Al-Ruzaiza mengatakan seusai terpilih: "Saya tidak menyiapkan kata-kata, dan tidak menyusunnya, karena saya hanya berfokus pada satu hal, yaitu mengucapkan: terima kasih Yasser Al-Mishal, engkau dan rekan-rekanmu, 7 tahun bukanlah waktu yang singkat," sebagaimana yang dimuat oleh akun surat kabar Asharq Al-Awsat di X.

Al-Ruzaiza menegaskan bahwa dewan pengurusnya bertujuan untuk melanjutkan pencapaian-pencapaian yang telah diraih dan mengembangkan sepak bola Saudi pada tahap mendatang, seraya menyebutkan bahwa dukungan finansial yang diterima olahraga Saudi merupakan faktor penting dalam melanjutkan pekerjaan.

Surat kabar Arriyadiyah mengutip pernyataan ketua baru Federasi Sepak Bola Saudi: "Tujuh tahun bukanlah waktu yang mudah bagi dewan sebelumnya, dan kami berterima kasih kepada rekan-rekan atas apa yang telah mereka berikan dan lakukan selama masa jabatan mereka."

Ia menambahkan: "Hari ini sepak bola Saudi mendapatkan dukungan finansial yang nyata dari pimpinan dan Kementerian Olahraga, dan kami berharap dapat melanjutkan pencapaian-pencapaian, serta di hadapan kami ada Piala Teluk dan Piala Asia yang kami upayakan untuk kami raih."

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