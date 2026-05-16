Kiper berusia 40 tahun dari klub juara terbanyak Jerman itu ditarik keluar oleh pelatih Vincent Kompany pada menit ke-60 dalam pertandingan yang berakhir dengan skor 5-1 atas Effzeh, dan digantikan oleh pemain cadangan Jonas Urbig.
"Kalian tidak perlu tahu": Manuel Neuer memicu spekulasi - Apakah dia benar-benar akan kembali ke timnas Jerman?
Awalnya terjadi tendangan sudut dari tim Köln, yang kemudian membuat Neuer memberi isyarat saat melakukan tendangan gawang ke arah bangku cadangan bahwa ia tidak bisa melanjutkan pertandingan. Dalam perjalanannya menuju pinggir lapangan, kiper FCB itu terus-menerus menunjuk ke kaki kirinya, namun secara keseluruhan tampaknya ia tidak terlalu terkendala secara fisik. Ia juga mengacungkan jempol kepada beberapa pemain profesional Köln. Pada musim ini, pemain berusia 40 tahun itu terus-menerus berjuang melawan cedera-cedera ringan, terutama betis kirinya yang menimbulkan masalah.
Neuer memberikan petunjuk yang jelas dan memicu spekulasi
Menjelang final Piala DFB Bayern minggu depan melawan VfB Stuttgart dan kemungkinan partisipasi di Piala Dunia, cedera yang dialami Neuer tentu saja datang pada saat yang tidak tepat. Namun, Neuer memberikan kabar baik setelah peluit akhir dibunyikan. Pertama-tama, ia kembali ke lapangan, memeluk rekan-rekannya, dan bercanda. Kemudian, dengan wajah berseri-seri, ia mengangkat trofi juara ke udara dan tidak menahan diri untuk melompat-lompat dan bersorak bersama rekan-rekannya. Lalu, ia mengatakan kepada Sky: "Saya merasakan sedikit rasa sakit di betis, jadi saya tidak ingin mengambil risiko mengingat pertandingan minggu depan."
Ketika ditanya apakah dia baru-baru ini menelepon pelatih timnas Julian Nagelsmann, dia menjawab: "Tidak, tidak sekarang. Kami tetap berhubungan sepanjang tahun - sama seperti dengan mantan pelatih dan pejabat lainnya." Baru-baru ini, berbagai media melaporkan bahwa kiper Bayern tersebut masuk dalam daftar 55 pemain sementara yang disusun pelatih timnas Julian Nagelsmann untuk turnamen di AS, Kanada, dan Meksiko. Menanggapi pertanyaan reporter Sky Sebastian Hellmann apakah dia berencana untuk kembali ke timnas DFB, Neuer menjawab: "Saya sangat santai. Hari ini kita merayakan gelar juara dan minggu depan ada pertandingan sangat penting di final Piala DFB. Itu bukan topik bagi saya hari ini." Pernyataan ini dia ulangi lagi dan menambahkan, saat ditanya apakah dia menyingkirkan kemungkinan ikut Piala Dunia: “Bagi saya – seperti yang sudah saya katakan – itu bukan topik hari ini. Saya rasa, itulah yang indah, bahwa kami memiliki perayaan juara dan masih memiliki tugas bersama tim ini minggu depan. Kalian tidak perlu tahu itu."
Seperti kata pepatah: Itu bukan bantahan. Justru sebaliknya. Kembalinya Neuer ke tim nasional tampaknya memang semakin dekat. Julian Nagelsmann bisa memberikan kejelasan pada Sabtu malam saat tampil di ZDF-Sportstudio.
Stasiun TV mengumumkan kembalinya Neuer sebagai hal yang pasti — Baumann pun angkat bicara
Sementara itu, reporter Sky yang biasanya sangat terpercaya, Florian Plettenberg, menyatakan bahwa kembalinya Neuer ke timnas Jerman sudah pasti.
Di X, Plettenberg menulis: "Keputusan kembalinya ke Piala Dunia: Julian Nagelsmann membawa kembali Manuel Neuer sebagai kiper nomor 1 Jerman - SELESAI". Menurutnya, Neuer telah memutuskan untuk menarik kembali keputusannya untuk pensiun setelah berdiskusi dengan Nagelsmann dan Direktur Olahraga DFB, Rudi Völler.
Sementara itu, Oliver Baumann, kiper nomor 1 DFB saat ini, tetap yakin akan menjadi penjaga gawang di Piala Dunia di AS, Kanada, dan Meksiko. "Saya memasuki masa persiapan dan kemudian Piala Dunia dengan penuh keyakinan. Dia telah memberikan kepercayaan kepadaku. Titik," kata kiper TSG Hoffenheim itu kepada Sky setelah kekalahan 0-4 di Borussia Mönchengladbach: "Saya memiliki informasi saya - dari pembicaraan saya dengan Julian (Nagelsmann, cat. red.). Itu adalah pembicaraan empat mata."