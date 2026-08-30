Apakah kamu berusia 24 atau lebih?

Bantu kami memverifikasi usia Anda dengan memberikan jawaban yang jujur. Situs ini berisi iklan perjudian untuk 24+.

Konten yang dibatasi usia

Anda belum cukup umur untuk melihat konten taruhan. Anda akan dialihkan ke halaman utama.

alt
Goal.com
LiveTiket
Halaman ini berisi tautan afiliasi. Ketika Anda melakukan pembelian melalui tautan yang disediakan, kami dapat memperoleh komisi.
FBL-WC-2022-MATCH40-KSA-MEXAFP

Diterjemahkan oleh

"Kami akan berada di barisan terdepan negara-negara dunia".. Pernyataan pertama presiden baru Federasi Sepak Bola Saudi

Saudi Pro League
Arab Saudi

"... kami punya pekerjaan besar di depan mata"

Badr Al-Ruzaiza resmi memimpin Federasi Sepak Bola Arab Saudi pada hari Minggu, setelah pemilihan dewan direksi diputuskan secara aklamasi, sehingga dimulailah babak baru, di tengah penegasan dari presiden baru dan pendahulunya mengenai pentingnya membangun di atas capaian yang telah diraih selama tahun-tahun terakhir serta melanjutkan pengembangan sepak bola Arab Saudi.

Usai pengumuman penunjukannya secara aklamasi sebagai presiden federasi, Al-Ruzaiza menyampaikan pesan langsung kepada Yasser Al-Misehal, yang mengakhiri tujuh tahun masa kepemimpinannya di dewan direksi, seraya menyatakan penghargaannya atas apa yang telah dipersembahkan oleh dewan sebelumnya.

  • 7 tahun yang tidak mudah

     Al-Ruzaiza mengatakan seusai terpilih: "Saya tidak menyiapkan kata-kata, dan tidak menyusunnya, karena saya hanya berfokus pada satu hal, yaitu mengucapkan: terima kasih Yasser Al-Mishal, engkau dan rekan-rekanmu, 7 tahun bukanlah waktu yang singkat," sebagaimana yang dimuat oleh akun surat kabar Asharq Al-Awsat di X.

    Al-Ruzaiza menegaskan bahwa dewan pengurusnya bertujuan untuk melanjutkan pencapaian-pencapaian yang telah diraih dan mengembangkan sepak bola Saudi pada tahap mendatang, seraya menyebutkan bahwa dukungan finansial yang diterima olahraga Saudi merupakan faktor penting dalam melanjutkan pekerjaan.

    Surat kabar Arriyadiyah mengutip pernyataan ketua baru Federasi Sepak Bola Saudi: "Tujuh tahun bukanlah waktu yang mudah bagi dewan sebelumnya, dan kami berterima kasih kepada rekan-rekan atas apa yang telah mereka berikan dan lakukan selama masa jabatan mereka."

    Ia menambahkan: "Hari ini sepak bola Saudi mendapatkan dukungan finansial yang nyata dari pimpinan dan Kementerian Olahraga, dan kami berharap dapat melanjutkan pencapaian-pencapaian, serta di hadapan kami ada Piala Teluk dan Piala Asia yang kami upayakan untuk kami raih."

    Tiket pertandingan Liga Roshn SaudiBeli tiketmu sekarang!

    Baca juga: "Ia akan berbohong seperti biasanya", Ziyech memicu perseteruan dengan presiden Wydad

    • Iklan

  • Al-Ruzaiza berbicara tentang besarnya tanggung jawab yang menanti dewan direksinya, seraya menegaskan bahwa tahap mendatang menuntut lebih banyak kerja dan pengembangan.

    Ia mengatakan: "Di hadapan kami ada pekerjaan besar, dan kami berupaya untuk lebih banyak bekerja dan mengembangkan, serta menjadikan olahraga kami berada di barisan terdepan negara-negara dunia."

    Tiket pertandingan Liga Roshn SaudiBeli tiket Anda sekarang!

    Dewan baru Federasi Sepak Bola Saudi beranggotakan: Presiden Badr Al-Ruzaiza, dan wakilnya Louai Mishabi, di samping 7 nama sebagai anggota dewan, yaitu: Lamia bin Bahian, Fahd Al-Mansour, Salman Al-Sudairi, Thamer Al-Saadoun, Omar Al-Juraisi, Nicolas Coward, dan Gerard Rudy.

    • SUKA CERITA INI?

    Tambahkan GOAL.com sebagai sumber pilihan di Google untuk melihat lebih banyak liputan kami

    Ikuti GOAL di Google