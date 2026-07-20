"Kami adalah teladan" - Dani Olmo melontarkan sindiran terkait "nilai-nilai" kepada Argentina karena membelakangi perayaan trofi Spanyol setelah final Piala Dunia yang diwarnai kekerasan

Penobatan Spanyol sebagai juara Piala Dunia tidak luput dari kontroversi, dengan ketegangan dari 120 menit pertandingan final yang melelahkan meluas hingga ke sesi upacara pasca-pertandingan. Saat para pemain Spanyol menunggu untuk mengangkat trofi, beberapa pemain Argentina terlihat membelakangi panggung tepat pada saat para juara menerima trofi dari ofisial, sebuah gestur yang dengan cepat menarik perhatian di seluruh dunia.

Tindakan mengabaikan tersebut menimbulkan ketidaknyamanan yang cukup terasa di kalangan delegasi Spanyol, terutama mengingat para pemain Spanyol sebelumnya telah membentuk barisan kehormatan untuk memberi tepuk tangan kepada Argentina setelah mereka finis sebagai runner-up. Momen tersebut tidak luput dari perhatian para pendukung di dalam stadion maupun jutaan penonton di seluruh dunia.