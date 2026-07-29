Langkah ini menjadi upaya lain untuk menghidupkan kembali karier yang mandek secara signifikan sejak Phillips menuntaskan kepindahan senilai £42 juta ke Manchester City dari Leeds hampir empat tahun lalu. Kurangnya ketajaman pertandingan terus menjadi tema yang berulang bagi pemain 30 tahun itu. Kelemahan fisiknya dibandingkan para starter reguler di Manchester City terlihat jelas hampir setiap kali ia menginjakkan kaki di lapangan. Termasuk berbagai masa peminjamannya, ia telah mencatat total 46 penampilan liga sejak bergabung dengan Manchester City hampir empat tahun lalu.

Wilder, berbicara kepada BBC Radio Sheffield, tetap optimistis: "Dia masih akan diminati banyak orang. Kami mendatangkan seorang profesional yang sangat bagus. Dia kurang beruntung dengan cederanya dan dia tidak bermain sebanyak yang dia inginkan.

"Saya berbicara dengannya dan mengatakan kami akan senang menjadi salah satu opsi untuk Anda, agen Anda, dan klub induk Anda jika itu memungkinkan. Dia jelas memenuhi kriteria dari segi kepribadian dan karakter, di luar lapangan maupun di atasnya. Jika ada peluang, saya yakin kami akan mencoba menjajakinya."