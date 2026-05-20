"Kami adalah satu keluarga!" - Achraf Hakimi mengatakan Luis Enrique "telah mengubah mentalitas PSG", sementara bintang Maroko itu diperkirakan akan kembali dari cedera untuk laga krusial Liga Champions melawan Arsenal
Enrique mengubah budaya di PSG
Hakimi memuji Enrique atas perubahan budaya yang signifikan di klub Prancis tersebut. Di bawah bimbingannya, klub ini telah meraih tiga gelar Ligue 1 berturut-turut dan gelar Liga Champions 2024-25, dengan peluang meraih gelar Eropa kedua musim ini seiring mendekatnya laga final melawan Arsenal.
Berbicara kepada Sky Sport, sang bek menekankan bagaimana sang pelatih telah memberikan pengaruh yang besar di ruang ganti.
Hakimi berkata: "Luis Enrique? Dia telah mengubah segalanya di PSG. Sejak kedatangannya, semua orang telah mengubah mentalitas mereka: kini kami adalah sebuah tim, kami bermain untuk satu sama lain, kami berlari untuk satu sama lain, kami adalah sebuah keluarga. Bermain seperti ini, segalanya menjadi lebih mudah. Saya beruntung berada di tim ini, bersama rekan-rekan setim ini, dan pelatih ini. Dia mengubah mentalitas saya dan cara saya bermain di lapangan. Dia telah membuat saya menjadi lebih baik sebagai pesepakbola dan sebagai seorang pria."
Peningkatan kebugaran menjelang final
PSG mendapat kabar menggembirakan terkait ketersediaan bintang pertahanan andalan mereka untuk lawatan ke Budapest guna menghadapi Arsenal di final Liga Champions musim ini. Bek sayap tersebut tampil luar biasa musim ini, dengan mencetak tiga gol dan sembilan assist dalam 31 penampilan, sehingga total kontribusinya bagi klub kini menjadi 28 gol dan 44 assist dalam 206 pertandingan.
Meskipun ada kekhawatiran mengenai kondisi fisiknya setelah cedera saat melawan Bayern Munich, Enrique menepis semua kekhawatiran tersebut dalam konferensi pers pekan ini. Memberikan kabar positif, sang manajer menyatakan: "Semua orang siap. Setiap orang memiliki cara yang berbeda. Namun, ini akan menjadi pekan dengan banyak perubahan, hari istirahat, dan banyak latihan untuk mempersiapkan detail-detail kecil dalam serangan dan pertahanan. Sisanya adalah sinar matahari di Paris dan Budapest."
Dengan fokus penuh, Hakimi menambahkan: "Bisa mencapai final lagi? Saya pikir ini adalah pencapaian yang sangat indah. Ini bukanlah perjalanan yang mudah dan kami bangga bisa mencapai akhir kompetisi lagi. Namun sekarang kami tidak boleh kehilangan fokus karena Arsenal adalah lawan yang sangat kuat."
Hubungan antar-pihak tetap erat
Meskipun sedang mempersiapkan diri untuk pertandingan terbesar dalam kariernya di ibu kota Prancis, sang bek tak melupakan akar kariernya di Italia. Bintang timnas ini mencatatkan masa-masa yang sangat sukses bersama Inter, setelah bergabung dari Real Madrid pada September 2020. Sebelum akhirnya pindah ke Paris dengan biaya transfer yang dilaporkan mencapai €68 juta pada Juli 2021.
Menyusul kemenangan domestik Inter baru-baru ini di Serie A dan Coppa Italia, ia mengungkapkan kegembiraannya. “Ya, saya adalah seorang Interista dan saya sangat senang dengan gelar juara Serie A dan Coppa Italia,” kata Hakimi. Menjelaskan hubungan yang masih terjalin dengan mantan rekan setimnya, ia menambahkan: “Apakah saya sudah berbicara dengan seseorang? Saya mengirim pesan kepada Lautaro, saya sangat akur dengannya.” Meskipun hatinya masih menyimpan tempat khusus untuk Milan, prioritas utamanya adalah meraih kejayaan di Eropa.
Apa yang akan terjadi selanjutnya di Eropa?
Dengan sisa 10 hari menjelang pertandingan puncak, PSG dan skuadnya yang dalam kondisi prima akan memperketat persiapan mereka. Arsenal tak diragukan lagi akan menjadi ujian berat, namun juara Prancis saat ini sedang diliputi rasa percaya diri yang sangat tinggi. Jika Hakimi dan rekan-rekannya mampu mempertahankan kekompakan layaknya keluarga ini, mereka memiliki peluang emas untuk mengangkat trofi Eropa yang didambakan sekali lagi.