AFP
"Kami adalah juara!" - Pape Gueye menolak menyerahkan medali juara AFCON setelah Senegal dicabut gelarnya oleh CAF
Gelandang menggugat keputusan diskualifikasi CAF
Dampak dari final AFCON yang kontroversial antara Senegal dan Maroko terus memanas, dengan Gueye menjadi yang terbaru yang melontarkan kritik tajam kepada badan pengatur. Senegal dinyatakan kalah walkover menyusul keputusan CAF, meskipun dunia sepak bola kini menanti putusan akhir dari Pengadilan Arbitrase Olahraga (CAS). Terlepas dari keputusan administratif tersebut, Gueye tetap berpendapat bahwa hasil di lapangan harus tetap berlaku.
Pertandingan final melawan Maroko diwarnai dengan aksi walk-off sementara dan gangguan teknis saat Senegal memprotes keputusan penalti di menit-menit akhir, namun gelandang tersebut berpendapat bahwa dilanjutkannya pertandingan telah mengesahkan hasil akhir tersebut.
Gueye mengklarifikasi kabar tentang pengembalian medali
Salah satu hal yang paling kontroversial pasca pertandingan adalah status medali para pemenang. Meskipun ada laporan yang menyebutkan bahwa tim mungkin terpaksa mengembalikan medali tersebut, Gueye dengan tegas menepis kemungkinan itu, sambil menjelaskan bahwa komentar sebelumnya dari rekan setimnya, Idrissa Gana Gueye, telah disalahartikan.
"Apakah kami merasa seperti juara? Ya, tentu saja, karena kami memang juara Afrika," katanya dalam wawancara dengan L'Equipe. "Kami berhasil memenangkan final ini di lapangan; seluruh dunia menyaksikannya. Ada insiden-insiden itu, gangguan, tapi pertandingan dilanjutkan. Saat penalti diberikan, tidak ada pemain Maroko yang ingin menghentikan pertandingan; mereka semua ingin mengambilnya.
"Jadi, mengapa harus terpaku pada hasil akhir? Lagipula, medali itu milik kami. Apakah kami akan mengembalikan medali seperti yang dikatakan Idrissa Gueye? Tidak, tidak, itu hanya sarkasme! Saya sudah bilang kepadanya bahwa saya tidak siap menyerahkan medali saya! Seluruh dunia tahu betul bahwa Senegal yang memenangkan piala itu."
Mane menunjukkan kepemimpinan di tengah kekacauan pada menit-menit akhir
Pertandingan final itu ditandai oleh aksi protes yang membuat Senegal sempat meninggalkan lapangan. Gueye mengakui bahwa hal itu terlihat kurang baik, namun ia memuji Sadio Mane karena memastikan tim menyelesaikan tugasnya meskipun merasa diperlakukan tidak adil.
"Mungkin meninggalkan lapangan bukanlah contoh terbaik, tapi ketika Anda mengalami ketidakadilan, ditambah tekanan pertandingan, apalagi ini final," jelas Gueye. "Sadio menyuruh kami kembali, bahwa kami akan bermain seperti pria sejati, dan jika kami kalah, ya begitulah adanya. Kami semua mendengarkannya: penalti diselamatkan, perpanjangan waktu, dan gol saya."
Perselisihan hukum berlanjut ke CAS
Situasi masih terus berubah seiring bergeraknya perselisihan hukum ke CAS. Sampai putusan akhir dikeluarkan, rekor tersebut masih menjadi perdebatan, namun Gueye dan rekan-rekan setimnya yakin bahwa penampilan mereka selama 120 menit lebih penting daripada masalah teknis apa pun.
Senegal kini menghadapi masa ketidakpastian, di mana skuad harus tetap fokus meskipun ada gangguan di luar lapangan. Dengan Piala Dunia yang semakin dekat, Teranga Lions harus menyalurkan semangat juang ini ke kompetisi di Amerika Utara yang akan datang, di mana mereka berada di Grup I bersama Prancis, Norwegia, dan Irak.