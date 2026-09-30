Berbicara pada Sidang Umum ke-33 European Football Clubs (EFC) di Kopenhagen pada Selasa, presiden PSG Al-Khelaifi menyampaikan pandangan yang netral. Kepada para delegasi dalam perannya sebagai ketua organisasi tersebut, ia meminta kesabaran selagi proses hukum berjalan.

"Pertama, kami tidak berada di sini untuk menghakimi sesuatu yang masih belum merupakan keputusan final," kata Al-Khelaifi. "Kedua, kami berada di sini untuk saling membantu, untuk saling mendukung. Tentu saja, jika ada sesuatu yang salah... Saya bukan pengacara, tetapi saya pikir mereka punya hak untuk mengajukan banding, jadi itu bukan keputusan final.

"Dan kami tidak berada dalam posisi untuk mengatakan [apa pun]; ini lebih merupakan urusan Premier League, urusan klub Inggris. Mari kita lihat ke mana arahnya."

Al-Khelaifi juga memuji chief executive Manchester City Ferran Soriano, yang bertugas di dewan EFC. "Ferran sangat hebat bagi dewan. Sosok yang sangat berharga dan memberi nilai tambah kepada kami dengan pengetahuannya," ujarnya. "Kariernya fantastis, dan Manchester City juga melakukan banyak hal positif, tetapi saya tidak berada dalam posisi untuk menghakimi. Kami tidak berada dalam posisi untuk menghakimi. Kami bukan hakim dan kami bukan pengadilan."



