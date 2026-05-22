Goal.com
LiveTiket
WehrleGetty Images
Jonas Rütten

Diterjemahkan oleh

"Kami akan membalasnya!" Kepindahan kontroversial ke FC Bayern masih membuat VfB Stuttgart kesal hingga kini

DFB-Pokal
Bayern Munich vs VfB Stuttgart
Bayern Munich
VfB Stuttgart

Sebuah transfer mengejutkan di tengah musim masih memicu kekecewaan di kubu VfB Stuttgart terhadap FC Bayern.

Setelah empat tahun, Direktur Pemasaran Rouven Kasper pindah ke FC Bayern pada Januari 2026 untuk menggantikan Michael Diederich sebagai Direktur Pemasaran dan Penjualan di perusahaan tersebut.

"Hal itu sangat menyentuh saya secara pribadi. Saya juga tidak akan melupakan hal itu kepada Bayern. Tapi kita pasti akan bertemu lagi suatu saat nanti," kata Ketua Dewan Direksi VfB, Alexander Wehrle, kepada Bild dalam sebuah acara menjelang final piala melawan juara bertahan tersebut, sambil menambahkan dengan senyum: "Suatu saat nanti, kami akan membalas hal ini kepada Bayern."

  • Wehrle menganggap kepindahan Kasper sebagai hal yang "pribadi", meskipun ia memahami ikatan lama Kasper dengan FCB, juga karena ia harus "melakukan pekerjaannya selama tujuh bulan": "Itu sungguh gila — dan tidak mendapat sepeser pun," sindir Wehrle lebih lanjut.

    Kasper, atas keinginannya sendiri, telah menyepakati pemutusan kontraknya dengan VfB yang masih berlaku hingga 2028, sehingga Bayern tidak perlu membayar biaya transfer apa pun. Pria berusia 44 tahun itu sebelumnya bekerja sebagai "President Asia" untuk klub asal Munich tersebut dari 2016 hingga 2021, sebelum menjadi anggota dewan direksi VfB pada Januari 2022.

    • Iklan
  • Rouven KasperGetty

    FC Bayern mendatangkan Kasper tanpa biaya transfer - VfB menyetujui permintaan tersebut

    "Kami telah memenuhi keinginan Rouven Kaspers untuk menerima tantangan karier baru ini, karena selama berkarier di VfB, ia telah memberikan kontribusi yang sangat besar bagi klub kami dan berperan penting dalam kebangkitan kami. Tanpa jasanya, VfB sebagai perusahaan, platform bisnis, dan merek tidak akan memiliki posisi sekuat sekarang ini," kata Dietmar Allgaier, Ketua Dewan Pengawas dan Presiden VfB Stuttgart, saat itu.

    Kaspar Wehre tidak tersinggung dengan kata-kata mantan bosnya yang diucapkan setengah serius, setengah bercanda. Justru sebaliknya. "Alex bukan hanya orang yang hebat, tetapi juga sudah cukup dewasa. Dia pasti bisa mengatasinya dengan mudah. Secara persahabatan, tentu saja menyakitkan jika kita tidak lagi duduk berdekatan di kantor. Namun, pandangan kita tertuju ke depan. Alex memahami keputusanku, aku tidak menyesali langkah ini, dan aku sudah beradaptasi dengan baik di München," kata Kaspar.

DFB-Pokal
Bayern Munich crest
Bayern Munich
FCB
VfB Stuttgart crest
VfB Stuttgart
VFB