IRVINE, California -- Tim Weah menggelengkan kepalanya mendengar kata itu. Dia pasti sudah tahu kata itu akan muncul, terutama karena kata itu telah menjadi topik hangat sepekan menjelang laga Tim Nasional Pria AS melawan Australia di Piala Dunia.

"Layup."

Satu kata itu, yang diucapkan oleh mantan pemain USMNT dan komentator saat ini, Mike Grella, telah menjadi sorotan utama menjelang pertandingan Piala Dunia kedua ini. Media Australia pun ikut mengangkat istilah tersebut, sehingga mengubah minggu ini menjadi pertarungan "kami versus mereka" yang layaknya pertandingan Piala Dunia mana pun. Para legenda di kubu Socceroos menggunakannya untuk melontarkan kritik terhadap permainan Amerika. Harry Kewell mengatakan untuk membandingkan generasi emas mereka dengan USMNT. Landon Donovan menyebut pelatih Australia, Tony Popovic, "sombong". Sementara itu, kiper Australia, Matt Ryan, melontarkan sindirannya dengan gaya khas Australia: "Tak ada yang bisa mencetak gol ke gawangku."

Jadi, sementara perang kata-kata bergejolak di media, para bintang utama USMNT diminta untuk menanggapi hal tersebut. Itulah mengapa Weah hanya bisa menggelengkan kepala dan memutar mata. Saat ia bersiap untuk pertandingan kedua di Piala Dunia keduanya, ia menyoroti pelajaran yang ia pelajari sejak lama: tidak ada hal yang mudah di level ini, dan tidak ada pertarungan "kita versus mereka" yang layak untuk terlibat di dalamnya selama pekan Piala Dunia.

"Salah satu prinsip saya adalah menghormati lawan," katanya, "jadi semua omongan itu hanya omong kosong bagi saya. Jika melihat tim Australia—mereka adalah tim muda yang penuh semangat juang, gigih, dan haus kemenangan, sama seperti kami, jadi kami menghormati mereka sama seperti kami menghormati lawan-lawan lainnya. Saya pikir ini akan menjadi pertandingan yang menarik.

"Saya tidak tahu apa yang coba dilakukan media, tapi kami melihat gambaran yang lebih besar."

Suka atau tidak suka Weah, pertarungan media adalah bagian dari pertandingan Jumat nanti. Begitu pula dengan sejarah baru-baru ini. Seolah-olah ketegangan yang sudah terakumulasi antara kedua belah pihak belum cukup, kedua tim juga akan mengingat kembali pertandingan persahabatan musim gugur lalu yang sedikit lepas kendali. Tekel keras, pertarungan fisik, dan bahkan cedera yang dialami Christian Pulisic — pertandingan persahabatan baru-baru ini telah menetapkan suasananya, dan hal itu semakin diperkuat oleh para komentator di media selama beberapa bulan sejak kejadian tersebut.

Lalu, bagaimana mindset USMNT beberapa hari menjelang pertandingan persahabatan ini? Penuh rasa hormat, namun bersemangat. Australia sedang menggembar-gemborkan pertandingan ini sebagai pertarungan, baik atau buruk, dan para pemain AS mengatakan mereka bisa dan akan siap menghadapi hal itu.

"Kami adalah Amerika, kami tidak akan menerima omong kosong," kata gelandang Sebastian Berhalter, "dan saya pikir itu adalah sesuatu yang benar-benar ditanamkan oleh [Mauricio Pochetino]. Meskipun dia orang Argentina, dia memiliki pola pikir seperti, 'Lihat, inilah yang kami lakukan dan inilah siapa kami'. Inilah esensi Amerika."

Saat ini, pekan Piala Dunia ini dipenuhi dengan berbagai pembicaraan yang beredar di luar kamp, meskipun mereka yang berada di dalamnya berusaha sekuat tenaga untuk menghindarinya.