"Kalian tidak perlu tahu": Manuel Neuer memicu spekulasi - Apakah dia benar-benar akan kembali ke timnas Jerman?

Menjelang final Piala DFB Bayern minggu depan melawan VfB Stuttgart dan kemungkinan partisipasi di Piala Dunia, cedera yang dialami Neuer tentu saja datang pada saat yang tidak tepat. Namun, Neuer memberikan kabar baik setelah peluit akhir dibunyikan. Pertama-tama, ia kembali ke lapangan, memeluk rekan-rekannya, dan bercanda. Kemudian, dengan wajah berseri-seri, ia mengangkat trofi juara ke udara dan tidak menahan diri untuk melompat-lompat dan bersorak bersama rekan-rekannya. Lalu, ia mengatakan kepada Sky: "Saya merasakan sedikit rasa sakit di betis, jadi saya tidak ingin mengambil risiko mengingat pertandingan minggu depan."

Ketika ditanya apakah dia baru-baru ini menelepon pelatih timnas Julian Nagelsmann, dia menjawab: "Tidak, tidak sekarang. Kami tetap berhubungan sepanjang tahun - sama seperti dengan mantan pelatih dan pejabat lainnya." Baru-baru ini, berbagai media melaporkan bahwa kiper Bayern tersebut masuk dalam daftar 55 pemain sementara yang disusun pelatih timnas Julian Nagelsmann untuk turnamen di AS, Kanada, dan Meksiko. Menanggapi pertanyaan reporter Sky Sebastian Hellmann apakah dia berencana untuk kembali ke timnas DFB, Neuer menjawab: "Saya sangat santai. Hari ini kita merayakan gelar juara dan minggu depan ada pertandingan sangat penting di final Piala DFB. Itu bukan topik bagi saya hari ini." Pernyataan ini dia ulangi lagi dan menambahkan, saat ditanya apakah dia menyingkirkan kemungkinan ikut Piala Dunia: “Bagi saya – seperti yang sudah saya katakan – itu bukan topik hari ini. Saya rasa, itulah yang indah, bahwa kami memiliki perayaan juara dan masih memiliki tugas bersama tim ini minggu depan. Kalian tidak perlu tahu itu."

Seperti kata pepatah: Itu bukan bantahan. Justru sebaliknya. Kembalinya Neuer ke tim nasional tampaknya memang semakin dekat. Julian Nagelsmann bisa memberikan kejelasan pada Sabtu malam saat tampil di ZDF-Sportstudio.