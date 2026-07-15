“Kalian tak bisa menghentikannya!” - Mantan rekan setim Lionel Messi memperingatkan Inggris bahwa mereka akan menghadapi tugas yang mustahil saat berhadapan dengan Argentina di semifinal Piala Dunia

Federico Fernandez, mantan rekan setim pemenang Ballon d'Or delapan kali itu di timnas Argentina, telah memberikan penilaian yang mengkhawatirkan bagi tim asuhan Thomas Tuchel. Terlepas dari persiapan taktis yang dilakukan di kubu Inggris, Fernandez menegaskan bahwa sejarah sepak bola selama 20 tahun membuktikan bahwa upaya individu untuk menetralkan pemain berusia 39 tahun itu biasanya berakhir dengan kegagalan.

Berbicara mengenai tantangan menghadapi pencetak gol terbanyak turnamen ini, Fernandez mengatakan kepada talkSPORT: "Anda tidak bisa menghentikannya. Pertanyaan ini sudah diajukan selama 20 tahun terakhir. Orang-orang akan selalu menemukan cara untuk merebut penguasaan bola, entah itu dengan turun ke lini belakang, atau bergerak lebih ke samping. Yang dibutuhkan hanyalah umpan yang bagus dan penguasaan bola yang baik untuk membuat perbedaan. Bahkan jika Anda menempatkan seorang pemain khusus untuk mengawalnya. Selama bertahun-tahun, semua orang sudah mencoba segala cara untuk menghadapinya. Saya selalu meminta pelatih agar kami ditempatkan di tim yang sama sehingga saya tidak perlu mengawalnya [dalam latihan]."



