AFP
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"Kami adalah teladan" - Dani Olmo melontarkan sindiran terkait "nilai-nilai" kepada Argentina karena membelakangi perayaan trofi Spanyol setelah final Piala Dunia yang diwarnai kekerasan
Tindakan kontroversial itu membayangi upacara penyerahan trofi
Penobatan Spanyol sebagai juara Piala Dunia tidak luput dari kontroversi, dengan ketegangan dari 120 menit pertandingan final yang melelahkan meluas hingga ke sesi upacara pasca-pertandingan. Saat para pemain Spanyol menunggu untuk mengangkat trofi, beberapa pemain Argentina terlihat membelakangi panggung tepat pada saat para juara menerima trofi dari ofisial, sebuah gestur yang dengan cepat menarik perhatian di seluruh dunia.
Tindakan mengabaikan tersebut menimbulkan ketidaknyamanan yang cukup terasa di kalangan delegasi Spanyol, terutama mengingat para pemain Spanyol sebelumnya telah membentuk barisan kehormatan untuk memberi tepuk tangan kepada Argentina setelah mereka finis sebagai runner-up. Momen tersebut tidak luput dari perhatian para pendukung di dalam stadion maupun jutaan penonton di seluruh dunia.
- AFP
Olmo memberikan tanggapan tajam terhadap perilaku Argentina
Saat berbicara kepada wartawan di zona campuran, Olmo tetap tenang namun tegas ketika ditanya secara langsung mengenai perilaku Argentina selama upacara. "Itu tidak penting bagi kami. Yang penting adalah nilai-nilai yang ingin kalian sampaikan," kata Olmo, meredam drama tersebut sambil tetap mempertahankan sikap yang jelas mengenai fair play dan saling menghormati di antara para pesaing.
Gelandang Spanyol itu melangkah lebih jauh dengan menekankan tanggung jawab yang dipikul para atlet elit di panggung global semacam ini. “Kami adalah teladan bagi banyak generasi, bagi banyak anak laki-laki dan perempuan, dan saya pikir mereka juga harus menjadi teladan bagi semua orang, dan untuk kebaikan bersama. Kami hanya akan menikmati momen ini sekarang,” kata Olmo, sambil menyampaikan pesan yang tajam kepada rekan-rekan sesama atlet dari Amerika Selatan.
Kekerasan pasca-pertandingan merusak suasana acara tersebut
Tindakan mengabaikan saat pengangkatan trofi hanyalah puncak gunung es setelah pertandingan yang berubah menjadi kekacauan. Segera setelah peluit akhir berbunyi, perkelahian hebat meletus antara kedua tim, yang semakin merusak suasana pertandingan. Gelandang Leandro Paredes terekam kamera sedang mencekik leher Eric Garcia dan menjatuhkan Gavi ke tanah, yang berujung pada kartu merah langsung bagi pemain Roma tersebut.
Meskipun Lionel Messi dipuji karena menunjukkan sikap berkelas dengan berjabat tangan dengan para pemenang, banyak rekan setimnya, termasuk Nahuel Molina dan Enzo Fernandez, menghadapi sorotan tajam. Sikap agresif yang ditunjukkan oleh tim asuhan Lionel Scaloni dipandang oleh banyak pihak sebagai reaksi atas kekalahan mereka dari tim Spanyol yang secara teknis lebih unggul.
- Getty Images Sport
Sanksi berat dari FIFA mengancam
Insiden pasca-pertandingan yang melibatkan Paredes dan Molina sangat mungkin akan memicu sanksi disiplin yang berat dari FIFA. Menambah derita Argentina, Enzo terancam skorsing setelah diusir dari lapangan pada menit-menit akhir karena menerima kartu kuning kedua di akhir waktu normal. Sementara itu, Messi belum mengklarifikasi masa depannya di tim nasional, meskipun banyak yang memperkirakan bahwa turnamen ini menandai penampilan terakhirnya di Piala Dunia.
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