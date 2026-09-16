Bek Millwall Caleb Taylor menegaskan bahwa timnya akan memberikan perlawanan kepada West Ham United dalam derby jam makan siang hari Sabtu di The Den. Berbicara di podcast EFL 72+ milik BBC, pemain berusia 23 tahun itu mengungkapkan seluruh skuad sudah antusias menyambut laga tersebut sejak jadwal dirilis.

Pertandingan ini menandai Dockers Derby pertama sejak Februari 2012.

West Ham datang dengan status pemuncak Championship setelah meraih empat kemenangan beruntun, sementara Millwall yang berada di peringkat ke-11 tertinggal empat poin.