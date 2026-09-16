Sebastian Frej
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Kami akan memberikan itu kepada mereka! Si manusia besi Taylor menjanjikan lautan kebencian untuk West Ham di The Den
Taylor serukan semangat juang jelang Derby Dockers
Bek Millwall Caleb Taylor menegaskan bahwa timnya akan memberikan perlawanan kepada West Ham United dalam derby jam makan siang hari Sabtu di The Den. Berbicara di podcast EFL 72+ milik BBC, pemain berusia 23 tahun itu mengungkapkan seluruh skuad sudah antusias menyambut laga tersebut sejak jadwal dirilis.
Pertandingan ini menandai Dockers Derby pertama sejak Februari 2012.
West Ham datang dengan status pemuncak Championship setelah meraih empat kemenangan beruntun, sementara Millwall yang berada di peringkat ke-11 tertinggal empat poin.
- Getty Images Sport
Bek yang selalu tampil itu memperkirakan atmosfer kandang akan sengit
Taylor, yang menjadi satu-satunya pemain Millwall yang tampil di setiap menit dalam tujuh pertandingan liga mereka meski Alex Neil memakai 24 pemain di tengah krisis cedera, memperkirakan atmosfer kandang yang penuh permusuhan. Namun, ia tetap yakin skuadnya bisa meraih hasil melawan rival mereka yang jor-joran dalam belanja.
Bek itu berjanji Millwall akan mengerahkan segalanya di atas lapangan.
"Saya tidak sabar," kata Taylor kepada podcast EFL 72+ milik BBC. "Anda tahu seperti apa The Den, atmosfernya sangat bagus. Pada Sabtu kami akan berusaha tampil solid, mereka punya beberapa pemain bagus, turun dari Premier League, mereka mendapat dukungan finansial yang sangat besar. Kami akan membuat ini menjadi pertandingan yang bagus dan benar-benar memberi mereka perlawanan. Ini akan sangat mengintimidasi."
Duo bek bidik stabilitas saat menghadapi serangan West Ham United
Millwall memulai musim dengan dua clean sheet beruntun, tetapi telah kebobolan 13 gol dalam lima pertandingan liga terakhir mereka. Taylor menargetkan untuk mengembalikan kekokohan lini belakang bersama partner di jantung pertahanan Jake Cooper saat mereka bersiap menghadapi serangan West Ham yang telah mencetak 16 gol dalam empat laga terakhir.
Ia mengakui bahwa kebobolan yang terjadi belakangan ini bukan sesuatu yang lazim bagi lini belakang tersebut.
Duo itu fokus meredam daya gedor West Ham untuk mengambil kendali sejak awal pertandingan.
- Newscom World
Inggris bangkit dari kekecewaan play-off
Taylor memuji manajer Alex Neil karena membantu skuad mengatasi kekecewaan usai kalah di semi-final play-off melawan Hull City pada akhir musim lalu. Pendekatan psikologis Neil berhasil mengalihkan fokus mental tim untuk mengejar promosi pada musim ini.
Millwall berupaya menyalurkan ketangguhan mental itu menjadi kemenangan penting atas rival bebuyutan mereka.
Hasil positif di kandang akan memicu momentum bagi Millwall saat mereka berusaha naik lebih jauh di klasemen Championship.
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