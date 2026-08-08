Apakah kamu berusia 24 atau lebih?

Bantu kami memverifikasi usia Anda dengan memberikan jawaban yang jujur. Situs ini berisi iklan perjudian untuk 24+.

Konten yang dibatasi usia

Anda belum cukup umur untuk melihat konten taruhan. Anda akan dialihkan ke halaman utama.

Goal.com
LiveTiket
imago-sport-1077802800.jpgIPA Sport
Adhe Makayasa

Diterjemahkan oleh

"Kami adalah tim yang harus dikalahkan" - bos Inter Cristian Chivu kirim peringatan keras kepada rival-rival Serie A jelang musim baru

C. Chivu
Inter
Serie A

Pelatih kepala Inter, Cristian Chivu, menegaskan timnya adalah "tim yang harus dikalahkan" saat mereka bersiap mempertahankan gelar Serie A pada musim 2026-27. Inter melaju mulus menuju Scudetto ke-21 mereka musim lalu, finis 11 poin di atas Napoli, tetapi Chivu memperkirakan tantangan sengit dari para rival domestik mereka yang telah memperkuat skuad.

  • Chivu bidik pertahankan gelar

    Inter meraih gelar Serie A ke-21 mereka musim lalu, finis 11 poin di atas juara 2024-25 Napoli. Pencapaian itu membuat Chivu menjadi manajer kelima dalam sejarah klub yang menjuarai Scudetto pada musim debutnya di San Siro. Menjelang musim baru, sang pelatih kepala sepenuhnya menyadari bahwa rival-rival seperti Napoli, AC Milan, Como, dan Juventus telah melakukan langkah signifikan untuk menggusur timnya.

    • Iklan
  • Chivu Inter Parma Serie A ScudettoGetty Images

    "Kami adalah tim yang harus dikalahkan"

    Untuk memperkuat skuad mereka demi mempertahankan gelar, Inter telah mendatangkan pemain-pemain baru, termasuk John Stones dan Aleksandar Stankovic.

    Saat ditanya mengenai rival utama mereka musim ini, Chivu mengatakan kepada kanal media Inter: "Saya belum benar-benar memikirkan itu. Itu tim-tim yang biasa, tim-tim yang ingin menyulitkan juara bertahan Italia. Kami adalah tim yang harus dikalahkan.

    "Kami masih kekurangan beberapa bagian, dan kami masih punya beberapa pekan untuk menempatkan diri kami dalam kondisi sebaik mungkin untuk laga pembuka liga."

  • Sang juara fokus pada kebugaran

    Mengintegrasikan para pemain baru dan menjaga kebugaran skuad menjadi prioritas utama staf pelatih Inter sepanjang pramusim.

    Menanggapi kesiapan timnya jelang laga kompetitif, Chivu menambahkan: "Hal terpenting sejauh ini adalah kami hanya mengalami sangat sedikit masalah fisik. Untuk saat ini, itu adalah aspek yang paling menggembirakan, dan kami senang dengan hal tersebut."

    • SUKA CERITA INI?

    Tambahkan GOAL.com sebagai sumber pilihan di Google untuk melihat lebih banyak liputan kami

    Ikuti GOAL di Google
  • inter Getty Images

    Persiapan akhir sedang berlangsung

    Inter masih memiliki dua laga uji coba pramusim melawan Juventus dan Real Betis untuk mematangkan stabilitas taktik mereka. Sang juara bertahan kemudian secara resmi memulai kampanye Serie A 2026-27 dengan menjamu tim promosi baru Monza di San Siro pada 22 Agustus. Laga pembuka itu akan menjadi ujian awal bagi tim asuhan Chivu untuk membuktikan kredibilitas mereka di tengah beban ekspektasi sebagai favorit juara.

Club Friendlies
Inter crest
Inter
INT
Real Betis crest
Real Betis
BET