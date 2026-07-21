“Kalian semua sedang menonton pertandingan yang sama” - Wali Kota New York City, Zohran Mamdani, merefleksikan Piala Dunia 2026, mulai dari Rikers Island hingga warisan sepak bola yang abadi

NEW YORK -- Dari semua percakapan yang dilakukan Zohran Mamdani di Rikers Island pekan lalu, ada satu yang terus membekas dalam ingatannya. Wali Kota New York City itu menonton pertandingan semifinal Piala Dunia antara Inggris dan Argentina bersama sejumlah dari sekitar 7.000 orang yang ditahan di kompleks penjara tersebut. Selama 90 menit itu, ia bertemu dengan seorang pria yang bersiap untuk pulang pada hari itu.

“Saya sebenarnya bertemu seorang pria di sana yang hari itu adalah hari terakhirnya di Rikers,” kata Mamdani kepada GOAL di Gracie Mansion. “Dia akan pulang hari itu, dan dia sangat bersemangat untuk bertemu putrinya, yang akan menjemputnya.”

Percakapan itu tidak ada hubungannya dengan taktik atau skor pertandingan. Namun bagi Mamdani, pertandingan tersebut menciptakan ruang untuk percakapan antara dua warga New York yang jalannya mungkin tidak akan pernah bersilangan jika tidak ada momen itu. Rasa keterikatan itu, katanya, membentuk cara ia ingin kota ini merasakan Piala Dunia.

Percakapan itu menjadi pengingat yang jelas, renung Mamdani, bahwa sepak bola, lebih dari apa pun, adalah kekuatan pemersatu. Di sana, Wali Kota New York itu menjalin ikatan dengan seorang pria yang mungkin tak pernah ia temui, berkat apa yang ditayangkan di televisi. Dan itulah tujuan utama dari pengalaman Piala Dunia Mamdani.

Piala Dunia adalah acara yang sulit untuk dikelola. Dan memanfaatkan Piala Dunia di Kota New York menghadirkan tantangan tersendiri. Lebih dari 8 juta orang tinggal di lima wilayah administratif, banyak di antaranya memiliki ikatan dengan negara-negara yang diwakili, namun semua delapan pertandingan lokal—termasuk final yang menutup turnamen—diselenggarakan di seberang Sungai Hudson, di Stadion New York/New Jersey. Pemerintahan Mamdani berupaya mendekatkan turnamen tersebut kepada komunitas-komunitas tersebut dan membuatnya lebih mudah diakses. Setelah 39 hari dan puluhan inisiatif di seluruh kota, wali kota berusia 34 tahun ini yakin bahwa upayanya berhasil.

“Selalu ada hal lain yang perlu dilakukan. Saya juga bangga dengan apa yang telah kami capai selama sebulan terakhir dan beberapa waktu tambahan. Menjelang Piala Dunia, ada begitu banyak pertanyaan mengenai untuk siapa turnamen ini, di mana posisi warga New York dalam visi turnamen di kota ini, dan salah satu fokus kami adalah bagaimana kami dapat membuatnya terjangkau,” ujarnya.