekalahan. Berbicara kepada OneSoccer, Muller mengungkapkan bahwa pertandingan belum berakhir.

"Kami belum selesai," tegas pemain veteran Jerman itu. "Skor 3-0 adalah hasil yang sangat sulit, tapi bukan tidak mungkin. Itulah sikap kami menjelang leg kedua. Ini baru babak pertama dalam pertandingan ini, dan kami akan berusaha membalas di pekan depan."