Pada saat Kamerun mengangkat trofi Women's Africa Cup of Nations, tatanan mapan sepak bola wanita Afrika sudah jungkir balik.

Singa Betina yang Pantang Menyerah masuk ke turnamen hanya karena jumlah peserta diperluas dari 12 menjadi 16 tim. Mereka pulang sebagai juara. Kamerun menyingkirkan Nigeria yang 10 kali juara, bertahan lewat adu penalti melawan tuan rumah Maroko berkat kiper berusia 22 tahun Michaely Bihina, dan menuntaskan laju luar biasa mereka dengan kemenangan 3-0 atas Malawi di final.

Namun, perjalanan Malawi sama mengesankannya. Menjalani debut WAFCON sebagai tim dengan peringkat terendah di turnamen, Malawi mengejutkan juara bertahan Nigeria pada laga pembuka, mencapai final, dan lolos ke FIFA Women's World Cup untuk pertama kalinya. Saudari Temwa dan Tabitha Chawinga menjadi motor laju tersebut dengan total sembilan gol, sementara Temwa menutup turnamen sebagai salah satu top skor dengan lima gol.

WAFCON sudah lama kesulitan mendapatkan perhatian dan respek yang diberikan kepada banyak turnamen besar sepak bola wanita lainnya di dunia. Edisi kali ini menunjukkan dengan jelas mengapa turnamen ini layak mendapat lebih. Kekuatan mapan tumbang, bintang-bintang baru bermunculan, dan dua finalis tak terduga mencatat terobosan bersejarah.

Dari aksi heroik Bihina dalam menyelamatkan penalti hingga saudari Chawinga yang memimpin kebangkitan luar biasa Malawi, GOAL melihat para pemain dan momen yang mendefinisikan turnamen yang membentuk ulang sepak bola wanita Afrika.