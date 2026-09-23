'Kami banyak berlari!' - Marc Cucurella membalas klaim bahwa Real Madrid malas setelah kekalahan mengejutkan di La Liga

Cucurella menepis kekhawatiran soal etos kerja Madrid setelah awal yang menantang dalam kampanye La Liga mereka. Bek itu dengan cepat menanggapi statistik yang menunjukkan Real Madrid saat ini menempuh jarak paling sedikit di kasta tertinggi Spanyol.

Berbicara saat menjalani tugas internasional bersama Spanyol, bek sayap itu berpendapat bahwa sorotan intens tersebut murni didorong oleh hasil. Cucurella meyakini kritik itu hanya muncul karena kekalahan besar baru-baru ini dari Atletico dan Betis.

Bintang Madrid itu menegaskan rekan-rekan setimnya tidak kekurangan usaha. Ia tetap yakin bahwa perdebatan yang terus berlangsung soal output fisik mereka sebagian besar merupakan reaksi berlebihan dari media.