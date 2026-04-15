"Mereka telah merampas kemenangan kami," keluh Raphinha, yang absen dalam pertandingan leg pertama dan leg kedua karena cedera paha, menurut Fabrizio Romano setelah pertandingan leg kedua pada Selasa malam.
"Kalian telah merampas kemenangan kami": Bintang FC Barcelona menyerang wasit setelah tersingkir dengan pahit dan berselisih dengan para pendukung Atlético Madrid
Wasit-wasit itu "sangat buruk," lanjut Raphinha. "Luar biasa, keputusan apa saja yang mereka ambil. Saya tidak tahu berapa banyak pelanggaran yang dilakukan Atletico hari ini — dan wasit tidak memberikan satu pun kartu kuning kepada mereka..."
Terlepas dari tidak adanya peringatan untuk Atleti, yang bisa diperdebatkan di sana-sini, wasit Clement Turpin melakukan tugasnya dengan baik dalam memastikan tuan rumah lolos di Metropolitano yang panas. Gol yang seharusnya menjadi skor 3-1 untuk Barcelona melalui Ferran Torres, yang akan membawa tim Catalan itu ke babak perpanjangan waktu setelah 90 menit, dengan tepat dianulirnya karena offside setelah intervensi VAR.
Pada menit ke-80, kartu merah untuk Eric Garcia dari Barca memanaskan suasana. Bek tersebut menjatuhkan penyerang Atletico, Alexander Sörloth, yang baru saja masuk sebagai pemain pengganti, untuk menghentikan laju Sörloth menuju gawang. Menafsirkan aksi tersebut sebagai pelanggaran darurat cukup rumit, karena Jules Kounde, bek Barcelona lainnya, mungkin masih bisa campur tangan dan mencegah peluang gol yang jelas bagi Sörloth. Awalnya, Turpin hanya ingin memberikan kartu kuning kepada Garcia - namun setelah intervensi VAR, ia meninjau kembali adegan tersebut di monitor dan akhirnya, meskipun kontroversial namun masih dapat dibenarkan, ia mengusir Garcia dari lapangan dengan kartu merah.
Barcelona tidak diberikan tendangan penalti pada leg pertama melawan Atlético Madrid
Namun, saat melontarkan kritiknya, Raphinha juga masih memikirkan pertandingan leg pertama. "Memang wajar membuat kesalahan dalam satu pertandingan—tapi dua kali berturut-turut?! Saya tidak bisa memahaminya. Saya benar-benar ingin tahu mengapa wasit begitu takut Barcelona menang," geram pemain asal Brasil itu, yang harus menyaksikan kedua pertandingan tersebut tanpa bisa berbuat apa-apa.
Pada kekalahan kandang 0-2 di leg pertama pekan lalu, Barca tidak diberikan penalti yang seharusnya. Pada menit ke-54, kiper Atletico Juan Musso sepertinya sudah melakukan tendangan gawang dan mengoper bola ke tepi kotak penalti kepada bek Marc Pubill. Pubill menghentikan bola dengan tangannya, meletakkannya di garis kotak penalti, dan kembali melakukan tendangan gawang.
Barca tentu saja menuntut pelanggaran tangan dan penalti, namun wasit Istvan Kovacs membiarkan pertandingan berlanjut tanpa meniup peluit. Mungkin karena bola belum meninggalkan area lima meter saat umpan Musso, sehingga wasit belum menganggapnya sebagai tendangan gawang yang sah.
"Kiper mengoper bola kepadanya dan dia menyentuhnya dengan tangan. Ayolah, itu sangat jelas. Saya tidak tahu mengapa VAR tidak memberikan sinyal. Saya tidak mengerti," kata pelatih Barcelona Hansi Flick dengan nada marah kepada DAZN setelah pertandingan.
Bintang Barcelona Raphinha berselisih dengan para penggemar Atletico
Selain itu, kartu merah yang diterima Pau Cubarsi — juga akibat pelanggaran keras — sesaat sebelum peluit babak pertama berbunyi telah memicu kekecewaan di kubu Barca. Blaugrana pun bertolak ke Madrid dengan penuh amarah untuk memulai upaya membalikkan keadaan.
Dan hal itu awalnya berhasil, Barca memimpin 2-0 setelah kurang dari setengah jam berkat gol-gol awal dari Lamine Yamal (menit ke-4) dan Ferran Torres (menit ke-24), serta dengan cepat menyamakan skor leg pertama. Namun, pada menit ke-31, Ademola Lookman berhasil mencetak gol yang membuat skor akhir menjadi 1-2, yang pada akhirnya cukup bagi Atletico untuk melaju ke semifinal Liga Champions.
"Jika melihat kedua pertandingan secara keseluruhan, kami jelas lebih baik daripada Atletico," kata Flick dengan kesal setelah Barcelona tersingkir. "Pada akhirnya begitulah adanya dan kami harus menerimanya."
Sementara itu, Raphinha terlibat insiden dengan para pendukung Atletico yang sedang merayakan setelah peluit akhir berbunyi, dengan membuat gestur yang menyiratkan bahwa mereka akan tersingkir di babak semifinal. Kemungkinan besar, Colchoneros akan berhadapan dengan Arsenal di babak berikutnya, yang masuk ke perempat final melawan Sporting Lisbon sebagai favorit jelas dan telah memenangkan leg pertama di Portugal dengan skor 1-0. Pada Rabu malam, The Gunners berencana untuk memastikan kemenangan di leg kedua di kandang sendiri.
Juan Musso membalas Raphinha: "Dia bersikap seolah-olah mereka seharusnya mendapat tiga penalti"
Kiper Atletico, Musso, menanggapi pernyataan kontroversial Raphinha. "Tidak bisa dikatakan bahwa pertandingan ini dicuri dari mereka. Sangat tidak masuk akal untuk menggambarkannya seperti itu," tegas pemain Argentina berusia 31 tahun itu.
Musso menjelaskan: "Dia bertingkah seolah-olah mereka seharusnya mendapat tiga penalti dan kami empat kartu merah. Kami memenangkan pertandingan ini di lapangan dan mengalahkan mereka 2-0 di kandang lawan. Dan sebagai pemain terakhir, memang wajar mendapat kartu merah dalam sepak bola," ujarnya sambil melontarkan sindiran terhadap protes Barca terkait dua kartu merah yang mereka terima.
Ringkasan Babak Semifinal Liga Champions
Tanggal
Pertandingan
Selasa, 28 April
Paris Saint-Germain vs. FC Bayern atau Real Madrid
Rabu, 29 April
Atletico Madrid vs. FC Arsenal atau Sporting
Selasa, 5 Mei
FC Arsenal atau Sporting vs. Atletico Madrid
Rabu, 6 Mei
FC Bayern atau Real Madrid vs. Paris Saint-Germain