Meski skor melawan raksasa Premier League itu timpang, Amorim menegaskan bahwa laga tersebut merupakan bagian penting dari perkembangan tim. Sang manajer memilih pendekatan taktis yang memaksa para pemainnya keluar dari zona nyaman mereka, dengan menerapkan sistem pressing tinggi yang membuat mereka rentan terhadap kualitas Chelsea saat melancarkan serangan balik.

"Kami tahu bahwa kami akan sedikit kesulitan hari ini, tetapi kami ingin menantang para pemain," jelas Amorim. "Mereka tahu cara bertahan sebagai sebuah tim, bermain satu lawan satu, dan melakukan pressing tinggi. Melawan tim seperti Chelsea, kami tidak akan pernah melakukan pressing dengan cara seperti ini, tetapi kami berada di sini untuk mempersiapkan diri agar kami bisa memenangkan pertandingan resmi pertama musim ini dan memberi para pemain kami sedikit kepercayaan diri."

"Kami juga memiliki banyak pemain muda di dalam skuad, jadi ini adalah proses untuk memasukkan mereka ke dalam tim dan siap memenangkan pertandingan resmi pertama musim ini."