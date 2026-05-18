"Kami belum aman" - Roberto De Zerbi memperingatkan Tottenham bahwa mereka masih "harus berjuang" untuk bertahan di Liga Premier menjelang laga melawan Chelsea

Tottenham akan menjalani laga tandang krusial ke markas Chelsea pada Selasa ini, di mana mereka bisa dibilang hanya membutuhkan satu poin lagi untuk secara matematis memastikan kelangsungan mereka di kasta tertinggi. Setelah kekalahan West Ham dari Newcastle pada Minggu lalu, Spurs kini unggul dua poin atas The Hammers berkat selisih gol yang lebih baik dan masih memiliki satu pertandingan tersisa, namun De Zerbi menolak membiarkan rasa puas diri merasuki ruang ganti timnya. Menepis pembicaraan bahwa Tottenham sudah santai dan mulai merencanakan musim panas, manajer Spurs itu menegaskan bahwa fokus harus tetap sepenuhnya tertuju pada lapangan

De Zerbi menyoroti urgensi situasi ini, dengan menyatakan: "Kita tidak boleh melupakan bagaimana situasi sebulan yang lalu. Kita belum aman. Tidak tepat jika saya menjawab pertanyaan Anda sekarang; sebelum menjawab pertanyaan Anda, kita harus [mengamankan] satu poin di Liga Premier... kita harus berjuang dan bermain dengan sangat baik. Kita harus tetap fokus pada pertandingan, dan baru setelah itu kita bisa menjawab dan mengadakan konferensi pers besar."