"Kami adalah tim yang harus dikalahkan" - bos Inter Cristian Chivu kirim peringatan keras kepada rival-rival Serie A jelang musim baru

Untuk memperkuat skuad mereka demi mempertahankan gelar, Inter telah mendatangkan pemain-pemain baru, termasuk John Stones dan Aleksandar Stankovic.

Saat ditanya mengenai rival utama mereka musim ini, Chivu mengatakan kepada kanal media Inter: "Saya belum benar-benar memikirkan itu. Itu tim-tim yang biasa, tim-tim yang ingin menyulitkan juara bertahan Italia. Kami adalah tim yang harus dikalahkan.

"Kami masih kekurangan beberapa bagian, dan kami masih punya beberapa pekan untuk menempatkan diri kami dalam kondisi sebaik mungkin untuk laga pembuka liga."