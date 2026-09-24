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Yosua Arya
Diterjemahkan oleh

'Kami akan membelahnya jadi dua!' - Ousmane Dembele menawarkan solusi kocak untuk tantangan Ballon d'Or rekan setimnya di PSG, Khvicha Kvaratskhelia

O. Dembele
K. Kvaratskhelia
Paris Saint-Germain
Ligue 1

Bintang Paris Saint-Germain Ousmane Dembele mengusulkan solusi kocak untuk menyelesaikan dilema Ballon d'Or 2026 di klub tersebut. Pemenang penghargaan saat ini itu melontarkan pujian untuk rekan setimnya di lini serang, Khvicha Kvaratskhelia, dengan mengklaim bahwa winger asal Georgia itu pantas membawa pulang penghargaan individu tertinggi tahun ini.

  • Pendekatan PSG terhadap penghargaan kolektif

    PSG telah memutuskan untuk mengadopsi pendekatan yang sangat kolektif menjelang seremoni Ballon d'Or 2026. Klub ibu kota Prancis itu menolak memilih di antara dua kandidat unggulan mereka untuk penghargaan prestisius tersebut.

    Alih-alih menciptakan rivalitas internal, PSG dengan bangga mendukung Kvaratskhelia dan Dembele untuk penghargaan individu tertinggi itu. Duo penyerang tersebut bahkan ikut ambil bagian dalam wawancara bersama, memanfaatkan sorotan media untuk terus saling melontarkan pujian alih-alih berkampanye melawan satu sama lain.

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  • Khvicha Kvaratskhelia PSG 2025-26 Champions LeagueGetty

    Dembele melontarkan pujian untuk Kvaratskhelia

    Sebagai pemenang Ballon d'Or saat ini, Dembele sangat memahami apa yang dibutuhkan untuk mengamankan trofi bergengsi tersebut. Namun, pemain internasional Prancis itu meyakini rekan setimnya di level klub adalah sosok yang paling pantas mewarisi mahkotanya.

    Berbicara kepada BBC, Dembele memberikan dukungan penuh kepada sesama penyerang tersebut dengan berkata: "Dia pemenang Ballon d'Or. Sejujurnya, dia pantas mendapatkannya. Dia menjalani musim yang luar biasa. Seperti kata orang, dia benar-benar memukau untuk disaksikan. Dia pemain yang luar biasa, dan dia sudah membuktikannya dalam pertandingan Liga Champions."

  • Solusi kocak untuk trofi

    Dengan kedua penyerang sama-sama memiliki peluang yang sangat kuat untuk meraih penghargaan 2026, kemungkinan salah satu pemain gagal mendapatkannya pun membayangi. Namun, Dembele melontarkan kompromi yang sangat lucu untuk memastikan tak ada bintang PSG yang meninggalkan seremoni mendatang dengan rasa kecewa.

    "Ballon d'Or? Kami tinggal membelahnya jadi dua," candanya.

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  • Paris Saint-Germain v SK Slovan Bratislava - UEFA Champions League 2026/27 League Phase MD1Getty Images Sport

    Fokus pada target di London

    Dengan seremoni 26 Oktober di London yang kian mendekat, komunitas sepakbola global segera akan mengetahui siapa yang membawa pulang penghargaan individu terbesar dalam olahraga ini. Entah Dembele berhasil mempertahankan gelarnya atau Kvaratskhelia mengamankan bola emas pertamanya, PSG berada dalam posisi yang sangat baik untuk merayakan kemenangan besar.

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