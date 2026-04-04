"Kalian tidak akan pernah bisa memenangkan pertandingan!" - Arne Slot mengkritik habis-habisan Liverpool atas kekalahan telak dari Man City, meski melihat sisi positif dari kekalahan telak di Piala FA
Slot tak segan-segan mengkritik habis-habisan setelah penampilan buruk Etihad
Manajer Liverpool itu tampak sangat kesal setelah keruntuhan pertahanan yang mengerikan selama 20 menit membuat timnya kebobolan empat gol melawan Manchester City yang tampil dominan, berkat hat-trick Erling Haaland dan satu gol dari Antoine Semenyo. Pukulan terbaru ini secara efektif mengakhiri harapan Liverpool di ajang piala domestik menyusul tersingkirnya mereka dari Carabao Cup sebelumnya, sehingga The Reds harus menghadapi musim yang semakin suram saat mereka berjuang keras untuk mengamankan tempat di Liga Champions musim depan.
"Kekecewaan atas hasilnya, kekecewaan karena tersingkir, dan sangat kecewa dengan 20 menit di mana kami kebobolan empat gol," kata Slot kepada BBC Sport. "Cara kami bertahan pada periode itu, Anda tidak akan pernah bisa memenangkan pertandingan sepak bola. Ada banyak tema yang berulang. Salah satunya adalah kami membuang peluang, yang lain adalah secara umum kami tidak kebobolan banyak, tapi beberapa peluang yang kami biarkan masuk. Itu mungkin karena seberapa keras kami berusaha. Kami harus memperbaiki pertahanan di kotak penalti dan itu juga terlihat hari ini."
Meskipun memberikan penilaian yang suram, sang pelatih melihat beberapa hal positif dari pertandingan tersebut, sambil menambahkan: "Saya sangat menyukai apa yang saya lihat hari ini. Kami melakukan banyak hal dengan sangat baik baik saat menguasai bola maupun tidak, menciptakan beberapa peluang bagus. Kami menjauhkan mereka dari bahaya. Hingga momen penalti itu, ada banyak hal yang patut diapresiasi. 20 menit setelahnya, untuk standar tim Liverpool, pertahanan kami jauh dari cukup baik."
Hari yang ingin dilupakan bagi Salah yang akan hengkang
Mohamed Salah, yang tampil dalam laga pertamanya sejak mengumumkan akan hengkang dari Liverpool musim panas ini, menjalani pertandingan yang mengecewakan. Penyerang tersebut ragu-ragu saat menghadapi sejumlah peluang emas dan tendangan penaltinya di babak kedua dengan mudah ditepis oleh James Trafford—kesempatan yang terbuang sia-sia, mirip dengan kegagalan penalti yang dialaminya saat melawan Galatasaray di Liga Champions tepat sebelum jeda internasional baru-baru ini. Meskipun performa pemain bintang tersebut terlihat menurun, Slot menolak untuk menyalahkan sang bintang, melainkan lebih fokus pada kegagalan tim secara keseluruhan dalam memanfaatkan peluang.
"Saya tidak akan fokus pada satu pemain, saya akan fokus pada tim dan itu mungkin merangkum penampilan kami hari ini, tetapi mungkin juga sebagian besar musim ini," jelas Slot. "Saya pikir ini adalah tendangan penalti kedua yang dia lewatkan dan Dominik Szoboszlai juga sudah pernah gagal mengeksekusi penalti, jadi bukan hanya kami yang melewatkan peluang besar, musim ini kami telah melewatkan beberapa tendangan penalti. Di babak pertama ada peluang bagi Mo saat kami melakukan serangan balik cepat. Sayangnya itu tidak masuk dan Anda harus mencetak gol jika ingin memiliki peluang untuk memenangkan pertandingan."
Tekanan semakin meningkat seiring tersingkirnya The Reds dari kompetisi lain
Dengan tersingkirnya Liverpool dari Piala FA, satu-satunya harapan tersisa bagi mereka untuk meraih trofi kini bergantung pada Liga Champions, di mana mereka harus menghadapi laga perempat final yang berat melawan Paris Saint-Germain. Slot menyadari bahwa skuadnya membutuhkan dorongan moral yang besar jika ingin bersaing melawan tim-tim elit Eropa setelah kekalahan di kompetisi domestik yang begitu mematahkan semangat.
Slot menyimpulkan: "Itulah yang harus dilakukan para pemain Liverpool, kami harus bereaksi terhadap kekalahan ini dan musim yang mengecewakan ini. Ada peluang bagi kami pada hari Rabu. Kami telah menunjukkan hari ini, meskipun hanya selama 35 menit, bahwa kami mampu bersaing. Kita bisa mengambil hal positif dari 35 menit itu, tetapi jika kita bertahan seperti 20 menit setelahnya, kita akan menghadapi masalah besar. Itulah yang harus kita perbaiki. Para pemain yang telah menunjukkan kualitas luar biasa di masa lalu kini memiliki kesempatan fantastis untuk membuktikannya lagi melawan PSG."
Slot tengah menjalani misi balas dendam melawan PSG
Dalam wawancara dengan TNT Sports usai pertandingan, Slot menekankan betapa krusialnya Liga Champions, dengan laga mendatang yang menjadi ajang balas dendam setelah The Reds tersingkir di tangan Paris Saint-Germain musim lalu. Menyoroti ketangguhan mental yang dibutuhkan untuk menghadapi tantangan saat ini, Slot mengatakan mengenai pentingnya Liga Champions dalam memastikan kesuksesan musim ini: "Sangat besar dan sangat penting karena tidak setiap musim Anda bisa bermain di perempat final Liga Champions."