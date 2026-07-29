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Kalvin Phillips, pemain buangan Manchester City, siap menuntaskan transfer pinjaman baru setelah dicoret dari skuad tur pramusim Enzo Maresca bersama Jack Grealish
Phillips bersiap untuk kembali ke Blades
Phillips akan merampungkan kepindahan pinjaman barunya ke Sheffield United setelah namanya tidak masuk dalam daftar skuad Manchester City untuk tur pramusim klub ke Asia, menurut Daily Mail. Pencoretan pemain berusia 30 tahun itu menjadi sinyal tegas dari petinggi klub bahwa masa depannya berada jauh dari Stadion Etihad, meski kontraknya saat ini masih tersisa dua tahun. Chris Wilder, yang menangani Sheffield United, tetap menjadi pengagum setia gelandang tersebut dan bergerak cepat untuk mengamankan jasanya untuk musim mendatang.
Wilder ingin merekrut kembali pemain yang didatangkannya dengan status sementara pada paruh kedua musim lalu itu, karena meyakini pramusim penuh dan menit bermain yang konsisten bisa mengembalikan mantan pemain internasional Inggris tersebut ke level terbaiknya. Phillips hanya mencatatkan tiga penampilan untuk Sheffield United dalam periode sebelumnya dan mendapat kartu merah pada penampilan terakhirnya untuk klub itu dalam kemenangan derby Steel City atas Sheffield Wednesday.
- Getty Images Sport
Jalan sulit sejak hengkang dari Leeds
Langkah ini menjadi upaya lain untuk menghidupkan kembali karier yang mandek secara signifikan sejak Phillips menuntaskan kepindahan senilai £42 juta ke Manchester City dari Leeds hampir empat tahun lalu. Kurangnya ketajaman pertandingan terus menjadi tema yang berulang bagi pemain 30 tahun itu. Kekurangan fisiknya dibandingkan para starter reguler di City terlihat jelas hampir setiap kali ia masuk ke lapangan. Termasuk berbagai masa peminjamannya, ia total telah mencatatkan 46 penampilan liga sejak bergabung dengan City hampir empat tahun lalu.
Wilder, berbicara kepada BBC Radio Sheffield, tetap optimistis: "Dia masih akan diminati banyak pihak. Kami telah mendatangkan seorang profesional yang sangat bagus. Dia kurang beruntung dengan cederanya dan dia tidak bermain sebanyak yang dia inginkan.
"Saya berbicara dengannya dan mengatakan kami akan senang menjadi opsi untuk Anda, agen Anda, dan klub induk Anda jika itu memungkinkan. Dia jelas memenuhi kriteria dalam hal kepribadian dan karakteristik, di luar lapangan maupun di atasnya. Jika ada kesempatan, saya yakin kami akan mencoba menjajaki hal itu."
Grealish masih menepi karena cedera
Sementara Phillips menuju pintu keluar, dia bukan satu-satunya bintang papan atas yang absen dari penerbangan tur. Jack Grealish juga dicoret dari tur pramusim City saat ia melanjutkan program rehabilitasi dan latihan individualnya. Grealish bergabung dengan Everton dengan status pinjaman pada awal musim lalu dan masanya bersama Everton dimulai dengan sempurna ketika ia mencatatkan dua gol dan enam assist pada bulan-bulan awal musim. Namun, pada Januari penyerang itu mengalami fraktur stres dalam pertandingan melawan mantan klubnya, Aston Villa, yang mengharuskannya menjalani operasi. Cedera tersebut menandai akhir musim Grealish dan secara efektif mengakhiri harapannya untuk berpartisipasi di Piala Dunia.
Ia tetap berada di klub Hill Dickinson hingga akhir musim untuk menjalani rehabilitasi dan baru-baru ini kembali ke latihan individual di City. Melalui media sosial, ia menulis: "Senang bisa bertemu semua orang, saya sudah hampir sampai! Semoga tidak lama lagi bisa kembali berlatih sepenuhnya." Sementara minat dari Arab Saudi dan Everton masih ada, keputusan konkret soal masa depan Grealish diperkirakan akan ditunda hingga mendekati akhir jendela transfer musim panas.
- Getty Images
Ketidakpastian menyelimuti Savinho
Di bagian lain skuad, Savinho dikabarkan mendorong kepindahan ke Tottenham, tetapi City menegaskan bahwa valuasi saat ini untuk dirinya belum terpenuhi. City juga sudah mulai memantau calon pengganti potensial, dengan Ibrahim Mbaye dari PSG dan Pedro Neto dari Chelsea dikabarkan telah diidentifikasi sebagai opsi tambahan di sektor sayap jika Savinho berhasil memaksakan kepergiannya dari klub pada musim panas ini.
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