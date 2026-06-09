"Kami akan mengalahkan Lionel Messi!" - Bintang Aljazair siap menghadapi taktik "provokatif" Argentina dan menargetkan kemenangan besar di laga pembuka Piala Dunia

Gelandang kelahiran Berlin ini, yang sebelumnya membela Jerman di level tim nasional junior sebelum pindah kewarganegaraan ke Aljazair, dengan cepat membuktikan dirinya sebagai bagian penting dari skema taktis Vladimir Petkovic.

Pemain berusia 20 tahun yang penuh energi ini menyambut laga pembuka turnamen bergengsi ini dengan antusiasme yang tulus, sama sekali tidak gentar menghadapi lawan sekelas Argentina. Menjelang pertandingan pembuka yang sangat dinanti pada 17 Juni, Maza mengatakan: "Kami harus tampil bagus di Piala Dunia ini, dan pertandingan pertama melawan Argentina akan sangat penting. Mereka sering memprovokasi, tapi kami harus tetap tenang, memberikan yang terbaik, bermain cerdas, dan lihat apa yang terjadi." Ia lalu menyimpulkan dengan senyum: "Kami akan mengalahkan Messi, insya Allah."