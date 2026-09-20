Lionel Scaloni untuk pertama kalinya berbicara secara terbuka tentang masa depannya sebagai pelatih kepala tim nasional Argentina. Menjelang jeda internasional yang menampilkan tiga laga persahabatan dan penampilan perpisahan untuk Lionel Messi, pria kelahiran Pujato itu membahas kelanjutan jangka panjangnya di kursi pelatih.

Setelah memimpin Argentina melalui siklus delapan tahun yang sangat sukses, Scaloni tidak memberikan konfirmasi eksplisit, tetapi dengan kuat mengisyaratkan bahwa ia akan tetap bertahan.

Komentarnya membuka peluang untuk masa jabatan yang lebih panjang dengan fokus membimbing skuad melewati evolusi kompetitif berikutnya.



