Badr Al-Ruzaiza resmi memimpin Federasi Sepak Bola Arab Saudi pada hari Minggu, setelah pemilihan dewan direksi diputuskan secara aklamasi, sehingga dimulailah babak baru, di tengah penegasan dari presiden baru dan pendahulunya mengenai pentingnya membangun di atas capaian yang telah diraih selama tahun-tahun terakhir serta melanjutkan pengembangan sepak bola Arab Saudi.
Usai pengumuman penunjukannya secara aklamasi sebagai presiden federasi, Al-Ruzaiza menyampaikan pesan langsung kepada Yasser Al-Misehal, yang mengakhiri tujuh tahun masa kepemimpinannya di dewan direksi, seraya menyatakan penghargaannya atas apa yang telah dipersembahkan oleh dewan sebelumnya.