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'Kami akan ada di sana' - Michael Carrick kirim seruan penyemangat kepada fans Manchester United setelah kekalahan mengecewakan dari AC Milan
Kerapuhan lini pertahanan terekspos di Polandia
Persiapan akhir Manchester United untuk kampanye Premier League yang baru mendapat pukulan telak setelah mereka dibongkar oleh AC Milan yang tampil klinis. Segalanya awalnya berjalan cerah bagi pasukan Carrick ketika Harry Maguire melompat paling tinggi untuk menyundul masuk sepak pojok Bruno Fernandes setelah baru dua menit, tetapi Milan menyamakan kedudukan pada menit ke-37 ketika Goncalo Ramos memberikan umpan kepada Samuel Chukwueze untuk gol penyeimbang.
United memiliki peluang emas untuk menutup babak pertama dalam posisi unggul, tetapi penalti Bruno Fernandes yang dilepas dengan keras berhasil ditepis, sehingga skor tetap imbang saat jeda. Patrick Dorgu sempat mengembalikan keunggulan United setelah memanfaatkan back-pass ceroboh dari Filippo Terracciano, tetapi struktur pertahanan kemudian benar-benar runtuh. United kembali dibalas ketika Alphadjo Cisse muncul tanpa kawalan di tiang jauh saat Chukwueze mengoyak sisi pasukan Carrick dari kanan. Winger Nigeria itu kemudian memberi umpan kepada Ramos untuk menanduk Milan berbalik unggul untuk pertama kalinya, sebelum Ruben Loftus-Cheek mengeksploitasi sisi rapuh yang sama untuk membuat gol keempat dan menuntaskan penampilan dominan.
- AFP
Carrick menuntut perbaikan segera
Terlepas dari mengkhawatirkannya kolaps tersebut, Carrick cepat menanggapi performa tim sambil tetap mempertahankan pandangan positif menjelang laga pembuka Premier League tandang melawan Hull City pada 22 Agustus. Bos United itu mengakui bahwa penampilan di Polandia jauh di bawah standar yang diharapkan di Old Trafford, tetapi ia menolak membiarkan hasil tersebut merusak suasana di dalam skuad.
"Hari ini, kami kecewa dengan itu. Kami tidak bermain bagus hari ini. Ada alasan untuk itu dan kami harus berkembang. Beberapa pemain baru memainkan menit pertama mereka. Alasannya berbeda-beda, tetapi bukan alasan. Kami tidak bermain dengan sangat baik," kata Carrick kepada para wartawan setelah peluit akhir.
Fokus beralih ke laga pembuka Premier League
Dengan musim baru yang sudah di depan mata, United harus segera mengatasi kelemahan taktis yang diekspos Milan. Sebelum kekalahan ini, tim asuhan Carrick membukukan hasil pramusim yang beragam, bermain imbang 1-1 dengan Leeds United sebelum menang lewat adu penalti, menahan Paris Saint-Germain dengan skor 1-1, dan mengalahkan Atletico Madrid 2-1. Meski mengalami kemunduran ini, Carrick tetap yakin dengan daya juang skuadnya.
"Secara keseluruhan, kami siap untuk pekan depan. Banyak pemain akan mendapat manfaat dari menit bermain itu. Kami telah melakukan banyak pekerjaan di lapangan latihan, penampilan kami dalam pertandingan juga cukup bagus. Semangat kami tetap baik menjelang pekan depan," tambah Carrick, menegaskan bahwa hasil melawan Milan hanyalah kemunduran yang terisolasi, bukan tanda krisis yang lebih dalam.
- Getty Images Sport
Janji berani untuk para suporter
Menjelang dimulainya musim baru, persaingan untuk memperebutkan tempat di susunan starter kian memanas. Pertandingan ini menandai penampilan pertama Marcus Rashford untuk United dalam 20 bulan, saat ia masuk dari bangku cadangan pada menit ke-60 dengan mengenakan nomor punggung 9. Itu adalah penampilan pertamanya untuk klub sejak Desember 2024, ketika Amorim baru memulai kiprahnya di Old Trafford. Bersama kembalinya Lisandro Martinez dan Kobbie Mainoo, comeback Rashford memberi Carrick banyak opsi, meski kelengahan di lini belakang saat menghadapi tim Italia itu tetap menjadi perhatian utama.
"Kami punya skuad yang bagus. Ada keputusan yang harus diambil. Tentu saja. Kami masih punya satu pekan latihan lagi untuk bersiap menghadapi pekan depan. Ada nuansa yang benar-benar berbeda ketika itu adalah laga liga pertama musim ini. Kami akan siap," pungkas Carrick.
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