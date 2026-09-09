Branislav Racko
Diterjemahkan oleh
'Kami akan menderita!' - Yaya Toure menuntut keberanian dan gairah dari Slovan Bratislava jelang ujian melawan PSG
Juara Slovakia bertandang ke Paris
Bratislava menghadapi tugas berat saat bertandang menghadapi juara bertahan PSG di Parc des Princes pada laga pembuka fase liga, Rabu malam. Tim asal Slovakia itu memastikan tempat mereka di turnamen utama setelah melewati kampanye kualifikasi yang melelahkan, dengan menyingkirkan Iberia Tbilisi, Mjallby, dan Celje. Momen ini juga menandai tonggak sejarah bagi Toure, yang menjadi manajer Afrika pertama yang memimpin sebuah tim di Liga Champions.
- Branislav Racko
Pelatih menuntut penampilan tanpa rasa takut
Juru taktik asal Pantai Gading itu menegaskan para pemainnya tidak boleh menunjukkan rasa takut terhadap susunan pemain bertabur bintang milik tuan rumah saat mereka berupaya membuktikan kualitasnya di panggung terbesar Eropa.
Terpacu oleh tantangan yang menanti mereka di ibu kota Prancis, Toure mengatakan kepada wartawan: "Kami bermain melawan salah satu tim terbaik di Eropa, dengan [Ousmane] Dembele, [Desire] Doue, dan yang lainnya, tetapi saya tidak ingin mereka takut. Mereka mungkin akan dilewati sekali, dua kali, atau tiga kali, tetapi mereka harus tetap bertahan. Setelah pertandingan, saya akan bertanya kepada mereka apa yang mereka pelajari dan apa yang mereka lakukan dengan baik."
Sepenuhnya menyadari tekanan besar yang akan dihadapi timnya, pria 43 tahun itu menambahkan: "Kami harus membuat mereka kesulitan. Kami harus berani, penuh tekad, dan bersemangat. Kami akan membuat kesalahan, kami akan menderita, tetapi saya menantikan untuk melihat bagaimana tim saya akan tampil."
Toure menantikan duel melawan Enrique
Toure juga melontarkan pujian tinggi untuk pelatih lawan Luis Enrique, dengan menyoroti pencapaian luar biasa pria Spanyol itu dalam membawa PSG meraih gelar kontinental secara beruntun. Mengungkapkan kekagumannya kepada ahli taktik berpengalaman tersebut, mantan gelandang Barcelona itu berkata: "Dia adalah salah satu pelatih terbaik di dunia, bermain melawan timnya adalah sebuah kesenangan. Kami akan mencoba menampilkan permainan yang bagus dan kami sangat menghormatinya."
- Branislav Racko
Momen bangkit yang krusial menanti keduanya
Ujian berat menanti Bratislava, yang harus segera bangkit setelah menelan dua kekalahan beruntun di liga domestik yang membuat mereka turun ke peringkat keempat klasemen. Sementara itu, PSG memburu penampilan meyakinkan untuk memulihkan kepercayaan diri setelah awal musim yang lambat membuat mereka melorot ke posisi ke-13 di Ligue 1. Lawatan berat ke Paris akan menjadi tolok ukur penting bagi pasukan Toure sebelum kembali melanjutkan tugas mereka di Super Liga domestik.
Ikuti GOAL di Google
SUKA CERITA INI?
Tambahkan GOAL.com sebagai sumber pilihan di Google untuk melihat lebih banyak liputan kami