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'Kami akan menemukan cara untuk bermain secara berbeda' - Lionel Scaloni memaparkan evolusi taktik Argentina saat era setelah Lionel Messi dimulai
Hidup setelah sang legenda
Argentina akan turun ke lapangan tanpa nomor 10 ikonik mereka saat Scaloni bersiap memasuki babak baru. Argentina akan menghadapi Bolivia dalam laga persahabatan pada Rabu, yang menjadi ujian pertama era pasca-Messi.
Messi mengumumkan pensiun dari tim nasional pada akhir Agustus. Namun, pemain berusia 39 tahun itu akan resmi mengucapkan perpisahan dalam laga perpisahan melawan Benin di Monumental pekan depan. Sampai saat itu, seragam terkenal tersebut masih belum diberikan kepada siapa pun. Scaloni tidak terburu-buru untuk menunjuk penerus pencetak gol terbanyak sepanjang masa negara itu.
- (C)Getty Images
Meninggalkan nomor punggung itu kosong
Scaloni mengonfirmasi dalam konferensi pers di Cordoba bahwa jersey legendaris itu akan dipensiunkan sementara. Sang pelatih ingin menunggu sampai sang kapten resmi menepi.
"Kami tidak wajib memberikannya untuk pertandingan-pertandingan ini, jadi kami tidak akan memberikannya kepada siapa pun sampai laga perpisahan Leo," kata Scaloni, seperti dikutip ESPN. "Idenya adalah seseorang pada akhirnya akan mengenakannya, mengingat betapa istimewanya jersey itu untuk dipakai. Kami hanya belum memutuskan siapa."
Menemukan keseimbangan taktis baru
Menggantikan pemain yang mencetak 125 gol internasional adalah tantangan yang sangat besar, dan Scaloni mengakui tim harus berevolusi. Meski filosofi intinya akan tetap sama, sang pelatih siap mencoba solusi baru di lini serang.
"Kami akan menemukan cara untuk bermain dengan cara yang berbeda," tambah sang pelatih. "Itulah fungsi pertandingan-pertandingan ini, untuk bereksperimen. Meski begitu, gaya inti kami tetap berpusat pada penguasaan bola. Dari situ, kami akan melihat bagaimana kami beradaptasi."
- AFP
Wajah-wajah baru tampil di panggung utama
Meski banyak pemain dari tim yang menelan kekalahan tipis 1-0 dari Spanyol di final Piala Dunia akan tampil, wajah-wajah baru mulai mendapat kesempatan. Pemain seperti Nico Paz, Roman Vega, Santiago Castro, dan Valentín Barco diperkirakan akan mendapat kesempatan bermain selama jeda internasional ini.
Argentina kini harus memainkan laga persahabatan melawan Bolivia, diikuti pertandingan melawan Burkina Faso pada hari Minggu. Setelah itu, mereka akan kembali ke Buenos Aires pada 7 Oktober. Di sana, seluruh negara akan berkumpul untuk memberikan salam perpisahan terakhir yang emosional kepada pemain terhebat mereka sepanjang masa.
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