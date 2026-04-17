"Kami adalah juara!" - Pape Gueye menolak menyerahkan medali juara AFCON setelah Senegal dicabut gelarnya oleh CAF

Salah satu hal yang paling kontroversial pasca pertandingan adalah status medali para pemenang. Meskipun ada laporan yang menyebutkan bahwa tim mungkin terpaksa mengembalikan medali tersebut, Gueye dengan tegas menepis kemungkinan itu, sambil menjelaskan bahwa komentar sebelumnya dari rekan setimnya, Idrissa Gana Gueye, telah disalahartikan.

"Apakah kami merasa seperti juara? Ya, tentu saja, karena kami memang juara Afrika," katanya dalam wawancara dengan L'Equipe. "Kami berhasil memenangkan final ini di lapangan; seluruh dunia menyaksikannya. Ada insiden-insiden itu, gangguan, tapi pertandingan dilanjutkan. Saat penalti diberikan, tidak ada pemain Maroko yang ingin menghentikan pertandingan; mereka semua ingin mengambilnya.

"Jadi, mengapa harus terpaku pada hasil akhir? Lagipula, medali itu milik kami. Apakah kami akan mengembalikan medali seperti yang dikatakan Idrissa Gueye? Tidak, tidak, itu hanya sarkasme! Saya sudah bilang kepadanya bahwa saya tidak siap menyerahkan medali saya! Seluruh dunia tahu betul bahwa Senegal yang memenangkan piala itu."