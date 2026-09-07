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'Kami akan memenanginya' - Vinicius Jr mengeluarkan jaminan berani soal Liga Champions dan mengidentifikasi ancaman utama jelang bentrokan melawan Inter
Vinicius mengincar gelar Eropa ke-16
Vinicius telah memasang penanda yang signifikan menjelang kampanye Eropa yang baru, dengan berani memprediksi bahwa klub akan meraih gelar Liga Champions ke-16 mereka musim ini. Meski terakhir kali mengangkat trofi itu pada 2024, dalam beberapa tahun terakhir raksasa Spanyol itu gagal memenuhi standar tinggi mereka sendiri, dengan tersingkir secara beruntun di perempat final masing-masing dari Arsenal dan Bayern Munich.
Berbicara kepada media resmi klub, sang winger menyatakan keyakinan penuh terhadap kemampuan skuad untuk kembali ke puncak olahraga ini. "Semoga yang ke-16 akan datang. Kami siap untuk itu. Ini adalah kompetisi kami. Kami tidak tampil baik di sana dalam dua tahun terakhir. Tujuan pertama kami adalah finis di delapan besar. Kami selalu antusias dengan Liga Champions. Musim ini akan berbeda dari dua kampanye Liga Champions terakhir dan kami akan memenangkannya."
- Getty Images Sport
Pertarungan taktik melawan Inter menanti
Perjalanan dimulai dengan bentrokan kelas berat pada Selasa di Santiago Bernabeu, tempat Real Madrid akan menjamu juara Italia, Inter. Vinicius, yang memenangi keempat pertemuan sebelumnya melawan Inter di Liga Champions sambil menyumbang satu assist, paham betul akan sulitnya tugas ini, dan secara khusus menyebut susunan taktik mereka sebagai potensi batu sandungan.
Merefleksikan tantangan khusus yang dihadirkan tim asuhan Cristian Chivu, Vinicius menjelaskan bahwa timnya telah bekerja keras menyiapkan rencana untuk membongkar mereka. "Setiap kali Liga Champions datang, rasanya selalu berbeda. Kami siap untuk pertandingan ini melawan tim hebat yang akan menuntut banyak dari kami. Inter adalah tim yang sangat kuat secara fisik. Mereka bertahan dengan lima pemain di lini belakang dan itu adalah sesuatu yang biasanya menyulitkan kami, tetapi pelatih telah mempersiapkan kami untuk itu. Kami memiliki beberapa pemain yang absen, yang membuat segalanya lebih sulit, tetapi kami semua akan turun ke lapangan dengan kuat dan semoga kami bisa menciptakan koneksi yang luar biasa dengan para penggemar dalam pertandingan-pertandingan ini."
Bangkit dari kemunduran domestik belakangan ini
Madrid memasuki panggung Eropa setelah meraih hasil domestik yang mengecewakan, usai menderita kekalahan pertama mereka musim ini saat menghadapi Real Betis pada laga terbaru. Terlepas dari pukulan itu, pemain berusia 26 tahun itu, yang sejauh ini telah mencetak satu gol dan menyumbang dua assist dalam empat penampilan musim ini, tetap optimistis terhadap arah dan level performa tim secara keseluruhan.
Pemain asal Brasil itu fokus memastikan tim tetap kuat secara mental seiring jadwal pertandingan mulai menumpuk di berbagai kompetisi. "Kami memulai musim dengan sangat baik, meski kalah di pertandingan terakhir. Kami bermain bagus, menciptakan banyak peluang, dan itu yang paling penting. Kami harus tetap fokus membawa Real Madrid ke puncak, seperti yang selalu kami inginkan."
- Getty Images Sport
Membangun warisan di Bernabeu
Di luar tantangan yang ada saat ini, Vinicius juga meluangkan waktu untuk merefleksikan warisannya yang terus berkembang di ibu kota Spanyol. Setelah sudah mencetak gol dalam dua final Liga Champions yang berbeda, melawan Liverpool pada 2022 dan Borussia Dortmund pada 2024, winger itu sangat menyadari posisinya dalam sejarah klub.
Penyerang tersebut tetap lapar untuk meraih lebih banyak kesuksesan, didorong oleh perjalanannya dari Brasil ke puncak sepakbola Eropa. "Itu adalah dua gol terpenting dalam hidup saya. Itu adalah sesuatu yang akan tetap tercatat dalam sejarah. Banyak pemain mencetak gol, tetapi sangat sedikit yang mencetak gol di final. Melakukannya di klub terbesar di dunia adalah sesuatu yang tidak akan pernah dilupakan oleh para penggemar maupun saya. Itu adalah mimpi. Saya tidak pernah membayangkan akan mencetak semua gol ini atau bermain di sini selama bertahun-tahun. Pada usia 26 tahun, menjadi salah satu pemimpin klub terpenting di dunia sangat berarti bagi saya dan keluarga saya."
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