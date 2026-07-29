Langkah ini menjadi upaya lain untuk menghidupkan kembali karier yang mandek secara signifikan sejak Phillips menuntaskan kepindahan senilai £42 juta ke Manchester City dari Leeds hampir empat tahun lalu. Kurangnya ketajaman pertandingan terus menjadi tema yang berulang bagi pemain 30 tahun itu. Kekurangan fisiknya dibandingkan para starter reguler di City terlihat jelas hampir setiap kali ia masuk ke lapangan. Termasuk berbagai masa peminjamannya, ia total telah mencatatkan 46 penampilan liga sejak bergabung dengan City hampir empat tahun lalu.

Wilder, berbicara kepada BBC Radio Sheffield, tetap optimistis: "Dia masih akan diminati banyak pihak. Kami telah mendatangkan seorang profesional yang sangat bagus. Dia kurang beruntung dengan cederanya dan dia tidak bermain sebanyak yang dia inginkan.

"Saya berbicara dengannya dan mengatakan kami akan senang menjadi opsi untuk Anda, agen Anda, dan klub induk Anda jika itu memungkinkan. Dia jelas memenuhi kriteria dalam hal kepribadian dan karakteristik, di luar lapangan maupun di atasnya. Jika ada kesempatan, saya yakin kami akan mencoba menjajaki hal itu."