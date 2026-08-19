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imago-sport-1081226541.jpgDidier Lefa Studio

Diterjemahkan oleh

Kamerun naik, Nigeria turun, dan bintang NWSL Temwa Chawinga mengambil alih: Kisah-kisah penentu WAFCON 2026

FEATURES
T. Chawinga
T. Chawinga
B. Banda
Malawi
Nigeria
Cameroon
NWSL

Temwa Chawinga memenangkan Sepatu Emas, Kamerun mencetak sejarah dengan menjuarai WAFCON, dan para pemain seperti kiper Michaely Bihina, serta bek Yvana Makana dan Maeva Nyadjou, menampilkan talenta muda sepanjang turnamen.

Pada saat Kamerun mengangkat trofi Women's Africa Cup of Nations, tatanan mapan sepak bola wanita Afrika sudah jungkir balik.

Singa Betina yang Pantang Menyerah masuk ke turnamen hanya karena jumlah peserta diperluas dari 12 menjadi 16 tim. Mereka pulang sebagai juara. Kamerun menyingkirkan Nigeria yang 10 kali juara, bertahan lewat adu penalti melawan tuan rumah Maroko berkat kiper berusia 22 tahun Michaely Bihina, dan menuntaskan laju luar biasa mereka dengan kemenangan 3-0 atas Malawi di final.

Namun, perjalanan Malawi sama mengesankannya. Menjalani debut WAFCON sebagai tim dengan peringkat terendah di turnamen, Malawi mengejutkan juara bertahan Nigeria pada laga pembuka, mencapai final, dan lolos ke FIFA Women's World Cup untuk pertama kalinya. Saudari Temwa dan Tabitha Chawinga menjadi motor laju tersebut dengan total sembilan gol, sementara Temwa menutup turnamen sebagai salah satu top skor dengan lima gol.

WAFCON sudah lama kesulitan mendapatkan perhatian dan respek yang diberikan kepada banyak turnamen besar sepak bola wanita lainnya di dunia. Edisi kali ini menunjukkan dengan jelas mengapa turnamen ini layak mendapat lebih. Kekuatan mapan tumbang, bintang-bintang baru bermunculan, dan dua finalis tak terduga mencatat terobosan bersejarah.

Dari aksi heroik Bihina dalam menyelamatkan penalti hingga saudari Chawinga yang memimpin kebangkitan luar biasa Malawi, GOAL melihat para pemain dan momen yang mendefinisikan turnamen yang membentuk ulang sepak bola wanita Afrika.

  • CameroonFIFA

    Kamerun mencetak sejarah

    Di usia baru 22 tahun, Michaely Bihina membantu membawa Kamerun meraih gelar Piala Afrika Wanita pertama dalam sejarah mereka.

    Sang kiper membuat sembilan penyelamatan saat Kamerun menyingkirkan Nigeria secara mengejutkan di perempat final, sebelum menggagalkan tiga penalti dalam adu penalti semifinal melawan tuan rumah Maroko. Ia tidak kebobolan sepanjang fase gugur, sekaligus menegaskan dirinya sebagai salah satu bintang kejutan turnamen.

    Keberhasilan Kamerun merupakan hasil kerja kolektif, dan sebuah pencapaian yang nyaris tidak sempat mereka perjuangkan.

    Kamerun awalnya gagal lolos ke WAFCON setelah kalah dengan agregat 3-1 dari Aljazair. Namun, setelah proses kualifikasi selesai, CAF memperluas turnamen dari 12 menjadi 16 tim. Empat tempat tambahan diberikan kepada negara dengan peringkat tertinggi yang tersingkir di putaran terakhir kualifikasi, sehingga memberi Kamerun jalan kembali ke kompetisi.

    Mereka memaksimalkan kesempatan itu. Kamerun membuka fase grup dengan kemenangan 2-1 atas Mali, lalu melanjutkannya dengan kemenangan 1-0 atas Ghana dan menutupnya dengan hasil imbang 1-1 melawan Tanjung Verde.

    Kamerun kemudian menampilkan permainan terbaiknya saat paling dibutuhkan. Mereka mengejutkan juara bertahan Nigeria dengan kemenangan 1-0 di perempat final, mengamankan tempat di Piala Dunia Wanita FIFA 2027, sebelum menyingkirkan Maroko lewat adu penalti setelah semifinal berakhir tanpa gol. Kamerun menuntaskan laju luar biasa itu dengan kemenangan meyakinkan 3-0 atas Malawi, sekaligus merebut gelar WAFCON untuk pertama kalinya.

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  • Malawi at WAFCONCAF Women's Africa Cup of Nations

    Malawi naik menjadi tim turnamen

    Malawi menjalani penampilan pertamanya di WAFCON tahun ini, dan sebagai debutan, mengejutkan publik dengan mengalahkan juara bertahan Nigeria 3-2 pada laga pembuka fase grup.

    Mustahil menganggap itu hanya penampilan kebetulan dari Nigeria, karena Malawi benar-benar mendominasi mereka. Kakak-beradik Chawinga menjadi pembeda, dengan Temwa dan Tabitha Chawinga sama-sama mendominasi di sepertiga akhir lapangan. Temwa bermain untuk Kansas City Current di National Women's Soccer League (NWSL) dan merupakan pemenang Most Valuable Player serta Sepatu Emas dua kali. Saudarinya, Tabitha, bermain untuk klub top Prancis Olympique Lyonnais di Ligue 1 Prancis.

    Kebanyakan orang berpikir bahwa Malawi, dalam WAFCON pertama mereka, mungkin beruntung jika bisa lolos dari fase grup, tetapi mereka tidak hanya melakukan itu; mereka mencapai final turnamen, dan karena itu, lolos ke Piala Dunia untuk pertama kalinya. Gaya bermain mereka jelas berorientasi menyerang, tetapi juga cukup disiplin di lini tengah, yang membantu melakukan kerja keras untuk memenangkan bola-bola 50-50 dan menemukan Temwa di tengah serta Tabitha di sisi sayap.

  • Temwa Chawinga Getty Images

    Chawinga pemain terbaik turnamen

    Ada argumen kuat untuk Bihina dari Kamerun setelah sang kiper menjalani turnamen terbaik dalam hidupnya. Namun, tidak ada yang bisa menandingi penyerang yang terus mencetak gol di setiap level. Sosok itu adalah Temwa Chawinga.

    Chawinga nyaris tak terbendung di WAFCON, menutup turnamen dengan lima gol dan dua assist. Ia membuat mencetak gol terlihat mudah, sesuatu yang sudah biasa disaksikan penggemar NWSL darinya dari pekan ke pekan.

    Penampilan paling menentukan datang saat melawan Nigeria di fase grup. Chawinga mencetak dua gol dalam kemenangan sensasional Malawi 3-2 atas juara bertahan, menampilkan performa yang membuat banyak orang berhenti sejenak, memberi perhatian, dan percaya pada kisah luar biasa Scorchers.

    Malawi pada akhirnya gagal di final, tetapi Chawinga meninggalkan Maroko dengan Sepatu Emas dan sesuatu yang bahkan lebih penting: Ia membantu mengantar negaranya ke Piala Dunia Wanita FIFA pertama mereka dan memperkenalkan Malawi sebagai salah satu tim dengan perkembangan tercepat di Afrika.

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  • Michelle Alozie Getty Images

    Nigeria mengecewakan

    Nigeria datang ke Maroko sebagai juara bertahan dan peraih gelar WAFCON terbanyak dengan 10 trofi. Mereka pulang setelah mencatat hasil terburuk dalam sejarah keikutsertaan mereka di turnamen itu, sekaligus gagal lolos ke Piala Dunia Wanita FIFA untuk pertama kalinya.

    Upaya Super Falcons mempertahankan gelar WAFCON berakhir dengan kekalahan 1-0 dari Kamerun di perempat final, yang menandai pertama kalinya Nigeria gagal mencapai semifinal turnamen tersebut. Kekalahan itu membuat mereka kehilangan tempat otomatis di Piala Dunia 2027, tetapi masih menyisakan satu jalur terakhir melalui fase play-in CAF.

    Nigeria tidak mampu memanfaatkannya. Kekalahan 2-1 berikutnya dari Afrika Selatan mengakhiri harapan mereka untuk melaju ke play-off antarkonfederasi dan memastikan bahwa Super Falcons akan absen dari Piala Dunia untuk pertama kalinya sejak turnamen itu dimulai pada 1991.

    Kegagalan itu terasa sangat mengejutkan mengingat kedalaman skuad dan pengalaman yang dimiliki Nigeria. Dampaknya langsung terasa: Federasi Sepak Bola Nigeria memerintahkan pelatih kepala Madugu dan sisa staf teknisnya untuk mundur empat hari setelah kekalahan dari Afrika Selatan.

    NFF hingga kini belum menunjuk pengganti dan telah mengumumkan rencana membentuk satuan tugas untuk menyelidiki penyebab kegagalan bersejarah Super Falcons.


  • Temwa Chawinga, Kansas City CurrentGetty Images

    Apa arti turnamen ini bagi NWSL

    Salah satu pelajaran paling jelas dari WAFCON bukan sekadar bahwa beberapa bintang terbesar NWSL tampil baik. Melainkan bahwa Afrika seharusnya dipandang sebagai salah satu pasar pemantauan bakat terpenting bagi liga.

    Sebanyak 11 pemain aktif NWSL mewakili tujuh negara di turnamen tersebut, kontingen WAFCON terbesar liga hingga saat ini. Kelompok itu mencakup pemenang Sepatu Emas Temwa Chawinga, Pemain Terbaik Turnamen Monique Ngock, dan bintang mapan seperti Barbra Banda serta Racheal Kundananji.

    NWSL patut berbangga karena menjadi rumah bagi beberapa pemain terbaik Afrika, termasuk Chawinga, salah satu bintang paling menonjol di liga. Namun, WAFCON juga memperkenalkan kepada audiens yang lebih luas para pemain yang kurang dikenal yang bisa menempuh jalur serupa. Turnamen itu memberi klub kesempatan lebih panjang untuk melihat bagaimana para pemain tersebut tampil melawan lawan elite dan di bawah tekanan sepak bola gugur internasional.

    Seattle Reign langsung memberi contoh tentang apa yang bisa terjadi berikutnya. Dua hari setelah final, klub mengumumkan perekrutan penyerang Pantai Gading Ami Diallo hingga musim 2028. Diallo datang dari ASEC Mimosas setelah mencetak 31 gol domestik pada 2025-26 dan membantu klub mencapai final Liga Champions Wanita CAF.

    Transfernya harus dipandang sebagai awal dari sebuah peluang, bukan langkah yang terisolasi. WAFCON menunjukkan bahwa NWSL sudah memiliki kaitan yang berarti dengan sepak bola Afrika. Langkah berikutnya adalah memastikan bahwa klub-klub terus memanfaatkan turnamen ini untuk mengidentifikasi Chawinga, Banda, atau Ngock berikutnya dari benua tersebut.

    Pemain NWSL yang tampil di WAFCON adalah:

    • Mélissa Bethi, Washington Spirit — Aljazair
    • Monique Ngock, Washington Spirit — Kamerun
    • Rosemonde Kouassi, Washington Spirit — Pantai Gading
    • Temwa Chawinga, Kansas City Current — Malawi
    • Aïssata Traoré, Boston Legacy FC — Mali
    • Deborah Abiodun, Washington Spirit — Nigeria
    • Gift Monday, Washington Spirit — Nigeria
    • Michelle Alozie, Chicago Stars FC — Nigeria
    • Barbra Banda, Orlando Pride — Zambia
    • Racheal Kundananji, Bay FC — Zambia
    • Prisca Chilufya, Angel City FC — Zambia