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"Kami akan mengalahkan Lionel Messi!" - Bintang Aljazair siap menghadapi taktik "provokatif" Argentina dan menargetkan kemenangan besar di laga pembuka Piala Dunia
Fennecs tiba di AS
Tim dari Afrika Utara telah tiba di markas mereka di Lawrence, Kansas City, Missouri, menjelang penampilan perdana mereka di putaran final Piala Dunia sejak 2014. Disambut oleh puluhan penggemar Fennecs yang antusias di tengah hujan lebat, tim ini tengah mempersiapkan diri untuk menjalani perjalanan yang menantang di Grup J. Bintang muda Bayer Leverkusen, Maza, langsung menonjol dengan menyampaikan pernyataan kepada awak media yang hadir untuk memaparkan ambisi besar negaranya sebelum menghadapi tim-tim favorit turnamen.
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Maza memaparkan strategi
Gelandang kelahiran Berlin ini, yang sebelumnya membela Jerman di level tim nasional junior sebelum pindah kewarganegaraan ke Aljazair, dengan cepat membuktikan dirinya sebagai bagian penting dari skema taktis Vladimir Petkovic.
Pemain berusia 20 tahun yang penuh energi ini menyambut laga pembuka turnamen bergengsi ini dengan antusiasme yang tulus, sama sekali tidak gentar menghadapi lawan sekelas Argentina. Menjelang pertandingan pembuka yang sangat dinanti pada 17 Juni, Maza mengatakan: "Kami harus tampil bagus di Piala Dunia ini, dan pertandingan pertama melawan Argentina akan sangat penting. Mereka sering memprovokasi, tapi kami harus tetap tenang, memberikan yang terbaik, bermain cerdas, dan lihat apa yang terjadi." Ia lalu menyimpulkan dengan senyum: "Kami akan mengalahkan Messi, insya Allah."
Komentar-komentar itu memicu reaksi
Setelah sukses menjalani debut internasional seniornya melawan Togo pada Oktober 2024, pemain muda berbakat ini menjadi sosok yang tak tergantikan selama Piala Afrika 2025 di Maroko, sebelum Aljazair tersingkir secara mengecewakan di babak perempat final melawan Nigeria.
Komentar beraninya setelah kedatangannya dengan cepat menarik perhatian luas di seluruh negeri Albiceleste, diliput oleh media olahraga besar, termasuk TyC Sports, Ole, dan La Nacion. Semua media besar di negara itu menyiarkan kata-kata pemain muda Aljazair keturunan Vietnam tersebut.
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Pertandingan pemanasan semakin dekat
Tim asuhan Petkovic akan menyelesaikan persiapan turnamen mereka dengan pertandingan uji coba terakhir melawan Bolivia pada Rabu malam. Setelah laga persahabatan tersebut, Fennecs akan secara resmi memulai perjalanan mereka di Grup J dengan menghadapi Argentina, sebelum bertanding melawan Yordania dan Austria dalam laga-laga grup berikutnya. Mengingat mereka hanya sekali lolos dari babak penyisihan grup sepanjang sejarah mereka—saat berhasil memaksa juara akhirnya, Jerman, bermain hingga perpanjangan waktu pada 2014—Aljazair harus segera menemukan performa terbaiknya untuk memastikan perjalanan bersejarah lainnya di babak gugur.