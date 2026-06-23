"Kami belum mampu mengatasinya" - Kevin De Bruyne menyesalkan "kesalahan-kesalahan konyol" Belgia di tengah ancaman tersingkir dini yang memalukan dari Piala Dunia

Belgia memasuki Piala Dunia 2026 sebagai salah satu tim unggulan, namun tim asuhan Rudi Garcia belum mampu menunjukkan performa terbaiknya, dengan mencatatkan hasil imbang berturut-turut melawan Iran dan Mesir. Kurangnya ketajaman dalam penyelesaian akhir menjadi masalah utama, di mana satu-satunya gol yang dicetak tim ini sejauh ini berasal dari gol bunuh diri Mohamed Hany saat pertandingan berakhir imbang 1-1 melawan Mesir.

Berbicara mengenai awal yang kurang memuaskan bagi tim, De Bruyne secara blak-blakan menyoroti kelemahan pertahanan dan kelengahan mental yang telah mengganggu performa mereka. “Kami membuat beberapa kesalahan konyol, dan kami memberi tekanan berlebihan pada diri sendiri,” kata De Bruyne kepada Gazzetta. “Saat melawan Iran, kami melepaskan banyak tembakan, dan jujur saja, kami juga sedikit beruntung dengan keputusan offside pada gol Taremi. Kami membutuhkan keseimbangan yang lebih baik, dan harus menghindari munculnya pikiran negatif. Kami harus berdiskusi untuk menemukan solusinya.”



