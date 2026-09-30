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'Kami ada di sini untuk saling membantu' - presiden PSG Nasser Al-Khelaifi ikut angkat bicara soal putusan bersalah mengejutkan Manchester City di Premier League
Premier League menyatakan Manchester City bersalah atas pelanggaran finansial
Sepakbola Inggris diguncang setelah Premier League mengonfirmasi bahwa Manchester City dinyatakan bersalah atas seluruh dakwaan keuangan yang diajukan kepada mereka. Pelanggaran tersebut ditelusuri kembali ke pengambilalihan klub oleh Abu Dhabi United Group, mencakup pelanggaran luas terhadap regulasi keuangan.
Para penyelidik menetapkan bahwa City menyembunyikan biaya operasional dan secara artifisial menggelembungkan pendapatan sponsor. Tindakan ini memungkinkan klub mengakali batas pengeluaran yang diberlakukan UEFA dan Premier League, sehingga memperoleh keuntungan kompetitif yang tidak adil.
City dengan cepat mengumumkan niat mereka untuk mengajukan banding atas putusan tersebut. Upaya hukum klub itu dilakukan sebelum sanksi atau hukuman resmi apa pun dijatuhkan oleh Premier League.
- Getty Images
Al-Khelaifi menolak mengecam Manchester City
Berbicara pada Sidang Umum ke-33 European Football Clubs (EFC) di Kopenhagen pada Selasa, presiden PSG Al-Khelaifi menyampaikan pandangan yang netral. Kepada para delegasi dalam perannya sebagai ketua organisasi tersebut, ia meminta kesabaran selagi proses hukum berjalan.
"Pertama, kami tidak berada di sini untuk menghakimi sesuatu yang masih belum merupakan keputusan final," kata Al-Khelaifi. "Kedua, kami berada di sini untuk saling membantu, untuk saling mendukung. Tentu saja, jika ada sesuatu yang salah... Saya bukan pengacara, tetapi saya pikir mereka punya hak untuk mengajukan banding, jadi itu bukan keputusan final.
"Dan kami tidak berada dalam posisi untuk mengatakan [apa pun]; ini lebih merupakan urusan Premier League, urusan klub Inggris. Mari kita lihat ke mana arahnya."
Al-Khelaifi juga memuji chief executive Manchester City Ferran Soriano, yang bertugas di dewan EFC. "Ferran sangat hebat bagi dewan. Sosok yang sangat berharga dan memberi nilai tambah kepada kami dengan pengetahuannya," ujarnya. "Kariernya fantastis, dan Manchester City juga melakukan banyak hal positif, tetapi saya tidak berada dalam posisi untuk menghakimi. Kami tidak berada dalam posisi untuk menghakimi. Kami bukan hakim dan kami bukan pengadilan."
Ketua EFC mempertahankan solidaritas Eropa
Komentar Al-Khelaifi menegaskan niat yang jelas untuk menjaga persatuan di antara klub-klub elite Eropa di tengah dampak lanjutan kasus tersebut. Dengan membingkai putusan bersalah itu secara ketat sebagai isu domestik Inggris, ketua EFC itu menghindari retaknya hubungan antara jajaran pengelola sepak bola Eropa dan salah satu anggotanya yang terkemuka.
Dukungannya secara terbuka terhadap Soriano juga menyoroti pengaruh jangka panjang eksekutif City tersebut. Terlepas dari beratnya temuan Premier League, Soriano tetap menjadi sosok yang sangat dihargai dalam sepak bola Eropa.
- Getty
Sanksi resmi tertunda akibat banding City
Fokus kini beralih ke sanksi Premier League yang akan segera dijatuhkan. Namun, banding langsung City memastikan bahwa penyelesaian final apa pun benar-benar tertunda. Jadwal pasti untuk tantangan hukum ini belum jelas, yang berarti klub akan terus beroperasi sambil menunggu putusan akhir dikeluarkan.
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