Selain larangan handuk, Premier League memperkenalkan sejumlah langkah untuk mempercepat permainan, termasuk hitung mundur untuk tendangan gawang dan lemparan ke dalam, serta jendela pergantian pemain yang diawasi secara ketat. Protokol cedera juga diperketat untuk mencegah jeda permainan yang bersifat taktis. Pemain outfield yang cedera kini harus tetap berada di luar lapangan setidaknya selama satu menit setelah menerima perawatan, dan yang krusial, jika seorang kiper memerlukan penanganan medis, seorang pemain outfield dari tim tersebut juga harus meninggalkan lapangan selama satu menit.

Arsenal sendiri pernah menghadapi tuduhan gamesmanship pada masa lalu, terutama ketika manajer Brighton Fabian Hurzeler mengkritik David Raya karena menerima perawatan pada tiga kesempatan terpisah dalam kemenangan tipis 1-0 untuk Arsenal.

Namun, Arteta tetap yakin bahwa skuadnya bisa menghadapi perubahan ini. "Premier League dan para wasit telah hadir bersama kami untuk menjelaskan dan membahas semuanya," jelasnya. "Kami harus melihat saat musim dimulai dan bagaimana ini berkembang, apa yang lebih bisa dilakukan dan apa yang kurang bisa dilakukan serta apa yang perlu kami sesuaikan.

"Kami tahu bahwa semua orang sangat memperhatikan detail, semua restart dan hitung mundur, itu akan menghadirkan sesuatu yang lain, dinamika yang berbeda, momentum yang berbeda. Jadi saya sangat penasaran untuk melihatnya. Itu adalah aturan yang sangat bagus karena yang kami lakukan adalah mencoba mendorong lebih banyak waktu bermain dan kelancaran pertandingan, yang lebih baik, dan semoga itu akan berhasil."