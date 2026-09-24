'Kami akan membelahnya jadi dua!' - Ousmane Dembele menawarkan solusi kocak untuk tantangan Ballon d'Or rekan setimnya di PSG, Khvicha Kvaratskhelia

PSG telah memutuskan untuk mengadopsi pendekatan yang sangat kolektif menjelang seremoni Ballon d'Or 2026. Klub ibu kota Prancis itu menolak memilih di antara dua kandidat unggulan mereka untuk penghargaan prestisius tersebut.

Alih-alih menciptakan rivalitas internal, PSG dengan bangga mendukung Kvaratskhelia dan Dembele untuk penghargaan individu tertinggi itu. Duo penyerang tersebut bahkan ikut ambil bagian dalam wawancara bersama, memanfaatkan sorotan media untuk terus saling melontarkan pujian alih-alih berkampanye melawan satu sama lain.