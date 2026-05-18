"Kami belum aman" - Roberto De Zerbi memperingatkan Tottenham bahwa mereka masih "harus berjuang" untuk bertahan di Liga Premier menjelang laga melawan Chelsea
Kelangsungan hidup Spurs sama sekali belum terjamin
Tottenham akan menjalani laga tandang krusial ke markas Chelsea pada Selasa ini, di mana mereka bisa dibilang hanya membutuhkan satu poin lagi untuk secara matematis memastikan kelangsungan mereka di kasta tertinggi. Setelah kekalahan West Ham dari Newcastle pada Minggu lalu, Spurs kini unggul dua poin atas The Hammers berkat selisih gol yang lebih baik dan masih memiliki satu pertandingan tersisa, namun De Zerbi menolak membiarkan rasa puas diri merasuki ruang ganti timnya. Menepis pembicaraan bahwa Tottenham sudah santai dan mulai merencanakan musim panas, manajer Spurs itu menegaskan bahwa fokus harus tetap sepenuhnya tertuju pada lapangan
De Zerbi menyoroti urgensi situasi ini, dengan menyatakan: "Kita tidak boleh melupakan bagaimana situasi sebulan yang lalu. Kita belum aman. Tidak tepat jika saya menjawab pertanyaan Anda sekarang; sebelum menjawab pertanyaan Anda, kita harus [mengamankan] satu poin di Liga Premier... kita harus berjuang dan bermain dengan sangat baik. Kita harus tetap fokus pada pertandingan, dan baru setelah itu kita bisa menjawab dan mengadakan konferensi pers besar."
Dilema penjaga gawang di Stamford Bridge
Salah satu keputusan terbesar yang harus diambil De Zerbi menjelang laga di Stamford Bridge adalah siapa yang akan menjadi kiper utama. Kiper utama reguler, Guglielmo Vicario, kembali masuk dalam pertimbangan setelah pulih dari operasi hernia, namun kiper muda asal Ceko, Antonin Kinsky, telah tampil sangat mengesankan selama Vicario absen, sehingga membuat sang manajer benar-benar dilema dalam menentukan pilihan.
Menanggapi persaingan untuk posisi kiper, De Zerbi tetap enggan mengungkapkan pilihan akhirnya. "Vicario siap bermain. Saya akan memutuskan besok," tambahnya. "Tidak, ini tidak sulit. Ini mudah. Ya, Vicario adalah kiper utama, tetapi kami harus mempertimbangkan kondisi fisik, momentum, segalanya, namun saya memiliki hubungan yang baik dengan Antonin Kinsky dan Vicario juga, dan tidak akan ada masalah."
Kembalinya Maddison dan kabar terbaru mengenai cedera
Spurs tidak akan diperkuat Dominic Solanke karena cedera otot paha belakang, namun ada kabar baik terkait James Maddison. Gelandang serang tersebut baru-baru ini tampil dalam pertandingan resmi pertamanya setelah lebih dari setahun absen, dan meskipun sempat mengalami masalah kebugaran ringan awal pekan ini, ia diperkirakan akan masuk dalam skuad pertandingan untuk menghadapi The Blues.
De Zerbi memberikan kabar terbaru mengenai kondisi Maddison, dengan mengatakan, "Pada awal minggu ini, ia tidak berlatih karena masalah kecil, tetapi kemarin dan hari ini, James berlatih dengan sangat baik. Saat ini ia belum siap untuk bermain selama 90 menit. Saya ingin berbicara dengannya besok pagi dan mengambil keputusan terbaik yang bisa kami ambil."
Manajer tersebut juga menyempatkan diri untuk memuji kapten Cristian Romero, yang hampir kembali bermain: "Cristian Romero adalah pemain hebat. Dia orang yang luar biasa karena telah menjadi kapten yang hebat selama saya di sini meskipun dia tidak bermain."
Tantangan Jembatan
Sejarah tidak berpihak pada Tottenham pekan ini, karena klub tersebut hanya berhasil meraih satu kemenangan dalam 35 lawatan terakhirnya ke markas Chelsea di liga. Suasana dan kualitas lawan menjadikan laga ini salah satu ujian terberat dalam kalender kompetisi, sebuah fakta yang segera diakui De Zerbi saat konferensi pers prapertandingan.
"Stamford Bridge itu sulit. Stadion yang berat karena para pemain Chelsea dalam 30 hingga 25 musim terakhir sangat luar biasa. Namun, besok adalah pertandingan baru," komentar pelatih asal Italia itu.