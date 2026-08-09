Getty Images Sport
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'Kami akan membuat beberapa keputusan pekan depan' - Ruben Amorim memperingatkan para pemain AC Milan setelah kekalahan dari Chelsea
Amorim bersiap mencoret sejumlah pemain setelah kekalahan di Jakarta
Amorim mengakui bahwa petinggi klub akan duduk bersama untuk mematangkan skuad tim utama setelah kekalahan mereka dari Chelsea di Indonesia. Milan dibuat tak berdaya oleh dua gol Joao Pedro dan sebuah tendangan voli spektakuler dengan kaki bagian luar dari Moises Caicedo, yang mengakhiri laju tak terkalahkan mereka selama tur musim panas.
Saat tim bersiap terbang pulang dari tur mereka di Indonesia, fokus beralih dari lapangan latihan ke ruang rapat. Amorim telah menetapkan jadwal yang jelas untuk pengurangan skuad yang akan datang. “Kami akan membuat keputusan soal para pemain kami. Dua pekan latihan ini sangat positif, tetapi kami punya skuad besar, jadi kami harus memilih beberapa pemain dan kami akan membuat beberapa keputusan pekan depan,” kata Amorim kepada Sky Sport Italia.
- Getty Images Sport
Pelajaran yang dipetik dari kekalahan di Jakarta
Meski skor melawan raksasa Premier League itu timpang, Amorim menegaskan bahwa laga tersebut merupakan bagian penting dari perkembangan tim. Sang manajer memilih pendekatan taktis yang memaksa para pemainnya keluar dari zona nyaman mereka, dengan menerapkan sistem pressing tinggi yang membuat mereka rentan terhadap kualitas Chelsea saat melancarkan serangan balik.
"Kami tahu bahwa kami akan sedikit kesulitan hari ini, tetapi kami ingin menantang para pemain," jelas Amorim. "Mereka tahu cara bertahan sebagai sebuah tim, bermain satu lawan satu, dan melakukan pressing tinggi. Melawan tim seperti Chelsea, kami tidak akan pernah melakukan pressing dengan cara seperti ini, tetapi kami berada di sini untuk mempersiapkan diri agar kami bisa memenangkan pertandingan resmi pertama musim ini dan memberi para pemain kami sedikit kepercayaan diri."
"Kami juga memiliki banyak pemain muda di dalam skuad, jadi ini adalah proses untuk memasukkan mereka ke dalam tim dan siap memenangkan pertandingan resmi pertama musim ini."
Petunjuk pemilihan dan ketidakseimbangan skuad
Pemilihan tim di Jakarta menghadirkan sejumlah bahan pembicaraan terkait hierarki Amorim. Sementara veteran Luka Modric dan winger andalan Rafael Leao mendapat starter pertama mereka pada musim panas ini setelah jeda pasca-Piala Dunia, figur senior lainnya justru tidak terlihat di lapangan. Youssouf Fofana dan Fikayo Tomori, dua pemain yang diharapkan menjadi pilar Milan dengan wajah baru, menghabiskan 90 menit penuh sebagai pemain cadangan yang tidak digunakan. Pilihan taktis ini, ditambah komentar Amorim setelahnya, menunjukkan bahwa staf pelatih masih mencari keseimbangan ideal antara para bintang yang sudah mapan dan identitas taktis baru yang sedang diterapkan pada musim panas ini.
Frustrasi bagi petinggi Milan terletak pada kebuntuan saat ini di bursa transfer. Meski klub aktif mengidentifikasi dan mengejar target, kedatangan pemain baru menjadi semakin sulit tanpa melepas anggota skuad saat ini. Beban gaji dan batas registrasi skuad membuat kepergian pemain kini menjadi prioritas bagi para direktur teknis.
- Getty Images Sport
Persiapan akhir untuk kick-off Serie A
Kekalahan dari Chelsea menjadi pengingat tegas akan pekerjaan yang masih harus diselesaikan setelah hasil yang lebih positif sebelumnya pada musim panas ini. Masa transisi di bawah Amorim masih berada pada tahap awal, dan sang manajer bertekad menggunakan data yang dikumpulkan dari tur Indonesia untuk menentukan pemilihan skuad finalnya. Dengan laga melawan Torino yang sudah di depan mata, para pemain berada di bawah tekanan untuk membuktikan bahwa mereka layak masuk dalam rencana jangka panjang Amorim. "Pilihan" yang disebutkan sang pelatih kemungkinan besar akan mencakup penentuan pemain mana yang akan dimasukkan dalam daftar transfer dan talenta muda mana yang akan dipinjamkan demi menambah pengalaman.
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