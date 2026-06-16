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United States Training & Media Availability - FIFA World Cup 2026Getty Images Sport
Ryan Tolmich

Diterjemahkan oleh

'Kami adalah Amerika' - Timnas AS siap menghadapi laga Piala Dunia melawan Australia di tengah perseteruan kata-kata yang tak sedap antara para pakar

Analysis
USA
World Cup
Australia
FEATURES
USA vs Australia

Media Australia menanggapi sindiran-sindiran sebelum pertandingan secara pribadi, namun para pemain tidak terjebak dalam jebakan yang dipasang oleh para pakar Amerika

IRVINE, California -- Tim Weah menggelengkan kepalanya mendengar kata itu. Dia pasti sudah tahu kata itu akan muncul, terutama karena kata itu telah menjadi topik hangat sepekan menjelang laga Tim Nasional Pria AS melawan Australia di Piala Dunia.

"Layup."

Satu kata itu, yang diucapkan oleh mantan pemain USMNT dan komentator saat ini, Mike Grella, telah menjadi sorotan utama menjelang pertandingan Piala Dunia kedua ini. Media Australia pun ikut mengangkat istilah tersebut, sehingga mengubah minggu ini menjadi pertarungan "kami versus mereka" yang layaknya pertandingan Piala Dunia mana pun. Para legenda di kubu Socceroos menggunakannya untuk melontarkan kritik terhadap permainan Amerika. Harry Kewell mengatakan untuk membandingkan generasi emas mereka dengan USMNT. Landon Donovan menyebut pelatih Australia, Tony Popovic, "sombong". Sementara itu, kiper Australia, Matt Ryan, melontarkan sindirannya dengan gaya khas Australia: "Tak ada yang bisa mencetak gol ke gawangku."

Jadi, sementara perang kata-kata bergejolak di media, para bintang utama USMNT diminta untuk menanggapi hal tersebut. Itulah mengapa Weah hanya bisa menggelengkan kepala dan memutar mata. Saat ia bersiap untuk pertandingan kedua di Piala Dunia keduanya, ia menyoroti pelajaran yang ia pelajari sejak lama: tidak ada hal yang mudah di level ini, dan tidak ada pertarungan "kita versus mereka" yang layak untuk terlibat di dalamnya selama pekan Piala Dunia.

"Salah satu prinsip saya adalah menghormati lawan," katanya, "jadi semua omongan itu hanya omong kosong bagi saya. Jika melihat tim Australia—mereka adalah tim muda yang penuh semangat juang, gigih, dan haus kemenangan, sama seperti kami, jadi kami menghormati mereka sama seperti kami menghormati lawan-lawan lainnya. Saya pikir ini akan menjadi pertandingan yang menarik.

"Saya tidak tahu apa yang coba dilakukan media, tapi kami melihat gambaran yang lebih besar."

Suka atau tidak suka Weah, pertarungan media adalah bagian dari pertandingan Jumat nanti. Begitu pula dengan sejarah baru-baru ini. Seolah-olah ketegangan yang sudah terakumulasi antara kedua belah pihak belum cukup, kedua tim juga akan mengingat kembali pertandingan persahabatan musim gugur lalu yang sedikit lepas kendali. Tekel keras, pertarungan fisik, dan bahkan cedera yang dialami Christian Pulisic — pertandingan persahabatan baru-baru ini telah menetapkan suasananya, dan hal itu semakin diperkuat oleh para komentator di media selama beberapa bulan sejak kejadian tersebut.

Lalu, bagaimana mindset USMNT beberapa hari menjelang pertandingan persahabatan ini? Penuh rasa hormat, namun bersemangat. Australia sedang menggembar-gemborkan pertandingan ini sebagai pertarungan, baik atau buruk, dan para pemain AS mengatakan mereka bisa dan akan siap menghadapi hal itu.

"Kami adalah Amerika, kami tidak akan menerima omong kosong," kata gelandang Sebastian Berhalter, "dan saya pikir itu adalah sesuatu yang benar-benar ditanamkan oleh [Mauricio Pochetino]. Meskipun dia orang Argentina, dia memiliki pola pikir seperti, 'Lihat, inilah yang kami lakukan dan inilah siapa kami'. Inilah esensi Amerika."

Saat ini, pekan Piala Dunia ini dipenuhi dengan berbagai pembicaraan yang beredar di luar kamp, meskipun mereka yang berada di dalamnya berusaha sekuat tenaga untuk menghindarinya.

  • hanoifc-harry-kewell(C)Getty Images

    'Apa yang mereka minum di sana?'

    Piala Dunia memang selalu tak terduga, tetapi hanya sedikit orang yang bisa membayangkan bahwa justru Grella-lah yang akan menjadi sosok paling dibenci di Australia minggu ini.

    Semuanya bermula pada pengundian Piala Dunia bulan Desember lalu. Setelah pengundian itu, Grella menyebut Australia sebagai lawan yang mudah bagi timnas AS. “Layup,” katanya yang kemudian menjadi perbincangan, yang langsung memicu kemarahan media Australia. Di antara tim-tim di Pot 2, Australia adalah yang peringkatnya paling rendah, itulah sebabnya tim AS punya alasan untuk merasa senang. Sementara itu, Australia juga punya alasan untuk tersenyum: mereka berhasil menghindari tim-tim seperti Spanyol, Argentina, dan Prancis, serta diundi melawan tim peringkat ketiga terendah di Pot 1.

    Sementara Grella merayakan dipasangkannya timnya dengan Socceroos, media Amerika juga menyoroti reaksi pelatih Australia, Popovic, yang tampaknya tidak kecewa dengan grup yang diundi timnya mengingat situasinya.

    “Saya menonton wawancara pelatih Australia setelah pengundian, dan itu sangat menarik,” kata Donovan dalam podcast State of the Union-nya setelah pengundian. “Itu unik karena kebanyakan pelatih mengatakan hal-hal yang sama seperti yang Anda harapkan, seperti, ‘Oh, ini undian yang sulit, ini akan sangat berat,’ dan komentar pertamanya adalah, ‘Kami puas.’ Saya berpikir, ‘Benarkah? Benarkah?’ Dia terlihat begitu puas diri, dan saya berpikir, ‘Baiklah, saya tidak sabar.’

    “Aku berharap bisa berada di lapangan. Aku ingin bertanding melawan mereka.”

    Donovan bukan satu-satunya legenda yang ikut berkomentar. Ikon Australia, Kewell, memanfaatkan kesempatan untuk melontarkan sindiran kepada AS ketika ditanya tentang reaksi dari Amerika Serikat.

    “AS berbicara seolah-olah mereka adalah negara sepak bola yang luar biasa,” kata Kewell kepada Code Sports. “Aku ingin sekali mempertemukan generasi emas mereka dengan generasi emas kami. Itu bahkan tidak akan menjadi pertandingan yang seimbang. Aku tidak tahu apa yang mereka bicarakan, sungguh tidak tahu.”

    Kewell juga membuat komentarnya sedikit lebih personal. Ketika ditanya apakah dia tahu siapa Grella, Kewell menjawab: “Tidak, sama sekali tidak tahu.”

    Grella, di sisi lain, semakin memperkuat komentarnya.

    “Apa yang mereka minum di sana?” katanya. “Karena mereka tidak punya peluang apa pun di Piala Dunia.”

    Seiring dengan semua ini yang menjadi sorotan media, para pemain USMNT terpaksa harus menanggapi komentar para pakar tersebut. Jawaban mereka pada umumnya sama: komentar tersebut tidak mewakili perasaan USMNT, terutama setelah pertandingan pembuka turnamen Australia.

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  • Australia v Türkiye: Group D - FIFA World Cup 2026Getty Images Sport

    Kemenangan mengejutkan Australia atas Turkiye mengirimkan pesan

    Meskipun sebagian besar pembicaraan di awal-awal Piala Dunia ini berpusat pada Amerika Serikat, baik sebagai tuan rumah maupun sebagai tim, sehari setelah kemenangan USMNT 4-1 atas Paraguay, tim Australia memberikan pernyataan yang cukup jelas bahwa mereka tidak boleh diremehkan.

    Menjelang pertandingan pembuka mereka, bintang Turki Hakan Calhanoglu mengatakan bahwa timnya akan “mendominasi” lawan. Ia pun harus menyesali pernyataan tersebut. Turki memang menguasai bola, namun Australia-lah yang mencetak gol. Socceroos menang 2-0, memulai Piala Dunia mereka dengan gemilang sekaligus mempermalukan tim Turki yang diunggulkan.

    “Mereka datang, mereka banyak bicara, tapi mereka tidak bisa membuktikannya di lapangan,” kata pencetak gol Nestory Irankunda kepada wartawan di Vancouver. “Pada akhirnya kami meraih kemenangan, dan orang-orang boleh saja bicara sesuka hati, tapi jika mereka tidak menunjukkan performa di lapangan, maka tidak ada gunanya bicara.

    “Jelas, hal itu membakar semangat kami. Tentu saja hal itu membuat beberapa pemain kesal, tapi pada akhirnya, orang-orang itu bisa saja mengoceh omong kosong, jadi kami tidak terlalu peduli.”

    Timnas AS bertekad untuk tidak mengulangi kesalahan yang sama seperti yang dilakukan Turki. AS mungkin menguasai bola dan mendominasi jalannya pertandingan, tapi itu tidak menjamin hasil akhir. Karena itu, Timnas AS menekankan pentingnya tetap tenang, baik sebelum maupun selama pertandingan.

    “Kalian sudah melihat apa yang terjadi dengan Turki,” kata Berhalter. “Jelas, mereka kesulitan menembus pertahanan lawan dan Turki bermain sangat bagus. Saya suka cara mereka bertahan. Mereka memberikan segalanya dan itu berhasil. Mereka bermain sangat baik. Ini akan menjadi pertandingan yang hebat, dan kalian tahu mereka akan berjuang habis-habisan.”

    Jika AS belum menyadari hal itu dari pertandingan melawan Turki, mereka pasti sudah mengetahuinya sejak musim gugur lalu ketika mereka menghadapi tim Australia yang sama dalam salah satu pertandingan paling sengit yang mereka jalani dalam siklus ini.

  • FBL-FRIENDLY-USA-AUSAFP

    Pratinjau fisik

    Selama jeda babak pertama dalam laga persahabatan bulan Oktober itu, para pemain mengatakan Pochettino meluapkan kemarahannya. Tim AS berhasil memperkecil ketertinggalan berkat gol Haji Wright, sehingga skor menjadi 1-1, namun Pochettino tidak puas. Australia bermain dengan intensitas tinggi, dan USMNT tidak mampu mengimbangi. Pulisic tertatih-tatih menuju ruang ganti di pertengahan babak pertama setelah mendapat tekel keras, yang relatif tidak mendapat sanksi baik dari wasit maupun USMNT secara keseluruhan.

    Hal itu, kata Pochettino, tidak bisa dimaafkan, itulah sebabnya ia menegur timnya dengan keras saat jeda babak pertama. Dampak dari teguran itu membantu mendorong AS ke posisi mereka saat ini, bahkan para pemain yang tidak berada di tim pada hari itu pun masih mengutipnya.

    "Kalian bisa lihat bahwa mereka, ya, mereka siap bertarung, dan mereka terus menantang," kata Berhalter, "dan saya rasa itulah yang dimaksud Mauricio dalam omelannya saat jeda babak pertama. Dia berkata, 'Orang-orang ini tidak boleh seenaknya menginjak-injak kami', dan dia benar."

    Weah, yang bermain selama 64 menit pertama dalam pertandingan tersebut—yang dimenangkan AS dengan skor 2-1 berkat dua gol Wright—masih mengingatnya dengan jelas. Sebagian besar babak pertama, AS hanya berusaha mengamati permainan lawan. Itu bukanlah hal yang bisa dilakukan di level ini. Itu adalah salah satu dari banyak pelajaran yang dipetik AS selama jadwal pertandingan musim gugur yang kacau, yang hingga kini para pemain terus menyebutnya sebagai pengalaman transformatif bagi kelompok ini.

    “Kami hanya mencoba mengukur mereka, melihat seberapa agresif mereka. Kami tahu bahwa mereka adalah tim berkualitas Piala Dunia, jadi pengalaman itu menyenangkan,” kata Weah. “Pertandingan itu berlangsung agresif, dan saya pikir sejak pertandingan di Colorado itu, kami telah banyak berubah. Saya rasa kami juga menjadi sedikit lebih agresif.”

  • United States v Australia - International FriendlyGetty Images Sport

    Pelajaran yang dipetik

    Kedua tim akan mengenang kembali laga persahabatan itu. Keduanya juga akan menyadari betapa banyak hal yang telah berubah. Timnas AS jelas telah berkembang pesat dalam beberapa bulan terakhir, menjelang kemenangan atas Paraguay di laga pembuka Piala Dunia. Begitu pula dengan Australia. Mereka meraih kemenangan atas tim-tim seperti Kamerun dan Curaçao, serta hasil imbang melawan Swiss selama persiapan menjelang Piala Dunia.

    "Saya rasa kami selalu tahu akan ada sesuatu yang menarik," kata gelandang Australia Patrick Yazbek kepada GOAL pada Januari lalu. "Menurut saya, mereka merespons dengan baik di babak pertama, tetapi secara keseluruhan, saya rasa itu adalah pertandingan yang seru bagi semua orang, bukan hanya bagi warga Australia atau Amerika. Saya pikir ini adalah kesempatan bagus untuk kini berhadapan dengan AS di Piala Dunia, dan saya rasa ini menguntungkan kedua belah pihak karena kami sudah memiliki pengalaman bertanding satu sama lain. Siapa yang akan memaksimalkan pelajaran yang dipetik? Saya yakin kami."

    Itulah yang akan menentukan pertandingan akhir pekan ini, bukan sindiran media atau pembicaraan tentang siapa yang menghormati atau tidak menghormati siapa. Pada akhirnya, pertandingan Jumat nanti akan menjadi pertandingan yang penuh pelajaran, dan tim yang telah belajar paling banyak selama beberapa bulan terakhir inilah yang akan menempatkan diri untuk, pada akhirnya, memenangkan grup.

    Taruhan tersebut sudah lebih dari cukup. Semua pembicaraan hanyalah pelengkap belaka. Pada akhirnya, semua pihak yang terlibat mengharapkan pertandingan Jumat nanti akan berlangsung sengit dan penuh kontak fisik. Dan, di hadapan penonton yang riuh di Seattle, semua pembicaraan tentang kemenangan mudah akan diselesaikan di lapangan, bukan di studio.

    "Kami akan memastikan bahwa kami siap menghadapi kompetisi ini, menghadapi pertandingan ini, karena ini adalah pertandingan yang luar biasa," kata Weah. "Para pemain menghormati Australia, jadi kami akan memastikan bahwa kami mempersiapkan diri dengan baik dan tampil sebagaimana mestinya."

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