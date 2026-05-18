"Kami akan merindukanmu, sang legenda" - Lamine Yamal dan Frenkie de Jong menyampaikan pesan perpisahan kepada Robert Lewandowski yang "menginspirasi", seiring striker Barcelona itu mengonfirmasi kepindahannya pada musim panas ini

Lewandowski mengumumkan kepada para pendukung Barcelona pada akhir pekan lalu bahwa ia akan meninggalkan klub saat kontraknya berakhir pada akhir musim ini, mengakhiri masa empat tahun yang sukses di mana ia menjalin kerja sama istimewa di lapangan bersama Yamal.

Bintang muda sensasional ini mengunggah pesan di Instagram untuk mengucapkan terima kasih kepada pria yang telah menjadi mentor dan rekan duetnya selama kariernya yang melesat pesat. Ia menulis pesan yang sederhana namun menyentuh: "Kami akan merindukanmu, legenda."












