'Kami akan siap menghadapi babak gugur' - Christian Pulisic kembali tepat pada waktunya, Sebastian Berhalter menyoroti kekuatan lini tengah, sementara kekhawatiran soal kedalaman skuad di lini belakang masih mengemuka setelah kekalahan di menit-menit akhir: Pemenang dan pecundang USMNT melawan Turkiye

INGLEWOOD, California -- Setelah pertandingan—yang berakhir dengan pukulan telak—sebuah formasi lingkaran yang sudah tak asing lagi pun terbentuk. Lagu “Country Roads” mengalun dari pengeras suara, meski suaranya sedikit lebih pelan daripada terakhir kali. Dan, saat bagian reff mulai terdengar, Tim Nasional Putra AS kembali saling mengaitkan lengan membentuk lingkaran di tengah lapangan. Papan skor di atas mereka menunjukkan: Turkiye 3, AS 2.

Karena papan skor itu, momen ini tidak sama dengan dua pertandingan sebelumnya. Ini bukanlah perayaan. Tidak ada teriakan atau tos yang bisa diambil gambarnya oleh kamera. Senyuman pun tak terlihat di mana pun. Namun, formasi lingkaran itu tetap sama, terutama karena memang harus begitu. Pada saat ini, lebih dari segalanya, pertemuan itu bahkan lebih penting daripada sebelumnya.

"Bagi kami, ini bukan soal menang atau kalah," kata bek Mark McKenzie setelah kekalahan tersebut. "Ini soal bersatu dan menunjukkan kebersamaan itu. Ini bukan untuk pencitraan. Ini bukan agar orang lain menciptakan narasi mereka sendiri. Ini adalah momen bagi kami untuk bersatu, agar kami bisa berkumpul kembali, memahami bahwa akan ada pasang surut, tetapi 26 pemain, ditambah seluruh staf kami, akan menjadi orang-orang yang membantu kami mencapai apa yang ingin kami capai di turnamen ini."

Pada akhirnya, itulah inti dari pertandingan Kamis lalu: Timnas AS mempersiapkan diri untuk menghadapi apa yang akan datang. Dalam hal itu, meski mengalami kekalahan, misi telah tercapai. Beberapa pemain melakukan debut di Piala Dunia, sekaligus membangun kepercayaan diri. Penampilan secara umum cukup baik hingga gol di detik-detik terakhir yang memastikan kekalahan. Christian Pulisic kembali bermain dan tampil apik setelah absen karena cedera, dan secara umum, semangat yang terbangun selama dua pertandingan pertama terus berlanjut di Los Angeles saat para penggemar terus mendukung tim AS sepanjang pertandingan.

Jadi, ya, meskipun kekalahan ini akan terasa menyakitkan, namun tidak akan terlalu menyakitkan. Tentunya hal ini tidak akan terasa menyakitkan sama sekali selama AS mampu mencapai apa yang telah direncanakan tim saat menghadapi Bosnia & Herzegovina di babak 32 besar pekan depan.

“Saya pikir yang perlu kita ingat adalah bahwa kita berhasil menjadi juara grup,” kata pelatih kepala Mauricio Pochettino. “Kita berakhir sebagai peringkat pertama, dan kita berhasil mengatasi semua tekanan serta ekspektasi dengan cukup baik.”

Dia menambahkan: “Saya sangat puas dengan para pemain dan para penggemar AS. Kami lolos sebagai juara grup ke babak berikutnya. Yang terpenting adalah menghadapi pertandingan berikutnya dalam kondisi terbaik.”

Lanjut ke pertandingan berikutnya. Itulah yang paling penting. Yang bisa dilakukan AS pada Kamis malam hanyalah menempatkan diri mereka dalam posisi yang lebih baik untuk memenangkan pertandingan itu, dan mereka berhasil melakukannya. Jadi, meski kekalahan ini terasa menyakitkan, terutama cara terjadinya, pesan dalam rapat tim itu pasti adalah untuk tetap bersatu saat turnamen sesungguhnya dimulai.

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