"Kami adalah satu keluarga!" - Achraf Hakimi mengatakan Luis Enrique "telah mengubah mentalitas PSG", sementara bintang Maroko itu diperkirakan akan kembali dari cedera untuk laga krusial Liga Champions melawan Arsenal

Hakimi memuji Enrique atas perubahan budaya yang signifikan di klub Prancis tersebut. Di bawah bimbingannya, klub ini telah meraih tiga gelar Ligue 1 berturut-turut dan gelar Liga Champions 2024-25, dengan peluang meraih gelar Eropa kedua musim ini seiring mendekatnya laga final melawan Arsenal.

Berbicara kepada Sky Sport, sang bek menekankan bagaimana sang pelatih telah memberikan pengaruh yang besar di ruang ganti.

Hakimi berkata: "Luis Enrique? Dia telah mengubah segalanya di PSG. Sejak kedatangannya, semua orang telah mengubah mentalitas mereka: kini kami adalah sebuah tim, kami bermain untuk satu sama lain, kami berlari untuk satu sama lain, kami adalah sebuah keluarga. Bermain seperti ini, segalanya menjadi lebih mudah. Saya beruntung berada di tim ini, bersama rekan-rekan setim ini, dan pelatih ini. Dia mengubah mentalitas saya dan cara saya bermain di lapangan. Dia telah membuat saya menjadi lebih baik sebagai pesepakbola dan sebagai seorang pria."