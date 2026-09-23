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'Kami banyak berlari!' - Marc Cucurella membalas klaim bahwa Real Madrid malas setelah kekalahan mengejutkan di La Liga
Menepis kritik di awal
Cucurella menepis kekhawatiran soal etos kerja Madrid setelah awal yang menantang dalam kampanye La Liga mereka. Bek itu dengan cepat menanggapi statistik yang menunjukkan Real Madrid saat ini menempuh jarak paling sedikit di kasta tertinggi Spanyol.
Berbicara saat menjalani tugas internasional bersama Spanyol, bek sayap itu berpendapat bahwa sorotan intens tersebut murni didorong oleh hasil. Cucurella meyakini kritik itu hanya muncul karena kekalahan besar baru-baru ini dari Atletico dan Betis.
Bintang Madrid itu menegaskan rekan-rekan setimnya tidak kekurangan usaha. Ia tetap yakin bahwa perdebatan yang terus berlangsung soal output fisik mereka sebagian besar merupakan reaksi berlebihan dari media.
- Getty Images Sport
Membela etos kerja skuad
Dalam wawancara dengan Cadena SER, Cucurella membagikan reaksi jujurnya terhadap statistik lari tim. Bek itu mengakui angka-angka tersebut membuatnya terkejut, sambil menegaskan bahwa skuad memberikan segalanya di atas lapangan.
"Sejujurnya itu membuat saya terkejut, karena kalau soal menguasai bola dalam periode yang lama, mungkin saya bisa bilang tidak, tetapi kalau lari... saya rasa kami banyak berlari," jelas Cucurella.
"Kalau kami memenangi setiap pertandingan, tidak akan ada pembicaraan soal kami terlalu sedikit berlari. Mereka akan bilang kami berlari sangat sedikit, tetapi sangat efektif, atau judul lain semacam itu."
Menggunakan data untuk mendorong peningkatan
Real Madrid menghadapi tekanan besar dari media setelah kekalahan mengecewakan dari Betis dan kekalahan derby yang menyakitkan melawan Atletico. Kemunduran ini secara alami memperbesar perdebatan seputar pendekatan fisik mereka dalam pertandingan.
Meski sangat membela rekan-rekan setimnya, Cucurella mengakui nilai yang tak terbantahkan dari statistik yang mendasarinya. Ia menyadari bahwa skuad harus menggunakan angka-angka ini secara konstruktif untuk mengatasi kekurangan mereka saat ini.
"Pada akhirnya, datanya ada," aku pemain internasional Spanyol itu. "Data juga berguna untuk berkembang, untuk memperbaiki berbagai hal, dan mengetahui bahwa mungkin kami perlu memberikan sedikit lebih banyak atau menuntaskan perbaikan dalam beberapa hal."
- Getty Images Sport
Fokus pada kemenangan di masa depan
Madrid akan sangat ingin menemukan kembali performa kemenangan mereka saat sepak bola domestik akhirnya kembali. Real Madrid menghadapi jadwal yang berat, dan mengamankan tiga poin tetap menjadi prioritas utama untuk meredakan tekanan yang terus meningkat. Sementara itu, Cucurella terlebih dahulu akan menjalani tugas internasional bersama Spanyol, yang dijadwalkan menghadapi Inggris, Kroasia, dan Republik Ceko.
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