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USMNT Winners and LosersGOAL
Ryan Tolmich

Diterjemahkan oleh

'Kami akan siap menghadapi babak gugur' - Christian Pulisic kembali tepat pada waktunya, Sebastian Berhalter menyoroti kekuatan lini tengah, sementara kekhawatiran soal kedalaman skuad di lini belakang masih mengemuka setelah kekalahan di menit-menit akhir: Pemenang dan pecundang USMNT melawan Turkiye

Winners & losers
FEATURES
Analysis
Turkiye vs USA
Turkiye
USA
World Cup
C. Pulisic
S. Berhalter
M. Pochettino

Christian Pulisic kembali bermain, Sebastian Berhalter tampil mengesankan, dan Auston Trusty menciptakan momen penting, namun gol penentu kemenangan Turkiye di menit-menit akhir memperlihatkan kelemahan kedalaman pertahanan USMNT.

INGLEWOOD, California -- Setelah pertandingan—yang berakhir dengan pukulan telak—sebuah formasi lingkaran yang sudah tak asing lagi pun terbentuk. Lagu “Country Roads” mengalun dari pengeras suara, meski suaranya sedikit lebih pelan daripada terakhir kali. Dan, saat bagian reff mulai terdengar, Tim Nasional Putra AS kembali saling mengaitkan lengan membentuk lingkaran di tengah lapangan. Papan skor di atas mereka menunjukkan: Turkiye 3, AS 2.

Karena papan skor itu, momen ini tidak sama dengan dua pertandingan sebelumnya. Ini bukanlah perayaan. Tidak ada teriakan atau tos yang bisa diambil gambarnya oleh kamera. Senyuman pun tak terlihat di mana pun. Namun, formasi lingkaran itu tetap sama, terutama karena memang harus begitu. Pada saat ini, lebih dari segalanya, pertemuan itu bahkan lebih penting daripada sebelumnya. 

"Bagi kami, ini bukan soal menang atau kalah," kata bek Mark McKenzie setelah kekalahan tersebut. "Ini soal bersatu dan menunjukkan kebersamaan itu. Ini bukan untuk pencitraan. Ini bukan agar orang lain menciptakan narasi mereka sendiri. Ini adalah momen bagi kami untuk bersatu, agar kami bisa berkumpul kembali, memahami bahwa akan ada pasang surut, tetapi 26 pemain, ditambah seluruh staf kami, akan menjadi orang-orang yang membantu kami mencapai apa yang ingin kami capai di turnamen ini."

Pada akhirnya, itulah inti dari pertandingan Kamis lalu: Timnas AS mempersiapkan diri untuk menghadapi apa yang akan datang. Dalam hal itu, meski mengalami kekalahan, misi telah tercapai. Beberapa pemain melakukan debut di Piala Dunia, sekaligus membangun kepercayaan diri. Penampilan secara umum cukup baik hingga gol di detik-detik terakhir yang memastikan kekalahan. Christian Pulisic kembali bermain dan tampil apik setelah absen karena cedera, dan secara umum, semangat yang terbangun selama dua pertandingan pertama terus berlanjut di Los Angeles saat para penggemar terus mendukung tim AS sepanjang pertandingan.

Jadi, ya, meskipun kekalahan ini akan terasa menyakitkan, namun tidak akan terlalu menyakitkan. Tentunya hal ini tidak akan terasa menyakitkan sama sekali selama AS mampu mencapai apa yang telah direncanakan tim saat menghadapi Bosnia & Herzegovina di babak 32 besar pekan depan.

“Saya pikir yang perlu kita ingat adalah bahwa kita berhasil menjadi juara grup,” kata pelatih kepala Mauricio Pochettino. “Kita berakhir sebagai peringkat pertama, dan kita berhasil mengatasi semua tekanan serta ekspektasi dengan cukup baik.”

Dia menambahkan: “Saya sangat puas dengan para pemain dan para penggemar AS. Kami lolos sebagai juara grup ke babak berikutnya. Yang terpenting adalah menghadapi pertandingan berikutnya dalam kondisi terbaik.”

Lanjut ke pertandingan berikutnya. Itulah yang paling penting. Yang bisa dilakukan AS pada Kamis malam hanyalah menempatkan diri mereka dalam posisi yang lebih baik untuk memenangkan pertandingan itu, dan mereka berhasil melakukannya. Jadi, meski kekalahan ini terasa menyakitkan, terutama cara terjadinya, pesan dalam rapat tim itu pasti adalah untuk tetap bersatu saat turnamen sesungguhnya dimulai.

GOAL mengulas para Pemenang & Pecundang dari Los Angeles...

  • Türkiye v USA: Group D - FIFA World Cup 2026Getty Images Sport

    PEMENANG: Sebastian Berhalter

    Jika ada satu hal penting yang bisa dipetik dari pertandingan ini, itu adalah bahwa timnas AS telah menemukan pemain penentu lainnya di lini tengah. Meskipun trio mapan yang terdiri dari Weston McKennie, Tyler Adams, dan Malik Tillman nyaris pasti akan menjadi andalan ke depannya, Berhalter juga mampu bermain, dan ia bisa tampil di level tinggi. 

    Itulah yang kita lihat pada hari Kamis dalam pertandingan di mana ia memberikan assist, mencetak gol, dan bertahan selama lebih dari 70 menit meski telah menerima kartu kuning.

    "Bola tiba-tiba meluncur keluar, dan saya tahu jika saya tetap tenang dan hanya melakukan gerakan ayunan, saya punya peluang," katanya. "Saya sering berlatih gerakan seperti itu, dan melihat bola masuk sungguh luar biasa. Pikiran pertama saya adalah merebut bola kembali, dan mari kita coba lagi."

    Pada malam di mana tidak ada Rencana B bagi timnas AS di posisinya, Berhalter menjadi Rencana A terbaik dalam pertandingan yang membutuhkan seseorang untuk memimpin. 

    Berhalter punya banyak alasan untuk percaya diri. Dengan tiga penampilan di Piala Dunia, yang masing-masing lebih baik dari yang sebelumnya, Berhalter memiliki tempat di tim dan itu bisa jadi peran yang penting di masa mendatang.

    “Saya rasa kami telah memberikan segalanya,” katanya, “dan kami akan siap untuk babak gugur.”

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  • Türkiye v USA: Group D - FIFA World Cup 2026Getty Images Sport

    PEMENANG: Tim Weah

    Di awal masa jabatannya, Pochettino menjelaskan mengapa ia menyukai Weah di sisi kiri lapangan. Hal itu didasarkan pada data ilmiah yang berkaitan dengan mata Weah. Itulah sebabnya Weah sering diturunkan di posisi tersebut. 

    Dalam kasus ini dan pada pertandingan ini khususnya, Weah memang tidak benar-benar tampil baik di sisi kiri karena ia kesulitan hingga akhirnya digantikan sebagai pemain pengganti pertama. 

    Bintang Marseille ini sepertinya tidak pernah bisa menemukan timing yang tepat. Di beberapa kesempatan, ia terlalu jauh keluar dari posisi offside. Di kesempatan lain, ia terlalu mudah dikendalikan oleh para bek yang tidak bisa ia lewati dengan mudah. Selain itu, ia kehilangan bola sebanyak lima kali dan tidak memenangkan satu pun duel. Semua itu berujung pada penampilan yang tidak efektif yang memang pantas berakhir lebih awal. 

    Ini merupakan nasib sial bagi Weah, yang sebelumnya telah menunjukkan bahwa ia bisa menjadi sosok penentu saat dibutuhkan.

  • FBL-WC-2026-MATCH59-TUR-USAAFP

    PEMENANG: Arda Guler

    Turnamen ini tidak berjalan sesuai harapan sang bintang Turki. Dia sebenarnya bisa saja menjadi bintang baru yang menonjol musim panas ini, tetapi justru dia harus pulang lebih awal, dan tak banyak hal yang bisa membuatnya merasa lebih baik mengenai kenyataan itu.

    Sebuah gol di akhir pertandingan tetaplah berarti. Itu tidak akan menyelesaikan segalanya, tetapi setidaknya memberi Guler satu momen singkat kegembiraan di tengah Piala Dunia yang suram ini.

    Ini adalah pertandingan pertama di mana Guler tampil layaknya Guler. Ia benar-benar menunjukkan kualitas bintang yang selama ini dielu-elukan baik di Real Madrid maupun di tim nasional Turki ini. Ia mencetak gol, secara rutin mengancam pertahanan USMNT, dan secara umum, benar-benar mengendalikan jalannya pertandingan. Ia adalah pemain paling berbakat di lapangan dengan selisih yang sangat jauh.

    Sayangnya bagi dirinya, hal itu terlalu sedikit dan terlambat—meski terdengar klise. Namun, ada pepatah lain yang mengatakan bahwa lebih baik terlambat daripada tidak sama sekali, dan itulah yang seharusnya dirasakan Guler terkait penampilannya di akhir Piala Dunia ini.

  • Türkiye v USA: Group D - FIFA World Cup 2026Getty Images Sport

    PEMENANG: Christian Pulisic

    Sorak-sorai penonton begitu memekakkan telinga. Saat Christian Pulisic berlari memasuki lapangan, penonton di Los Angeles pun berdiri serentak. Selama penampilannya, ia pun memberikan lebih banyak alasan bagi penonton untuk terus bersorak. 

    Pulisic menciptakan banyak ancaman dalam penampilannya setelah pulih dari cedera. Yang lebih penting, ia membuktikan bahwa cedera itu sudah menjadi masa lalu. Itulah kemenangan terbesar dalam pertandingan ini bagi USMNT, karena bintang mereka akan memasuki fase krusial turnamen ini dalam kondisi siap bertanding. 

    "Itu luar biasa," katanya kepada FOX. "Saya merasa sehat. Saya merasa baik-baik saja, jadi sungguh menyenangkan bisa kembali bersama tim dan bermain beberapa menit. Saya merasa nyaman menguasai bola. Memang cara mengakhiri pertandingan ini cukup sulit bagi kami, tapi pada akhirnya, kami berhasil menjadi juara grup, dan kami hanya perlu menatap pekan depan."

    Meskipun USMNT mungkin menyesali hal-hal kecil dalam hasil tersebut, seperti yang dikatakan Pulisic, mereka juga akan sangat senang karena dia sudah kembali ke lapangan.

    “Kalian lihat sendiri, saat dia masuk, dampak yang dia berikan,” kata Berhalter. “Dia adalah andalan kami. Yang lebih penting lagi, dia adalah sosok yang luar biasa yang menjadi panutan bagi semua orang, dan dia adalah pemimpin sejati. Dia luar biasa.”

  • Türkiye v USA: Group D - FIFA World Cup 2026Getty Images Sport

    PEMENANG: Pertahanan

    Pada bulan November, ketika ditanya mengenai hierarki dalam timnya, Pochettino dengan tegas menolak gagasan tentang "pemain inti". "Tidak ada yang namanya pemain inti," katanya. "Yang ada hanyalah skuad lengkap USMNT, dan itu saja. Semua pemain berada di level yang sama."

    Apa pun istilah yang ingin digunakan Pochettino untuk itu, ada tingkatan-tingkatan, dan pertandingan Kamis lalu menunjukkan bahwa para bek yang menjadi starter melawan Paraguay dan Australia adalah mereka yang dapat diandalkan ke depannya.

    Ricardo Pepi dan Weston McKennie adalah dua pemain yang bertahan dari pertandingan sebelumnya, dan sejujurnya, yang terakhir kemungkinan besar adalah satu-satunya yang akan diutamakan untuk menjadi starter dalam susunan pemain "penuh kekuatan" USMNT. Susunan pemain tersebut, yang hampir seluruhnya berada di bangku cadangan karena kombinasi antara istirahat dan risiko kartu kuning, tampaknya akan tetap tidak berubah ke depannya.

    Hal itu semakin jelas di lini pertahanan. Baik Mark McKenzie maupun Miles Robinson seharusnya bisa tampil lebih baik saat gol-gol tersebut tercipta. Matt Turner, meski bukan sepenuhnya kesalahannya, beberapa kali ditinggalkan sendirian tanpa dukungan, namun ia juga gagal melakukan satu atau dua penyelamatan krusial yang dibutuhkan untuk menyelamatkan timnya pada momen-momen tersebut.

    Jadi, terkait Chris Richards, Tim Ream, Alex Freeman, dan Matt Freese, tak satu pun pemain yang turun sebagai pengganti pada Kamis lalu memberikan alasan yang cukup bagi Pochettino untuk mempertimbangkan kembali susunan pemain utamanya. Keempat pemain tersebut tampaknya masih akan menjadi unit pertahanan inti menjelang fase berikutnya dalam turnamen ini.

  • Türkiye v USA: Group D - FIFA World Cup 2026Getty Images Sport

    PEMENANG: Auston Trusty

    Pertandingan ini penuh pasang surut bagi Trusty. Momen terendahnya, semoga saja, tidak separah yang bisa saja terjadi, tapi, wah, momen puncaknya sungguh luar biasa. Tak banyak yang bisa menandingi sensasi mencetak gol pertama di Piala Dunia.

    Gol pertama Trusty di Piala Dunia, yang tercipta pada menit ketiga, juga merupakan gol pertamanya bersama timnas AS. Sangat jelas terlihat betapa emosionalnya dia saat itu. Begitu bola menyentuh jaring dan membawa timnas AS memimpin 1-0, Trusty berlari melintasi lapangan hingga kembali ke bangku cadangan untuk melompat ke pelukan rekan-rekan setimnya.

    "Aku ingat perayaan itu, dan aku melakukan hal yang sama saat mencetak gol pertamaku bersama Philadelphia Union," katanya. "Aku mencetak gol, meski caranya berbeda, tapi gol itu berasal dari tendangan sudut dan kemudian aku berlari ke bangku cadangan. Rasanya keren banget dan seperti sebuah lingkaran yang tertutup."

    Trusty bermain sebagai bek kiri dan, meski tidak ada momen yang seistimewa golnya, ia tampil cukup solid di posisi yang tidak biasa baginya. Hal itu berlangsung hingga akhir pertandingan ketika ia terjatuh karena cedera. Setelah pertandingan, sang bek membalut pergelangan kakinya saat berbicara dengan para wartawan.

    "Saya terjatuh dan pergelangan kaki saya terkilir cukup, cukup parah," katanya, "dan pada saat yang sama saya juga mengalami kram di paha belakang. Kondisi saya tidak bagus dan itu menyebalkan, tapi saya harus tetap turun ke lapangan dan terus bermain, tapi ya, kami semua tetap optimis."

    Trusty dan timnas AS (USMNT) akan berharap agar cedera pergelangan kakinya itu tidak terlalu parah, terutama setelah penampilan gemilang yang menunjukkan mengapa Trusty bisa menjadi penentu di kedua ujung lapangan dalam skenario babak gugur.