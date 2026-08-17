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'Kami akan bermain dengan topi!' - Mikel Arteta MENGEJEK perubahan aturan Premier League saat bos Arsenal menghadapi krisis lemparan jauh
Arteta kecam larangan handuk
Arteta mengungkapkan frustrasinya terhadap arahan baru Premier League yang melarang pemain menggunakan handuk untuk mengeringkan bola sebelum lemparan ke dalam. Pria asal Spanyol itu, yang timnya kerap memanfaatkan keahlian lemparan jauh Ben White dan Declan Rice musim lalu, meyakini penghapusan handuk merupakan perubahan signifikan dalam cara tim mempersiapkan situasi bola mati di sepertiga akhir lapangan.
Menanggapi protokol baru tersebut, bos Arsenal itu bercanda tentang kemungkinan solusi kreatif untuk menjaga bola tetap kering bagi para spesialisnya. "Tidak bisa menggunakan handuk sudah menjadi hal besar," kata Arteta dalam konferensi pers baru-baru ini. Ia lalu menambahkan sambil bercanda: "Mari kita lihat apa yang akan kami lakukan. Mungkin kami akan bermain dengan memakai topi!"
- IPS
Protokol baru untuk musim baru
Perubahan aturan ini merupakan bagian dari pengetatan yang lebih luas terhadap buang-buang waktu di sepakbola Inggris, yang ditujukan untuk menambah jumlah waktu bermain efektif. Pada musim-musim sebelumnya, penggunaan handuk merupakan area abu-abu yang memerlukan persetujuan bersama dari kedua klub yang bertanding sebelum kick-off. Sebuah momen kontroversial terjadi musim lalu ketika Riccardo Calafiori mencoba menggunakan handuk di dekat gawang Newcastle United, tetapi wasit Jarred Gillett turun tangan dan mengambil handuk tersebut karena kedua tim belum menyepakati penggunaannya.
Aturan baru ini berarti para bintang tidak lagi bisa dengan teliti mengeringkan bola sebelum meluncurkan lemparan jarak jauh ke dalam kotak penalti, sebuah taktik yang menuai kritik luas musim lalu.
Penindakan tegas terhadap penundaan taktis
Selain larangan handuk, Premier League memperkenalkan sejumlah langkah untuk mempercepat permainan, termasuk hitung mundur untuk tendangan gawang dan lemparan ke dalam, serta jendela pergantian pemain yang diawasi secara ketat. Protokol cedera juga diperketat untuk mencegah jeda permainan yang bersifat taktis. Pemain outfield yang cedera kini harus tetap berada di luar lapangan setidaknya selama satu menit setelah menerima perawatan, dan yang krusial, jika seorang kiper memerlukan penanganan medis, seorang pemain outfield dari tim tersebut juga harus meninggalkan lapangan selama satu menit.
Arsenal sendiri pernah menghadapi tuduhan gamesmanship pada masa lalu, terutama ketika manajer Brighton Fabian Hurzeler mengkritik David Raya karena menerima perawatan pada tiga kesempatan terpisah dalam kemenangan tipis 1-0 untuk Arsenal.
Namun, Arteta tetap yakin bahwa skuadnya bisa menghadapi perubahan ini. "Premier League dan para wasit telah hadir bersama kami untuk menjelaskan dan membahas semuanya," jelasnya. "Kami harus melihat saat musim dimulai dan bagaimana ini berkembang, apa yang lebih bisa dilakukan dan apa yang kurang bisa dilakukan serta apa yang perlu kami sesuaikan.
"Kami tahu bahwa semua orang sangat memperhatikan detail, semua restart dan hitung mundur, itu akan menghadirkan sesuatu yang lain, dinamika yang berbeda, momentum yang berbeda. Jadi saya sangat penasaran untuk melihatnya. Itu adalah aturan yang sangat bagus karena yang kami lakukan adalah mencoba mendorong lebih banyak waktu bermain dan kelancaran pertandingan, yang lebih baik, dan semoga itu akan berhasil."
- AFP
Membangun momentum setelah sukses di Cardiff
Arsenal memasuki kampanye baru Premier League dengan kepercayaan diri besar setelah penampilan dominan di Wembley. Arsenal baru saja mengamankan trofi pertama mereka musim ini dengan mencatatkan margin kemenangan terbesar di final Community Shield sejak 2014, menaklukkan Manchester City asuhan Enzo Maresca dengan skor 3-0. Pasukan Arteta kini akan berusaha membawa momentum ini langsung ke kampanye baru saat menghadapi Coventry pada laga pembuka Premier League, Jumat.
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