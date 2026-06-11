"Kalian tak tergantikan!" Real Madrid tampaknya akan kembali mengalami penolakan transfer yang telak

Sebelumnya, berbagai media melaporkan bahwa Real Madrid, terutama Presiden Florentino Perez yang baru saja terpilih kembali, ingin mendatangkan salah satu dari kedua pemain Portugal tersebut ke Los Blancos.

Namun, pintu bagi duo gelandang tersebut tampaknya tertutup, seperti yang dikonfirmasi oleh agen Jorge Mendes kepada Romano: "Vitinha dan Joao tidak pernah menjadi opsi bagi siapa pun. Mereka tak tergantikan bagi Paris Saint-Germain dan merasa sangat, sangat nyaman di PSG - mereka akan terus meraih gelar."

Pada bulan Februari lalu, stasiun radio Spanyol Cadena SER melaporkan bahwa terdapat kesepakatan gentlemen's agreement antara Vitinha dan klub ibu kota Prancis tersebut, yang menyatakan bahwa gelandang tersebut dapat meninggalkan PSG dan bergabung dengan klub lain jika tawaran transfer mencapai 100 juta euro.

Baik Vitinha maupun Neves masih terikat kontrak jangka panjang dengan Paris. Keduanya memiliki kontrak yang berlaku hingga 30 Juni 2029, yang menurut kabar tidak memiliki klausul pelepasan.