"Kalian telah merampas kemenangan kami": Bintang FC Barcelona menyerang wasit setelah tersingkir dengan pahit dan berselisih dengan para pendukung Atlético Madrid

Wasit-wasit itu "sangat buruk," lanjut Raphinha. "Luar biasa, keputusan apa saja yang mereka ambil. Saya tidak tahu berapa banyak pelanggaran yang dilakukan Atletico hari ini — dan wasit tidak memberikan satu pun kartu kuning kepada mereka..."

Terlepas dari tidak adanya peringatan untuk Atleti, yang bisa diperdebatkan di sana-sini, wasit Clement Turpin melakukan tugasnya dengan baik dalam memastikan tuan rumah lolos di Metropolitano yang panas. Gol yang seharusnya menjadi skor 3-1 untuk Barcelona melalui Ferran Torres, yang akan membawa tim Catalan itu ke babak perpanjangan waktu setelah 90 menit, dengan tepat dianulirnya karena offside setelah intervensi VAR.

Pada menit ke-80, kartu merah untuk Eric Garcia dari Barca memanaskan suasana. Bek tersebut menjatuhkan penyerang Atletico, Alexander Sörloth, yang baru saja masuk sebagai pemain pengganti, untuk menghentikan laju Sörloth menuju gawang. Menafsirkan aksi tersebut sebagai pelanggaran darurat cukup rumit, karena Jules Kounde, bek Barcelona lainnya, mungkin masih bisa campur tangan dan mencegah peluang gol yang jelas bagi Sörloth. Awalnya, Turpin hanya ingin memberikan kartu kuning kepada Garcia - namun setelah intervensi VAR, ia meninjau kembali adegan tersebut di monitor dan akhirnya, meskipun kontroversial namun masih dapat dibenarkan, ia mengusir Garcia dari lapangan dengan kartu merah.