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Khaled Mahmoud
Diterjemahkan oleh

“Kami akan melewatinya”: Michael Carrick sepenuhnya yakin skuad Manchester United akan mengatasi masa sulit

M. Carrick
Manchester United
Atletico Madrid
Champions League
Atletico Madrid vs Manchester United

Michael Carrick menyampaikan pesan tegas kepada para pengkritiknya. Ia menegaskan tetap memiliki keyakinan penuh terhadap skuad Manchester United meski mengawali musim baru dengan sulit. Pelatih Manchester United itu mengakui meningkatnya rasa frustrasi di kalangan pendukung setia di Old Trafford, tetapi bersikeras bahwa kesulitan saat ini hanyalah rintangan yang perlu dilalui dalam perjalanan jangka panjang klub.

  • Carrick tetap optimistis meski hasil yang diraih kurang memuaskan

    Pelatih kepala Manchester United Carrick menggambarkan situasi klub saat ini sebagai periode yang “menantang dan lebih pelik”, tetapi tetap teguh pada keyakinannya bahwa skuadnya akan keluar dari keterpurukan. Setan Merah mengawali musim dengan hasil yang mengecewakan, hanya meraih dua kemenangan dalam delapan pertandingan pertama mereka di semua kompetisi. Setelah baru-baru ini kalah dari rival sekota Manchester City dan Brighton, mereka kesulitan membangun momentum dan mencatatkan hasil imbang beruntun melawan Fulham serta Tottenham Hotspur.

    Berbicara menjelang laga krusial Liga Champions melawan Atletico Madrid di Metropolitano pada Selasa, Carrick bersikap realistis mengenai posisi timnya sembari mempertahankan visi jangka panjangnya. “Tentu saja kami berharap lebih banyak [musim ini], kami mengharapkan lebih banyak, tetapi inilah posisi kami sekarang,” jelasnya dalam konferensi pers pada Senin.

    “Saya sadar akan ada periode ketika keadaan menjadi sedikit lebih menantang, sedikit lebih pelik. Itu bagian dari proses. Sepakbola dan membangun sesuatu membutuhkan perjalanan. Anda harus mengatasi berbagai hal,” ujarnya seperti dikutip ESPN. Fokus sang pelatih kini beralih ke kompetisi Eropa, di mana kemenangan telak 4-0 atas Sabah pada pertandingan pertama menjadi salah satu dari sedikit momen menggembirakan dalam musim yang sejauh ini mengecewakan bagi klub raksasa Manchester tersebut.

  • Manchester United Training Session And Press Conference - UEFA Champions League 2026/27 League Phase MD2Getty Images Sport

    Menepis narasi bencana di Old Trafford

    Tekanan terhadap Carrick kian besar setelah Manchester United hanya meraih satu kemenangan dalam enam pertandingan domestik pertama mereka dan kini menempati peringkat ke-13 klasemen Liga Primer Inggris. Meski muncul berbagai kritik dari luar dan anggapan bahwa klub sedang dilanda krisis, sang manajer bertekad menjaga suasana ruang ganti tetap positif.

    “Saya paham bahwa ketika keadaan tidak berjalan baik, muncul desakan dan anggapan kuat bahwa ‘ini bencana, semuanya salah dan semuanya harus diubah’. Saya bisa memahami itu, tetapi itu bukan pola pikir kami, dan jelas bukan pola pikir saya. Terkadang saya justru menyukai fase seperti ini. Ketika keadaan tidak berpihak kepada Anda, Anda bisa melihat siapa yang benar-benar ada di sana, di dalam kelompok, skuad, dan klub, serta siapa yang ingin berada di sini untuk jangka panjang. Para suporter sangat mendambakannya dan kami harus memberi mereka sesuatu. Anda harus menghadapi tantangan untuk mencapai tujuan. Saya sepenuhnya yakin kami akan melewati ini,” tambah manajer United itu.

  • Menghadapi beban ekspektasi

    Pengangkatan Carrick secara permanen menyusul keberhasilannya selama menjalani tugas sementara pada paruh kedua musim 2025/26. Ia menggantikan Ruben Amorim dan membangkitkan tim yang tengah kesulitan, sebelum membawa United finis di posisi ketiga Premier League dan kembali ke Liga Champions.

    “Itu tergantung pada bagaimana Anda mendefinisikan tekanan,” ujar manajer United itu. “Kami tahu apa yang kami inginkan dan apa yang mampu kami lakukan sebagai sebuah tim. Kami ingin menjadi bagian dari sesuatu yang sukses, dan tidak ada hal negatif dalam hal itu. Akan ada saat-saat ketika kami sedikit kesulitan, tetapi untuk mencapai sesuatu, untuk melakukan sesuatu yang baik, sesuatu yang hebat, Anda harus mampu melakukan hal yang sulit dan melewatinya.”

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  • FBL-ENG-PR-MAN UTD-TOTTENHAMAFP

    Mengidentifikasi margin kesalahan

    Hasil imbang 1-1 baru-baru ini melawan Tottenham yang sedang kesulitan di Old Trafford menjadi pengingat pahit akan kelemahan tim saat ini. Meski Tottenham bermain dengan sepuluh orang pada menit-menit akhir, United gagal mempertahankan keunggulan dan kebobolan gol penyama kedudukan pada menit ke-92 yang memukul mental mereka.

    “Perbedaannya sangat tipis,” pungkas Carrick. “Tiga gol terakhir yang kami derita di liga semuanya bisa dihindari. Selisihnya memang sangat tipis. Namun, saya sangat yakin para pemain bisa memenangi pertandingan, bahkan banyak pertandingan.”

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