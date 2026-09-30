Argentina akan turun ke lapangan tanpa nomor 10 ikonik mereka saat Scaloni bersiap memasuki babak baru. Argentina akan menghadapi Bolivia dalam laga persahabatan pada Rabu, yang menjadi ujian pertama era pasca-Messi.

Messi mengumumkan pensiun dari tim nasional pada akhir Agustus. Namun, pemain berusia 39 tahun itu akan resmi mengucapkan perpisahan dalam laga perpisahan melawan Benin di Monumental pekan depan. Sampai saat itu, seragam terkenal tersebut masih belum diberikan kepada siapa pun. Scaloni tidak terburu-buru untuk menunjuk penerus pencetak gol terbanyak sepanjang masa negara itu.