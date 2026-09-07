'Kami akan memenanginya' - Vinicius Jr mengeluarkan jaminan berani soal Liga Champions dan mengidentifikasi ancaman utama jelang bentrokan melawan Inter

Vinicius telah memasang penanda yang signifikan menjelang kampanye Eropa yang baru, dengan berani memprediksi bahwa klub akan meraih gelar Liga Champions ke-16 mereka musim ini. Meski terakhir kali mengangkat trofi itu pada 2024, dalam beberapa tahun terakhir raksasa Spanyol itu gagal memenuhi standar tinggi mereka sendiri, dengan tersingkir secara beruntun di perempat final masing-masing dari Arsenal dan Bayern Munich.

Berbicara kepada media resmi klub, sang winger menyatakan keyakinan penuh terhadap kemampuan skuad untuk kembali ke puncak olahraga ini. "Semoga yang ke-16 akan datang. Kami siap untuk itu. Ini adalah kompetisi kami. Kami tidak tampil baik di sana dalam dua tahun terakhir. Tujuan pertama kami adalah finis di delapan besar. Kami selalu antusias dengan Liga Champions. Musim ini akan berbeda dari dua kampanye Liga Champions terakhir dan kami akan memenangkannya."