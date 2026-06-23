AFP
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"Kami belum mampu mengatasinya" - Kevin De Bruyne menyesalkan "kesalahan-kesalahan konyol" Belgia di tengah ancaman tersingkir dini yang memalukan dari Piala Dunia
Red Devils sedang kesulitan menemukan performa terbaiknya
Belgia memasuki Piala Dunia 2026 sebagai salah satu tim unggulan, namun tim asuhan Rudi Garcia belum mampu menunjukkan performa terbaiknya, dengan mencatatkan hasil imbang berturut-turut melawan Iran dan Mesir. Kurangnya ketajaman dalam penyelesaian akhir menjadi masalah utama, di mana satu-satunya gol yang dicetak tim ini sejauh ini berasal dari gol bunuh diri Mohamed Hany saat pertandingan berakhir imbang 1-1 melawan Mesir.
Berbicara mengenai awal yang kurang memuaskan bagi tim, De Bruyne secara blak-blakan menyoroti kelemahan pertahanan dan kelengahan mental yang telah mengganggu performa mereka. “Kami membuat beberapa kesalahan konyol, dan kami memberi tekanan berlebihan pada diri sendiri,” kata De Bruyne kepada Gazzetta. “Saat melawan Iran, kami melepaskan banyak tembakan, dan jujur saja, kami juga sedikit beruntung dengan keputusan offside pada gol Taremi. Kami membutuhkan keseimbangan yang lebih baik, dan harus menghindari munculnya pikiran negatif. Kami harus berdiskusi untuk menemukan solusinya.”
Pengalaman lebih penting daripada kecemerlangan individu
Gelandang serang Napoli yang kini berusia 34 tahun itu mengakui bahwa baik dirinya maupun rekan setim lamanya, Romelu Lukaku, tidak lagi berada di puncak performa fisik mereka. Namun, ia yakin kepemimpinan mereka akan sangat penting jika Belgia ingin lolos dari Grup G.
“Pengalaman; itulah yang akan membantu kami menghadapi situasi yang berbeda dari yang kami harapkan,” jawab De Bruyne. “Saya tahu bahwa di turnamen-turnamen besar, suasana hati bisa berubah dengan sangat cepat, dan kami harus mampu mengelola momen-momen positif maupun negatif. Hingga saat ini, semuanya berjalan sangat cepat; kami tahu kami belum tampil baik, dan hal ini telah memengaruhi semangat tim, tetapi kini saatnya kami harus lebih gigih lagi.”
Kemitraan yang menjadi sorotan
Meskipun kerja sama antara De Bruyne dan Lukaku telah menjadi ciri khas 'Generasi Emas' Belgia, kini muncul pertanyaan apakah kemitraan tersebut masih berfungsi di level tertinggi. Lukaku turun sebagai starter dalam laga imbang 0-0 melawan Iran, namun gagal mencetak gol, sehingga memicu desakan agar Charles De Ketelaere dikembalikan ke starting XI.
De Bruyne, bagaimanapun, menegaskan bahwa hubungan pribadi harus dikesampingkan demi tujuan bersama untuk lolos ke babak gugur. “Semua orang tahu betapa dekatnya kami [dia dan Lukaku] selama bertahun-tahun, tetapi sekarang saatnya untuk fokus pada tim,” kata gelandang tersebut mengakhiri pernyataannya. “Kami belum mampu memenuhi tuntutan tersebut, tetapi kami bisa melakukannya.”
- AFP
Pertandingan penutup yang harus dimenangkan melawan Selandia Baru
Situasinya kini jelas bagi pasukan Garcia: mereka kemungkinan besar harus mengalahkan Selandia Baru dalam laga terakhir fase grup untuk memastikan lolos ke babak selanjutnya. Ini bukanlah tugas yang mudah, karena mereka harus bermain tanpa bek Lille, Nathan Ngoy, yang diskors untuk pertandingan di BC Place, Vancouver. Tim All Whites saat ini berada di posisi terbawah grup, namun menunjukkan semangat dalam hasil imbang 2-2 melawan Iran.
Tekanan kini sepenuhnya berada di pundak tim Eropa ini untuk menghindari terulangnya mimpi buruk tahun 2022, di mana mereka tersingkir sebelum babak gugur. Dengan Mesir yang saat ini memimpin Grup G, Belgia tidak boleh lagi melakukan “kesalahan konyol” jika ingin menjaga impian Piala Dunia mereka tetap hidup dalam turnamen internasional yang pasti menjadi yang terakhir bagi beberapa bintang legendaris mereka.