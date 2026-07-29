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Kalvin Phillips yang tersisih dari Manchester City siap menuntaskan transfer pinjaman baru setelah dicoret Enzo Maresca dari tur pramusim
Phillips bersiap untuk kembali ke Blades
Phillips akan menuntaskan kepindahan pinjaman barunya ke Sheffield United setelah tidak dimasukkan dalam daftar skuad Manchester City untuk tur pramusim klub ke Asia, menurut Daily Mail. Pencoretan pemain berusia 30 tahun itu menjadi sinyal tegas dari petinggi klub bahwa masa depannya berada jauh dari Etihad Stadium, meski kontraknya saat ini masih tersisa dua tahun. Chris Wilder, yang menangani Sheffield United, tetap menjadi pengagum setia sang gelandang dan bergerak cepat untuk mengamankan jasanya untuk musim mendatang.
Wilder ingin merekrut kembali pemain yang sempat ia datangkan dengan status sementara pada paruh kedua musim lalu, karena meyakini bahwa pramusim penuh dan menit bermain yang konsisten dapat mengembalikan mantan pemain internasional Inggris itu ke level terbaiknya. Phillips hanya membuat tiga penampilan untuk Sheffield United pada periode sebelumnya dan mendapat kartu merah pada penampilan terakhirnya untuk klub itu dalam kemenangan derby Steel City atas Sheffield Wednesday.
- Getty Images Sport
Jalan sulit sejak meninggalkan Leeds
Langkah ini menjadi upaya lain untuk menghidupkan kembali karier yang mandek secara signifikan sejak Phillips menuntaskan kepindahan senilai £42 juta ke Manchester City dari Leeds hampir empat tahun lalu. Kurangnya ketajaman pertandingan terus menjadi tema yang berulang bagi pemain 30 tahun itu. Kelemahan fisiknya dibandingkan para starter reguler di Manchester City terlihat jelas hampir setiap kali ia menginjakkan kaki di lapangan. Termasuk berbagai masa peminjamannya, ia telah mencatat total 46 penampilan liga sejak bergabung dengan Manchester City hampir empat tahun lalu.
Wilder, berbicara kepada BBC Radio Sheffield, tetap optimistis: "Dia masih akan diminati banyak orang. Kami mendatangkan seorang profesional yang sangat bagus. Dia kurang beruntung dengan cederanya dan dia tidak bermain sebanyak yang dia inginkan.
"Saya berbicara dengannya dan mengatakan kami akan senang menjadi salah satu opsi untuk Anda, agen Anda, dan klub induk Anda jika itu memungkinkan. Dia jelas memenuhi kriteria dari segi kepribadian dan karakter, di luar lapangan maupun di atasnya. Jika ada peluang, saya yakin kami akan mencoba menjajakinya."
Grealish masih menepi karena cedera
Sementara Phillips menuju pintu keluar, ia bukan satu-satunya bintang papan atas yang absen dari penerbangan tur tersebut. Jack Grealish juga tidak disertakan dalam tur pramusim City karena ia masih melanjutkan program rehabilitasi dan latihan individualnya. Grealish bergabung dengan Everton dengan status pinjaman pada awal musim lalu dan masanya bersama Everton dimulai dengan sempurna ketika ia mencatatkan dua gol dan enam assist pada bulan-bulan awal musim. Namun, pada Januari, penyerang itu mengalami retak tulang akibat stres dalam pertandingan melawan mantan klubnya Aston Villa, yang mengharuskannya menjalani operasi. Cedera itu mengakhiri musim Grealish dan secara efektif mengakhiri harapannya untuk berpartisipasi di Piala Dunia.
Ia tetap berada di klub Hill Dickinson hingga akhir musim untuk menjalani rehabilitasinya dan baru-baru ini kembali ke latihan individual di City. Melalui media sosial, ia menulis: "Senang melihat semuanya, saya sudah hampir sampai! Semoga tidak lama lagi bisa kembali berlatih sepenuhnya." Sementara minat dari Arab Saudi dan Everton masih ada, keputusan konkret mengenai masa depan Grealish diperkirakan akan ditunda hingga menjelang akhir jendela transfer musim panas.
- Getty Images
Ketidakpastian menyelimuti Savinho
Di bagian lain skuad, Savinho dilaporkan mendorong kepindahan ke Tottenham, tetapi City menegaskan bahwa valuasi saat ini untuk dirinya belum terpenuhi. City juga sudah mulai memantau calon pengganti potensial, dengan Ibrahim Mbaye dari PSG dan Pedro Neto dari Chelsea dilaporkan diidentifikasi sebagai opsi tambahan di sayap jika Savinho berhasil memaksakan kepergiannya dari klub pada musim panas ini.
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