"Kalian tidak akan pernah bisa memenangkan pertandingan!" - Arne Slot mengkritik habis-habisan Liverpool atas kekalahan telak dari Man City, meski melihat sisi positif dari kekalahan telak di Piala FA

Manajer Liverpool itu tampak sangat kesal setelah keruntuhan pertahanan yang mengerikan selama 20 menit membuat timnya kebobolan empat gol melawan Manchester City yang tampil dominan, berkat hat-trick Erling Haaland dan satu gol dari Antoine Semenyo. Pukulan terbaru ini secara efektif mengakhiri harapan Liverpool di ajang piala domestik menyusul tersingkirnya mereka dari Carabao Cup sebelumnya, sehingga The Reds harus menghadapi musim yang semakin suram saat mereka berjuang keras untuk mengamankan tempat di Liga Champions musim depan.

"Kekecewaan atas hasilnya, kekecewaan karena tersingkir, dan sangat kecewa dengan 20 menit di mana kami kebobolan empat gol," kata Slot kepada BBC Sport. "Cara kami bertahan pada periode itu, Anda tidak akan pernah bisa memenangkan pertandingan sepak bola. Ada banyak tema yang berulang. Salah satunya adalah kami membuang peluang, yang lain adalah secara umum kami tidak kebobolan banyak, tapi beberapa peluang yang kami biarkan masuk. Itu mungkin karena seberapa keras kami berusaha. Kami harus memperbaiki pertahanan di kotak penalti dan itu juga terlihat hari ini."

Meskipun memberikan penilaian yang suram, sang pelatih melihat beberapa hal positif dari pertandingan tersebut, sambil menambahkan: "Saya sangat menyukai apa yang saya lihat hari ini. Kami melakukan banyak hal dengan sangat baik baik saat menguasai bola maupun tidak, menciptakan beberapa peluang bagus. Kami menjauhkan mereka dari bahaya. Hingga momen penalti itu, ada banyak hal yang patut diapresiasi. 20 menit setelahnya, untuk standar tim Liverpool, pertahanan kami jauh dari cukup baik."