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“Kalian tak bisa menghentikannya!” - Mantan rekan setim Lionel Messi memperingatkan Inggris bahwa mereka akan menghadapi tugas yang mustahil saat berhadapan dengan Argentina di semifinal Piala Dunia
Ikon Argentina itu tetap tak terbendung
Federico Fernandez, mantan rekan setim pemenang Ballon d'Or delapan kali itu di timnas Argentina, telah memberikan penilaian yang mengkhawatirkan bagi tim asuhan Thomas Tuchel. Terlepas dari persiapan taktis yang dilakukan di kubu Inggris, Fernandez menegaskan bahwa sejarah sepak bola selama 20 tahun membuktikan bahwa upaya individu untuk menetralkan pemain berusia 39 tahun itu biasanya berakhir dengan kegagalan.
Berbicara mengenai tantangan menghadapi pencetak gol terbanyak turnamen ini, Fernandez mengatakan kepada talkSPORT: "Anda tidak bisa menghentikannya. Pertanyaan ini sudah diajukan selama 20 tahun terakhir. Orang-orang akan selalu menemukan cara untuk merebut penguasaan bola, entah itu dengan turun ke lini belakang, atau bergerak lebih ke samping. Yang dibutuhkan hanyalah umpan yang bagus dan penguasaan bola yang baik untuk membuat perbedaan. Bahkan jika Anda menempatkan seorang pemain khusus untuk mengawalnya. Selama bertahun-tahun, semua orang sudah mencoba segala cara untuk menghadapinya. Saya selalu meminta pelatih agar kami ditempatkan di tim yang sama sehingga saya tidak perlu mengawalnya [dalam latihan]."
- AFP
Tuchel mengandalkan strategi Haaland
Meskipun peringatan dari mantan bek Newcastle itu terdengar tegas, Tuchel tetap yakin bahwa skema taktisnya bisa menjadi solusi. Pelatih asal Jerman itu terinspirasi oleh performa pertahanan Inggris di babak sebelumnya, di mana mereka berhasil membatasi pengaruh seorang bintang dunia lainnya.
"Sungguh luar biasa bagaimana dia selalu berhasil melakukannya setiap saat - dengan berbagai cara yang berbeda," kata Tuchel. "Dia menemukan ruang kosong, dia memanfaatkan momen-momen tertentu, dan yang terpenting adalah seluruh tim mendukung ide tersebut. Kami harus berani saat berhadapan dengannya dan menghentikan dukungan yang diterimanya. Dia adalah pemain yang berbeda dari Erling Haaland, tetapi kami tampil baik saat melawan Erling, jadi kami pasti akan menemukan cara untuk mengatasinya kali ini."
Kane memperingatkan agar tidak terlalu terpaku pada Messi
Meskipun Messi telah mencetak delapan gol di turnamen ini sejauh ini, kapten Inggris Harry Kane menegaskan bahwa hanya berfokus pada mantan bintang Barcelona dan PSG itu akan menjadi kesalahan bagi The Three Lions.
Kane menyatakan: "Dia telah menjadi salah satu, jika bukan yang terbaik, pemain di dunia selama hampir 20 tahun. Semua orang tahu betapa berbahayanya dia. Namun, kami akan menghadapi Argentina — bukan melawan Messi. Kami akan berhadapan dengan sebuah tim yang solid, tim hebat dengan para pemain luar biasa. Meskipun sorotan akan tertuju pada Messi dan para pemain bintang lainnya, kami tahu bahwa ini lebih dari sekadar itu."
- Getty
Pickford menyerukan agar tim Inggris tetap tenang
Kiper Jordan Pickford sependapat dengan kaptennya, dan mendesak skuad untuk percaya pada ketangguhan mereka sendiri alih-alih terintimidasi oleh momen tersebut. Inggris sangat bergantung pada kemampuan mencetak gol Kane dan Jude Bellingham, yang telah menyumbang 12 dari 13 gol tim musim panas ini, namun Pickford yakin barisan pertahanan siap menghadapi apa pun yang dilancarkan oleh juara dunia bertahan.
"Semua orang akan membicarakan Messi karena dia adalah salah satu pemain terbaik sepanjang masa," kata Pickford. "Tapi kita tidak boleh mengabaikan kemampuan dan bakat yang kita miliki di skuad ini — baik dalam serangan, pertahanan, maupun kekompakan kita.
"Kami memiliki semuanya dan itulah yang harus kami tunjukkan pada Rabu nanti. Kami siap menghadapi apa pun, dan ini adalah pertarungan antara kami melawan mereka, serta siapa yang akan keluar sebagai pemenang. Kami sudah sepenuhnya siap untuk itu."
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