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"Kami akan mencoba, entah kami di sini atau tidak!" - Lionel Scaloni memberi petunjuk besar soal masa depannya di Argentina
Scaloni buka suara soal masa depannya sebagai pelatih Argentina
Lionel Scaloni untuk pertama kalinya berbicara secara terbuka tentang masa depannya sebagai pelatih kepala tim nasional Argentina. Menjelang jeda internasional yang menampilkan tiga laga persahabatan dan penampilan perpisahan untuk Lionel Messi, pria kelahiran Pujato itu membahas kelanjutan jangka panjangnya di kursi pelatih.
Setelah memimpin Argentina melalui siklus delapan tahun yang sangat sukses, Scaloni tidak memberikan konfirmasi eksplisit, tetapi dengan kuat mengisyaratkan bahwa ia akan tetap bertahan.
Komentarnya membuka peluang untuk masa jabatan yang lebih panjang dengan fokus membimbing skuad melewati evolusi kompetitif berikutnya.
Manajer menegaskan niat untuk memimpin revolusi pemain muda yang akan datang
Berbicara kepada MiGu, Scaloni menekankan bahwa era baru yang menarik dimulai ketika para talenta muda mengetuk pintu tim senior. Pelatih berusia 48 tahun itu menegaskan usia tetap tidak relevan, seraya menjanjikan bahwa performa dan komitmen akan menentukan masuk tidaknya pemain ke dalam skuad.
Ia menguraikan tujuan utamanya untuk mewujudkan transisi yang mulus sambil mempertahankan identitas taktis tim.
"Secara logis, kami akan mencoba, entah kami ada di sana atau tidak. Itu bukan hal yang penting," kata Scaloni. "Mereka benar-benar pantas mendapatkannya, itulah niat kami dalam pertandingan-pertandingan mendatang: memberi para pemain muda kesempatan untuk beradaptasi dengan gaya bermain kami. Sekarang periode yang penting dan menarik dimulai."
Scaloni menyoroti kemiripan dengan ketidakpastian usai Copa America
Merefleksikan tantangan psikologis untuk mempertahankan rasa lapar, Scaloni membandingkannya dengan periode setelah keberhasilan mereka menjuarai Copa America 2024 di Amerika Serikat. Sang pelatih mengakui bahwa mengulangi siklus yang sarat trofi memang tetap sulit, tetapi ia menyatakan keyakinannya pada ketangguhan kolektif grup ini.
Ia menekankan bahwa membangun hubungan positif antara para pendukung dan skuad tetap menjadi hal yang paling utama.
"Setelah Copa America 2024, saya juga punya perasaan bahwa segalanya akan sulit," jelas Scaloni. "Sulit untuk mencoba, saya tidak mengatakan itu akan mudah. Sebagai pelatih, sebagai pemimpin grup, Anda harus tahu bahwa itu akan sulit."
Periode transisi dimulai saat era Messi mendekati akhir
Saat Argentina bersiap mengucapkan salam perpisahan kepada kapten ikonik Messi dalam laga-laga mendatang, Scaloni memberikan penghormatan kepada sang nomor 10 legendaris, dengan menyebutnya sebagai pesepakbola yang unik. Sang pelatih mengungkapkan rasa syukur atas perjalanan yang mereka lalui bersama, sekaligus menegaskan kembali komitmennya untuk membangun generasi berikutnya.
Saat Argentina berkumpul di Buenos Aires, Scaloni tampak siap memimpin pembangunan kembali tim.
Laga-laga persahabatan mendatang memberi staf pelatih kesempatan pertama mereka untuk menguji talenta-talenta baru di panggung internasional.
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