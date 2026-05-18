AFP
"Kami akan merindukanmu, sang legenda" - Lamine Yamal dan Frenkie de Jong menyampaikan pesan perpisahan kepada Robert Lewandowski yang "menginspirasi", seiring striker Barcelona itu mengonfirmasi kepindahannya pada musim panas ini
Ikatan istimewa Yamal dengan sang legenda
Lewandowski mengumumkan kepada para pendukung Barcelona pada akhir pekan lalu bahwa ia akan meninggalkan klub saat kontraknya berakhir pada akhir musim ini, mengakhiri masa empat tahun yang sukses di mana ia menjalin kerja sama istimewa di lapangan bersama Yamal.
Bintang muda sensasional ini mengunggah pesan di Instagram untuk mengucapkan terima kasih kepada pria yang telah menjadi mentor dan rekan duetnya selama kariernya yang melesat pesat. Ia menulis pesan yang sederhana namun menyentuh: "Kami akan merindukanmu, legenda."
Rasa syukur De Jong atas perjalanan ini
De Jong membagikan ucapan perpisahan yang lebih panjang, mengenang tahun-tahun yang dihabiskannya bersama pemain senior asal Polandia itu, baik di dalam maupun di luar lapangan. "Terima kasih atas semua kenangan yang kita bagikan selama bertahun-tahun ini, di ruang ganti, di lapangan, dan juga di luar dunia sepak bola. Kamu telah menginspirasi begitu banyak orang selama ini. Semoga kamu dan keluargamu selalu bahagia dan sukses di babak baru ini. Kami akan merindukanmu, Roberto," tulis De Jong.
Pasukan kehormatan dan air mata perpisahan
Penghormatan tersebut terjadi setelah malam yang penuh emosi di Spotify Camp Nou, di mana Lewandowski meneteskan air mata saat timnya menang 3-1 atas Real Betis. Hansi Flick memberi kesempatan kepada sang penyerang untuk berjalan sendirian di lapangan pada menit ke-83, sehingga seluruh penonton di stadion dapat meneriakkan namanya dengan lantang untuk terakhir kalinya. Meskipun tidak mencetak gol dalam pertandingan kandang terakhirnya, penyerang legendaris ini tetap berada di lapangan lama setelah peluit akhir berbunyi untuk menyapa para penonton yang menolak membiarkan pemain nomor sembilan mereka pergi tanpa perpisahan layaknya seorang pahlawan.
Lewandowski telah membela Barcelona dalam 192 penampilan di semua kompetisi, mencetak 119 gol dan memberikan 24 assist. Selama masa jabatannya, ia telah meraih tujuh trofi, termasuk tiga gelar La Liga, satu Copa del Rey, dan tiga Piala Super Spanyol.
Flick memuji sosok panutan yang tak tergantikan
Pelatih Barcelona, Flick, yang juga pernah melatih Lewandowski selama masa kerja sama bersejarah mereka di Bayern Munich, berbicara secara terbuka mengenai kekosongan yang ditinggalkan sang striker. Dengan menggambarkannya sebagai "seorang profesional sejati dan panutan", Flick mengakui bahwa menggantikan pemain sekelas Lewandowski merupakan tugas yang nyaris mustahil bagi departemen pemandu bakat klub.
Saat Lewandowski bersiap untuk memulai babak baru setelah memenangkan semua gelar domestik di Spanyol, Barcelona kini menghadapi tantangan berat untuk memasuki musim 2026-27 tanpa pemain yang memimpin lini serang mereka selama empat tahun.