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Thomas Hindle

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“Kalian semua sedang menonton pertandingan yang sama” - Wali Kota New York City, Zohran Mamdani, merefleksikan Piala Dunia 2026, mulai dari Rikers Island hingga warisan sepak bola yang abadi

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Analysis
World Cup
Gotham FC
New York
New York City FC

Mulai dari tiket diskon dan festival penggemar gratis, hingga lapangan sepak bola yang buka 24 jam dan kunjungan ke Rikers Island, Wali Kota New York City Zohran Mamdani menceritakan kepada GOAL bagaimana pemerintahannya berupaya membuat Piala Dunia lebih terjangkau — serta apa yang ia harapkan akan menjadi warisan dari ajang tersebut.

NEW YORK -- Dari semua percakapan yang dilakukan Zohran Mamdani di Rikers Island pekan lalu, ada satu yang terus membekas dalam ingatannya. Wali Kota New York City itu menonton pertandingan semifinal Piala Dunia antara Inggris dan Argentina bersama sejumlah dari sekitar 7.000 orang yang ditahan di kompleks penjara tersebut. Selama 90 menit itu, ia bertemu dengan seorang pria yang bersiap untuk pulang pada hari itu.

“Saya sebenarnya bertemu seorang pria di sana yang hari itu adalah hari terakhirnya di Rikers,” kata Mamdani kepada GOAL di Gracie Mansion. “Dia akan pulang hari itu, dan dia sangat bersemangat untuk bertemu putrinya, yang akan menjemputnya.”

Percakapan itu tidak ada hubungannya dengan taktik atau skor pertandingan. Namun bagi Mamdani, pertandingan tersebut menciptakan ruang untuk percakapan antara dua warga New York yang jalannya mungkin tidak akan pernah bersilangan jika tidak ada momen itu. Rasa keterikatan itu, katanya, membentuk cara ia ingin kota ini merasakan Piala Dunia.

Percakapan itu menjadi pengingat yang jelas, renung Mamdani, bahwa sepak bola, lebih dari apa pun, adalah kekuatan pemersatu. Di sana, Wali Kota New York itu menjalin ikatan dengan seorang pria yang mungkin tak pernah ia temui, berkat apa yang ditayangkan di televisi. Dan itulah tujuan utama dari pengalaman Piala Dunia Mamdani.

Piala Dunia adalah acara yang sulit untuk dikelola. Dan memanfaatkan Piala Dunia di Kota New York menghadirkan tantangan tersendiri. Lebih dari 8 juta orang tinggal di lima wilayah administratif, banyak di antaranya memiliki ikatan dengan negara-negara yang diwakili, namun semua delapan pertandingan lokal—termasuk final yang menutup turnamen—diselenggarakan di seberang Sungai Hudson, di Stadion New York/New Jersey. Pemerintahan Mamdani berupaya mendekatkan turnamen tersebut kepada komunitas-komunitas tersebut dan membuatnya lebih mudah diakses. Setelah 39 hari dan puluhan inisiatif di seluruh kota, wali kota berusia 34 tahun ini yakin bahwa upayanya berhasil.

“Selalu ada hal lain yang perlu dilakukan. Saya juga bangga dengan apa yang telah kami capai selama sebulan terakhir dan beberapa waktu tambahan. Menjelang Piala Dunia, ada begitu banyak pertanyaan mengenai untuk siapa turnamen ini, di mana posisi warga New York dalam visi turnamen di kota ini, dan salah satu fokus kami adalah bagaimana kami dapat membuatnya terjangkau,” ujarnya.

  • Zohran MamdaniGetty

    Menjadikan sepak bola lebih terjangkau

    Itulah masalah utama seputar Piala Dunia. Dengan harga tiket yang melonjak hingga ribuan dan tarif transportasi umum yang dinaikkan, Mamdani mewarisi sebuah Piala Dunia yang tidak terjangkau bagi mayoritas orang yang ingin menontonnya. Ia juga menghadapi masalah birokrasi. New York dan New Jersey berbagi kewenangan atas Stadion MetLife. Hal itu berarti harus berurusan dengan negara bagian New Jersey, panitia tuan rumah wilayah tersebut, serta FIFA sendiri.

    Mamdani, seorang penggemar sepak bola sejati yang menghadiri Piala Dunia 2010 di Afrika Selatan saat berusia 18 tahun, menghadapi tantangan-tantangan tersebut dengan penuh semangat. Ruang gerak pemerintahannya sangat terbatas. Pertandingan-pertandingan tersebut diselenggarakan di New Jersey, sementara banyak keputusan besar berada di tangan FIFA dan panitia penyelenggara lokal. Pemerintahan Mamdani justru berfokus pada bidang-bidang yang dapat mereka pengaruhi secara langsung, termasuk tiket diskon, acara menonton gratis, dan tempat bagi warga New York untuk bermain.

    “Kami bangga menjadi tuan rumah pertama dan satu-satunya di kota ini yang mendapatkan alokasi tiket diskon—1.000 tiket seharga $50 per lembar. Saat saya menjabat, acara fan fest seharusnya dijual dengan harga tertentu. Kami menjadikannya gratis di setiap acara fan fest di seluruh Kota New York,” ujarnya.

    Bukan hanya itu: lapangan sepak bola gratis di malam hari, lapangan permanen di Central Park, serta penawaran makanan dan minuman seharga $26 di bar dan restoran terpilih di seluruh kota. Tim-tim NWSL juga dilibatkan, dengan tiket seharga $15 ditawarkan untuk pertandingan antara Gotham dan Washington Spirit di Citi Field (stadion tersebut terjual habis, dengan 42.175 penonton hadir).

    Inisiatif-inisiatif tersebut tidak dapat menyelesaikan setiap keluhan seputar turnamen. Tiket pertandingan tetap di luar jangkauan banyak warga New York, biaya perjalanan ke stadion mahal, dan kota ini merupakan bagian dari teka-teki kompleks yang melibatkan FIFA, panitia tuan rumah, dan New Jersey. 1.000 tiket diskon tersebut juga hanya mewakili sebagian kecil dari kursi yang tersedia di delapan pertandingan. Namun, itu tetap lebih banyak daripada yang berhasil dilakukan pihak lain. Dan Mamdani berpendapat bahwa kota tersebut telah membuat turnamen ini lebih mudah diakses di luar stadion.

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  • Colombia fans Times SquareGetty

    "Siapa pun lawannya, ini tetap pertandingan kandang"

    Menangani hal semacam ini dengan tepat sangat penting di seluruh 16 kota tuan rumah Piala Dunia FIFA—belum lagi puluhan kota lain yang menjadi tuan rumah kamp pelatihan. Namun, hal ini terasa sedikit lebih penting di New York—terutama karena populasi imigran yang sangat besar, jelas Mamdani.

    “Anda tidak bisa menggambarkan budaya sepak bola di Kota New York tanpa menggambarkan budaya imigran di Kota New York, dan itulah salah satu alasan mengapa terasa seolah-olah, siapa pun yang bermain, itu adalah pertandingan kandang,” katanya.

    Dan itulah mengapa puluhan kawasan di lima borough menjadi sasaran strategis untuk program-program tersebut. Lima puluh jalan bebas kendaraan di dekat sekolah diubah menjadi lapangan sepak bola menjelang turnamen. Kantor Mamdani menyelenggarakan acara-acara di komunitas imigran di seluruh kota. Gracie Mansion, kediaman walikota, menjadi tuan rumah pertandingan-pertandingan dadakan sepanjang turnamen. Mario Balotelli turut hadir dalam salah satunya. Edisi kedua dari belakang menyoroti komunitas-komunitas imigran yang timnya lolos ke turnamen untuk pertama kalinya.

    “Kami melihat komunitas-komunitas yang telah lama kami kaitkan dengan Piala Dunia—komunitas Brasil, komunitas Kolombia. Dan beberapa yang baru pertama kali ikut serta: Uzbekistan, Cape Verde. Anda juga melihat Haiti untuk pertama kalinya dalam beberapa dekade, dan apa artinya hal itu bagi sebagian wilayah kota,” kata Mamdani.

  • Zohran MamdaniGetty

    'Sesuatu yang bisa terus hidup bahkan setelah permainan berakhir'

    Pada 8 Juni, Mamdani benar-benar bersemangat. Ia berdiri di lapangan sepak bola lima lawan lima yang baru saja diresmikan di Central Park, dengan George Weah—pemenang Ballon d’Or 1995—berdiri di sampingnya. Dalam sambutannya, ia menyampaikan penghormatan kepada mantan penyerang Monaco, PSG, dan Milan tersebut, sosok yang diakui Mamdani sebagai idola.

    “Saat saya masih kecil dan tumbuh besar di Afrika Timur, ada tokoh-tokoh besar. Dan kemudian ada George Weah. Pemain Afrika pertama yang pernah memenangkan Ballon d’Or. Jika Anda mengatakan kepada saya yang berusia tujuh tahun bahwa suatu hari nanti saya akan menekuni bidang yang sama dengan pria ini, saya pasti akan sangat kecewa saat menyadari bahwa yang Anda maksud adalah politik,” katanya kepada sekelompok wartawan.

    Namun, lapangan tempat ia berdiri jauh lebih penting daripada kenangan masa kecilnya. Pertanyaan mengenai warisan di sekitar Piala Dunia mana pun adalah hal yang rumit untuk dihadapi. Turnamen-turnamen ini tidak hanya ada selama enam minggu saat pertandingan berlangsung, tetapi juga berlanjut selama berbulan-bulan, bertahun-tahun, dan berdekade-dekade setelahnya.

    Mencari cara agar warisan ini bisa bertahan lebih lama merupakan tantangan yang nyata. Bagi Mamdani, caranya adalah dengan memungkinkan orang bermain secara gratis. Itu berarti satu lapangan di setiap borough yang buka 24 jam sehari—serta sebuah lapangan di Central Park yang beroperasi selama enam minggu.

    “Kami ingin menjadikan ini sesuatu yang dapat terus hidup melampaui sekadar pertandingan. Jadi, kami membuat sejumlah lapangan, satu di setiap borough, yang beroperasi 24/7, dan bagi saya, itulah inti dari turnamen ini. Turnamen ini harus melampaui sekadar lapangan dan pertandingan. Namun, pada akhirnya, apa yang tersisa bagi warga New York?” kata Mamdani.

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  • FIFA ArenaGetty

    Memikirkan masa depan sepak bola

    Mamdani, yang memang penggemar sepak bola sejati, menyadari bahwa inisiatif semacam itu tidak hanya baik untuk semangat tim, tetapi juga bisa menjadi faktor penting bagi perkembangan olahraga ini. Sepak bola terlalu mahal di negara ini, dan tidak terjangkau bagi kebanyakan orang. Seringkali, lapangan sepak bola sulit diakses, harganya terlalu mahal, atau kualitasnya tidak memadai. Membuat sepak bola gratis—atau hampir gratis—dapat membantu negara ini dalam jangka panjang.

    Siapa tahu, mungkin saja ada legenda Tim Nasional Pria AS yang berasal dari salah satu program ini.

    “Saya juga berharap bahwa beberapa dekade dari sekarang, ketika kita menengok ke belakang, kita dapat menemukan seorang pemain Tim Nasional Pria AS yang menemukan jalannya melalui lapangan 24/7, yang menemukan jalannya, Anda tahu, di salah satu kereta bawah tanah yang kami balut dengan warna-warna negara-negara yang bertanding di sini,” katanya.

    Itu adalah bagian dari upaya untuk setiap turnamen. Dan semakin banyak penonton, semakin banyak yang terlibat, serta semakin mudah diakses, semakin baik pula permainan ini. Data ada untuk mendukung hal tersebut.

    “Setiap Piala Dunia, semua orang akan selalu berkata, ‘Kita berhasil!’ Namun, menurut saya, jika Anda hanya melihat statistiknya, jumlah penonton Amerika yang menyaksikan pertandingan Tim Nasional Putra AS hampir sama banyaknya dengan yang menonton Knicks. Itu adalah angka yang luar biasa ketika Anda membicarakan satu pertandingan, satu laga, dan menyoroti minat yang ada,” tambah Mamdani.

  • Mamdani Getty

    "Kalian semua sedang menonton pertandingan yang sama"

    Piala Dunia kali ini ternyata juga cukup keren. Seragam yang terinspirasi dari NYC dan dirancang oleh studio seni asal Brooklyn, Mazzi, ludes terjual dalam sekejap. Berbagai kegiatan promosi dari merek-merek ternama, yang menampilkan beberapa nama besar di dunia sepak bola, budaya, dan seni, bermunculan di seluruh penjuru kota. Dunia menatap New York dengan saksama. Kesan pertama menunjukkan bahwa segalanya berjalan cukup baik.

    Namun, mungkin gambaran yang paling membekas adalah sore itu di Rikers. Kompleks seluas 400 acre ini dapat diakses melalui jembatan dari Queens, tetapi selain itu benar-benar terisolasi dari kota yang mengelolanya. Namun, untuk satu hari, tempat ini begitu, begitu terhubung dengan bagian kota lainnya. Semua orang di sini adalah warga New York. Piala Dunia ini menjadi pengingat akan hal itu.

    “Ketika Anda berada di tempat seperti Rikers Island, rasanya seperti Anda hidup di dunia yang berbeda. Anda bisa melihat ke luar melalui jeruji dan melihat sebuah kota yang seringkali terasa tidak memandang balik kepada Anda. Dan kami ingin menegaskan bahwa ini, pada kenyataannya, adalah satu kota. Yang istimewa dari [Piala Dunia] adalah bahwa di mana pun kamu berada dalam hidupmu, kalian semua menonton pertandingan yang sama,” kata Mamdani.