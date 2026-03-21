AS Roma v Sampdoria - Coppa Italia

"Kalian selamatkan diri atau kami bunuh kalian": protes keras para pendukung Sampdoria di Bogliasco. Besok akan digelar laga melawan Avellino

Tim Blucerchiati belum pernah menang dalam lima pertandingan terakhir dan kini kembali terperosok ke zona degradasi

Situasi yang sangat genting di kubu Sampdoria. Pemecatan duo Foti-Gregucci tak meredakan kontroversi dengan Attilio Lombardo, yang belum mampu membawa Blucerchiati keluar dari masa sulit ini. Kekalahan telak 2-0 dari Carrarese membuat Sampdoria kembali terpuruk ke zona degradasi, hanya terpaut satu poin dari duo Reggiana-Spezia.


Menjelang pertandingan kandang melawan Avellino, yang dijadwalkan besok pukul 17.15, sekitar 300 pendukung Sampdoria datang ke Pusat Latihan 'Mugnaini' di Bogliascodan melancarkan protes keras selama sesi latihan tim Blucerchiati.

  • KATA-KATA YANG BERAT

    Kata-kata kasar bertebaran di markas Sampdoria."Kalian harus menang atau kami akan membunuh kalian," seru para pendukung Blucerchiati berulang kali. Di masa lalu dan bahkan selama aksi protes, seruan itu selalu ditujukan kepada manajemen klub, khususnya kepada Tey, Manfredi, Fredberg, dan Walker. Namun, kini para pendukung Sampdoria tampaknya juga telah kehabisan kesabaran terhadap tim. "Kalian sudah bikin kami muak," demikian bunyi pesan di media sosial dari kelompok suporter terorganisir.

