Peixe benar-benar merasakan besarnya dampak absennya sang kapten pada hari Minggu saat mereka terpuruk dalam kekalahan 2-0 yang merugikan dari Athletico-PR di Vila Belmiro. Hasil tersebut membuat klub bersejarah itu terbenam di zona degradasi, sekaligus semakin menegaskan betapa besar ketergantungan mereka pada mantan pemain Barcelona dan Paris Saint-Germain itu untuk menghadirkan kreativitas di sepertiga akhir lapangan.

Secara total, pemain berusia 34 tahun itu sudah menerima kartu kuning sembilan kali dalam 19 penampilan di semua kompetisi musim ini, angka yang telah melampaui delapan peringatan yang ia terima sepanjang kampanye 2025.

Cuca cepat mengakui bahwa meski timnya menciptakan peluang saat melawan Athletico-PR, mereka tidak memiliki ketajaman yang biasanya diberikan pemain bernomor punggung 10 itu ketika memimpin lini depan.



