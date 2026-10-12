“Kami akan melewatinya”: Michael Carrick sepenuhnya yakin skuad Manchester United akan mengatasi masa sulit

Pelatih kepala Manchester United Carrick menggambarkan situasi klub saat ini sebagai periode yang “menantang dan lebih pelik”, tetapi tetap teguh pada keyakinannya bahwa skuadnya akan keluar dari keterpurukan. Setan Merah mengawali musim dengan hasil yang mengecewakan, hanya meraih dua kemenangan dalam delapan pertandingan pertama mereka di semua kompetisi. Setelah baru-baru ini kalah dari rival sekota Manchester City dan Brighton, mereka kesulitan membangun momentum dan mencatatkan hasil imbang beruntun melawan Fulham serta Tottenham Hotspur.

Berbicara menjelang laga krusial Liga Champions melawan Atletico Madrid di Metropolitano pada Selasa, Carrick bersikap realistis mengenai posisi timnya sembari mempertahankan visi jangka panjangnya. “Tentu saja kami berharap lebih banyak [musim ini], kami mengharapkan lebih banyak, tetapi inilah posisi kami sekarang,” jelasnya dalam konferensi pers pada Senin.

“Saya sadar akan ada periode ketika keadaan menjadi sedikit lebih menantang, sedikit lebih pelik. Itu bagian dari proses. Sepakbola dan membangun sesuatu membutuhkan perjalanan. Anda harus mengatasi berbagai hal,” ujarnya seperti dikutip ESPN. Fokus sang pelatih kini beralih ke kompetisi Eropa, di mana kemenangan telak 4-0 atas Sabah pada pertandingan pertama menjadi salah satu dari sedikit momen menggembirakan dalam musim yang sejauh ini mengecewakan bagi klub raksasa Manchester tersebut.