"Kalian selamatkan diri atau kami bunuh kalian": protes keras para pendukung Sampdoria di Bogliasco. Besok akan digelar laga melawan Avellino

Situasi yang sangat genting di kubu Sampdoria. Pemecatan duo Foti-Gregucci tak meredakan kontroversi dengan Attilio Lombardo, yang belum mampu membawa Blucerchiati keluar dari masa sulit ini. Kekalahan telak 2-0 dari Carrarese membuat Sampdoria kembali terpuruk ke zona degradasi, hanya terpaut satu poin dari duo Reggiana-Spezia.





Menjelang pertandingan kandang melawan Avellino, yang dijadwalkan besok pukul 17.15, sekitar 300 pendukung Sampdoria datang ke Pusat Latihan 'Mugnaini' di Bogliascodan melancarkan protes keras selama sesi latihan tim Blucerchiati.