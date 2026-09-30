Apakah kamu berusia 24 atau lebih?

Bantu kami memverifikasi usia Anda dengan memberikan jawaban yang jujur. Situs ini berisi iklan perjudian untuk 24+.

Konten yang dibatasi usia

Anda belum cukup umur untuk melihat konten taruhan. Anda akan dialihkan ke halaman utama.

alt
LiveTiket
MessiGetty Images
Yosua Arya
Diterjemahkan oleh

'Kami akan menemukan cara untuk bermain secara berbeda' - Lionel Scaloni memaparkan evolusi taktik Argentina saat era setelah Lionel Messi dimulai

L. Messi
Argentina
L. Scaloni
Argentina vs Bolivia
Friendlies

Pelatih Argentina Lionel Scaloni sedang bersiap menghadapi era tanpa Lionel Messi seiring sang penyerang legendaris mendekati perpisahannya dari tim nasional. Nomor punggung 10 ikonis itu untuk sementara akan tetap kosong, dengan sang pelatih siap bereksperimen secara taktik melawan Bolivia di Cordoba.

  • Hidup setelah sang legenda

    Argentina akan turun ke lapangan tanpa nomor 10 ikonik mereka saat Scaloni bersiap memasuki babak baru. Argentina akan menghadapi Bolivia dalam laga persahabatan pada Rabu, yang menjadi ujian pertama era pasca-Messi.

    Messi mengumumkan pensiun dari tim nasional pada akhir Agustus. Namun, pemain berusia 39 tahun itu akan resmi mengucapkan perpisahan dalam laga perpisahan melawan Benin di Monumental pekan depan. Sampai saat itu, seragam terkenal tersebut masih belum diberikan kepada siapa pun. Scaloni tidak terburu-buru untuk menunjuk penerus pencetak gol terbanyak sepanjang masa negara itu.

  • messi(C)Getty Images

    Meninggalkan nomor punggung itu kosong

    Scaloni mengonfirmasi dalam konferensi pers di Cordoba bahwa jersey legendaris itu akan dipensiunkan sementara. Sang pelatih ingin menunggu sampai sang kapten resmi menepi.

    "Kami tidak wajib memberikannya untuk pertandingan-pertandingan ini, jadi kami tidak akan memberikannya kepada siapa pun sampai laga perpisahan Leo," kata Scaloni, seperti dikutip ESPN. "Idenya adalah seseorang pada akhirnya akan mengenakannya, mengingat betapa istimewanya jersey itu untuk dipakai. Kami hanya belum memutuskan siapa."

  • Menemukan keseimbangan taktis baru

    Menggantikan pemain yang mencetak 125 gol internasional adalah tantangan yang sangat besar, dan Scaloni mengakui tim harus berevolusi. Meski filosofi intinya akan tetap sama, sang pelatih siap mencoba solusi baru di lini serang.

    "Kami akan menemukan cara untuk bermain dengan cara yang berbeda," tambah sang pelatih. "Itulah fungsi pertandingan-pertandingan ini, untuk bereksperimen. Meski begitu, gaya inti kami tetap berpusat pada penguasaan bola. Dari situ, kami akan melihat bagaimana kami beradaptasi."

    • SUKA CERITA INI?

    Tambahkan GOAL.com sebagai sumber pilihan di Google untuk melihat lebih banyak liputan kami

    Ikuti GOAL di Google
  • FILES-FBL-ARGAFP

    Wajah-wajah baru tampil di panggung utama

    Meski banyak pemain dari tim yang menelan kekalahan tipis 1-0 dari Spanyol di final Piala Dunia akan tampil, wajah-wajah baru mulai mendapat kesempatan. Pemain seperti Nico Paz, Roman Vega, Santiago Castro, dan Valentín Barco diperkirakan akan mendapat kesempatan bermain selama jeda internasional ini.

    Argentina kini harus memainkan laga persahabatan melawan Bolivia, diikuti pertandingan melawan Burkina Faso pada hari Minggu. Setelah itu, mereka akan kembali ke Buenos Aires pada 7 Oktober. Di sana, seluruh negara akan berkumpul untuk memberikan salam perpisahan terakhir yang emosional kepada pemain terhebat mereka sepanjang masa.

Friendlies
Argentina crest
Argentina
ARG
Bolivia crest
Bolivia
BOL