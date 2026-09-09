Juru taktik asal Pantai Gading itu menegaskan para pemainnya tidak boleh menunjukkan rasa takut terhadap susunan pemain bertabur bintang milik tuan rumah saat mereka berupaya membuktikan kualitasnya di panggung terbesar Eropa.

Terpacu oleh tantangan yang menanti mereka di ibu kota Prancis, Toure mengatakan kepada wartawan: "Kami bermain melawan salah satu tim terbaik di Eropa, dengan [Ousmane] Dembele, [Desire] Doue, dan yang lainnya, tetapi saya tidak ingin mereka takut. Mereka mungkin akan dilewati sekali, dua kali, atau tiga kali, tetapi mereka harus tetap bertahan. Setelah pertandingan, saya akan bertanya kepada mereka apa yang mereka pelajari dan apa yang mereka lakukan dengan baik."

Sepenuhnya menyadari tekanan besar yang akan dihadapi timnya, pria 43 tahun itu menambahkan: "Kami harus membuat mereka kesulitan. Kami harus berani, penuh tekad, dan bersemangat. Kami akan membuat kesalahan, kami akan menderita, tetapi saya menantikan untuk melihat bagaimana tim saya akan tampil."