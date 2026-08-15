Persiapan akhir Manchester United untuk kampanye Premier League yang baru mendapat pukulan telak setelah mereka dibongkar oleh AC Milan yang tampil klinis. Segalanya awalnya berjalan cerah bagi pasukan Carrick ketika Harry Maguire melompat paling tinggi untuk menyundul masuk sepak pojok Bruno Fernandes setelah baru dua menit, tetapi Milan menyamakan kedudukan pada menit ke-37 ketika Goncalo Ramos memberikan umpan kepada Samuel Chukwueze untuk gol penyeimbang.

United memiliki peluang emas untuk menutup babak pertama dalam posisi unggul, tetapi penalti Bruno Fernandes yang dilepas dengan keras berhasil ditepis, sehingga skor tetap imbang saat jeda. Patrick Dorgu sempat mengembalikan keunggulan United setelah memanfaatkan back-pass ceroboh dari Filippo Terracciano, tetapi struktur pertahanan kemudian benar-benar runtuh. United kembali dibalas ketika Alphadjo Cisse muncul tanpa kawalan di tiang jauh saat Chukwueze mengoyak sisi pasukan Carrick dari kanan. Winger Nigeria itu kemudian memberi umpan kepada Ramos untuk menanduk Milan berbalik unggul untuk pertama kalinya, sebelum Ruben Loftus-Cheek mengeksploitasi sisi rapuh yang sama untuk membuat gol keempat dan menuntaskan penampilan dominan.